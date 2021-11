La plateforme de technologie financière de prochaine génération DeFiato conclut son premier cycle de financement privé

Fort intérêt des investisseurs et solide participation des fonds décentralisés axés sur les finances comme DAO Maker et Mirana Ventures

Plus de 80 000 utilisateurs internationaux en six mois

SINGAPOUR, 26 novembre 2021 /PRNewswire/ -- DeFiato, une plateforme de technologie financière nouvelle génération pour la finance décentralisée, a achevé avec succès le premier cycle de vente de jetons privés. Les investisseurs participants comprennent les principaux fonds axés sur la finance décentralisée, dont DAO Maker, Mirana Ventures (un partenaire de risque de Bybit et BitDAO), CRC Capital, Double Peak Group, Dweb3 Capital et 7 O'Clock Capital. Le fort intérêt des investisseurs et la solide participation sont le reflet d'une demande élevée pour des plateformes d'échange sécurisées et centralisées pour l'accès aux monnaies fiduciaires.

De nombreuses plateformes décentralisées présentent divers obstacles techniques à l'agriculture sur chaîne, au jalonnement et à la négociation, tandis que les activités hors chaîne font face à des problèmes de liquidité, à des restrictions de monnaies fiduciaires et à l'absence de multichain centralisées pour soutenir les crypto-actifs et les dépositaires institutionnels.

Grâce à sa technologie brevetée, comme One-Click-To-Farm, à la facilité d'accès aux monnaies fiduciaires et à la sécurité des échanges, DeFiato élimine les obstacles techniques et les risques financiers que présentent de nombreuses plateformes décentralisées actuelles. Elle offre aux utilisateurs une expérience similaire à celle des services centralisés, comme la garantie de la sécurité, des règlements rapides, une utilisation facile et le soutien au service à la clientèle.

Depuis son lancement en décembre 2020, DeFiato a acquis plus de 80 000 utilisateurs internationaux sur sa plateforme.

« La réussite de notre premier cycle de vente de jetons privés nous permettra d'accélérer le développement des affaires et de stimuler la croissance des utilisateurs, a déclaré William H. Nguyen, président directeur général et fondateur de DeFiato.

DeFiato vise à mettre au point activement des solutions concrètes qui ouvriront la voie à l'ensemble de l'industrie de la finance décentralisée. L'adoption rapide de DeFiato a réaffirmé l'importance de notre plateforme et la demande pour celle-ci. »

DeFiato permet aux utilisateurs d'accéder à des centaines de services de finance décentralisée sur son système centralisé agrégé. Les utilisateurs peuvent également déposer, retirer, échanger, jalonner et même cultiver des cryptomonnaies en un seul clic.

La plateforme prend actuellement en charge les blockchains Ethereum (ETH), Binance Smart Chain (BSC), Polygon (MATIC) et Avalanche (AVAX), et intégrera bientôt Solana (SOL). Prenant en charge de multiples blockchains et produits, DeFiato est devenu un important agrégateur cross-chain

D'ici la fin de 2021, DeFiato lancera son jeton utilitaire natif et son application mobile. Ce jeton servira principalement au paiement des frais sur la plateforme, et devrait permettre aux utilisateurs de réaliser des économies importantes. La plateforme prévoit également d'intégrer cinq autres blockchains et de lancer de nombreuses nouvelles fonctions.

À propos de DeFiato

DeFiato est une plateforme de technologie financière nouvelle génération pour la finance décentralisée qui élimine les obstacles techniques et les risques financiers que présentent de nombreuses plateformes décentralisées. Elle offre aux utilisateurs une expérience similaire à celle des services centralisés, comme la garantie de la sécurité, des règlements rapides, une utilisation facile et le soutien au service à la clientèle.

La plateforme permet l'échange de liquidités sur chaîne dans divers bassins et sur différentes blockchains. Elle permet également l'achat de monnaies fiduciaires par l'entremise de Prime Trust et soutiendra en outre les transactions entre pairs.

Pour en savoir plus, consultez le site www.defiato.com.

