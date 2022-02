La plateforme de lancement ritestream pour les contenus cinématographiques et télévisuels va révolutionner le marché mondial des contenus de divertissement

- Le ritestream filmverse démocratisera l'économie des créateurs, en bouleversant le statu quo du secteur et en offrant un tremplin aux créateurs de contenu indépendants

NEW YORK, 23 février 2022 /PRNewswire/ -- allrites , le marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de contenu créatif, est heureux d'ajouter ritestream à son offre dans le secteur du divertissement. Le lancement de ritestream marque le début d'une révolution dans la création, la monétisation et la distribution de contenu. Il a été développé avec l'objectif principal de démocratiser l'économie des créateurs au cœur de l'industrie du film et de la télévision.

Aujourd'hui, 90 % du contenu cinématographique et télévisuel n'est pas entièrement monétisé et seule une émission sur 2 200 proposée à un réseau devient une série aux États-Unis, en raison d'un modèle de licence de contenu défaillant. Tout est à la demande dans le monde actuel de la gratification instantanée, et lorsqu'il s'agit de divertissement, les fournisseurs ont besoin d'un catalogue de contenu étendu et en croissance constante. Un radiodiffuseur traditionnel peut avoir besoin de 600 heures de contenu, tandis qu'une plateforme de streaming en aura besoin de 6 000. Il n'est plus possible de répondre à cette demande par des méthodes traditionnelles. En effet, depuis trop longtemps, les perspectives des créateurs de télévision et de cinéma dépendent uniquement des décisions d'une élite triée sur le volet, ce qui prive l'industrie du divertissement de contenus originaux et passionnants et nécessite une révolution technologique. Entrez : ritestream.

ritestream, une rampe de lancement pour les contenus cinématographiques et télévisuels sur le Web3, va complètement transformer la façon dont les créateurs et les acheteurs traitent les contenus. Basée sur la blockchain et la technologie NFT, la place de marché révolutionnaire de ritestream sera un changement rafraîchissant par rapport aux méthodes traditionnelles d'achat et de vente de contenu. La place de marché ritestream est soutenue par l'activité de distribution de contenu d'allrites, qui compte plus de 5 000 utilisateurs B2B, plus de 82 000 heures de contenu et une portée cumulée de plus de 100 millions de téléspectateurs. La place de marché fonctionne différemment du reste de l'industrie, offrant un modèle de « contenu en tant que service » dans lequel les plateformes de diffusion en continu peuvent accéder à un énorme volume de contenu moyennant un faible abonnement mensuel. Cette innovation donne également aux abonnés la possibilité de varier ce contenu d'un mois à l'autre, en fonction des comportements des consommateurs.

À mesure que ce marché passe du Web2 au Web3, ritestream devient un écosystème composé de quatre éléments distincts qui fonctionnent en harmonie. Tout d'abord, le contenu peut être distribué et faire l'objet d'une licence via une place de marché en ligne. De plus, un Launchpad offre aux créateurs indépendants la possibilité de trouver des financements pour des projets de films et de télévision. Les troisième et quatrième composantes sont une plateforme NFT où les NFT de films et de télévision peuvent être échangés, et une application mobile où le contenu peut être monétisé.

Riaz Mehta, PDG et cofondateur d'allrites et ritestream, se réjouit de révolutionner l'industrie du contenu grâce à une économie du créateur démocratisée. « Il est temps que l'industrie de la distribution de contenu connaisse le type de révolution technologique que nous avons vu dans d'autres secteurs » dit-il. « Voilà ce qu'est ritestream : l'occasion de redonner du pouvoir aux créateurs de films et de programmes télévisés, d'élever l'expérience des spectateurs grâce à un large éventail de contenus, et de remanier les anciennes méthodes d'achat et de vente en faveur d'un système plus récent, plus intelligent et plus équitable. »

À propos de ritestream

ritestream, un produit d'allrites, est la plateforme pour le contenu en tant que service, ainsi que la création et la monétisation des NFT de cinéma et de télévision. En tant que filmverse soigneusement sélectionné dans le Web3, il sert de rampe de lancement pour les contenus cinématographiques et télévisuels. L'écosystème ritestream englobe un marché de contenu existant pour les droits mondiaux de films, de télévision et de sports en direct, qui offre aux plateformes de streaming un accès flexible à des milliers d'heures de contenu moyennant un faible abonnement mensuel. Le launchpad ritestream offre aux créateurs une plateforme révolutionnaire pour financer, monétiser et distribuer du contenu en s'appuyant sur la technologie des NFT. L'application ritestream offre un mécanisme de distribution permettant aux consommateurs de regarder et d'interagir avec le contenu, en plus de soutenir leurs célébrités et acteurs préférés en achetant des NFT en édition limitée. L'ensemble de l'écosystème est alimenté par la pièce RITE, un jeton natif utilisé pour investir dans des projets de films indépendants, acheter des NFT et regarder des contenus. Les consommateurs peuvent gagner des pièces RITE en évaluant le contenu sur l'application ritestream.

