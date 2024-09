La plateforme électrique HONGQI TianGong sera présentée au Mondial de l'Auto 2024 à Paris

CHANGCHUN, Chine, 13 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Afin de respecter ses concepts de marque « avancée, haute technologie et élégante », la nouvelle marque automobile de luxe mondiale, HONGQI, s'est consacrée à la création d'une super architecture électrique intelligente haut de gamme, baptisée FMEs. L'une des trois plateformes technologiques de cette architecture, la plateforme électrique HONGQI TianGong, sera présentée pour la première fois au salon de l'automobile de Paris 2024.

HONGQI TianGong est une toute nouvelle plateforme électrique modulaire qui couvre la dernière gamme de véhicules tout électriques de HONGQI. Grâce à ses caractéristiques hautement modulaires, HONGQI développent différents types de véhicules sur la même architecture, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la production et raccourcit le cycle de développement des nouveaux modèles.

Le point fort de la plateforme réside dans son système de propulsion électrique hautement intégré. Il adopte une architecture de tension 400V/800V, prenant en charge les configurations propulsion et quatre roues motrices. La technologie CTB et l'utilisation de cellules à haut débit augmentent considérablement l'autonomie des véhicules produits sur cette plateforme, qui atteint entre 500 et 800 kilomètres. La technologie améliore considérablement les capacités de charge rapide, permettant à la batterie de passer de 10 % à 80 % en 20 minutes. Le système de gestion thermique intelligent contrôle la température de la batterie en temps réel, ce qui garantit que l'appareil fonctionne toujours à la température optimale et améliore la sécurité de la batterie.

Outre la plateforme électrique TianGong, HONGQI a également mis en place deux autres plateformes technologiques de base dans le cadre FMEs : le système intelligent HONGQI JiuZhang et la plateforme hybride HONGQI HongHu. Ces trois plateformes représentent les dernières avancées de HONGQI dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle, de la conduite intelligente et de la technologie hybride. Elles rassemblent toutes les percées majeures et les résultats les plus récents dans huit grands domaines technologiques et 115 domaines technologiques clés.

Sur le marché mondial, les véhicules à énergie nouvelle suscitent de plus en plus d'intérêt en raison de leurs performances et de leur efficacité supérieures à celles des véhicules à carburant. Ils offrent également un coût d'achat moins élevé et des options de ravitaillement plus souples que les véhicules à carburant, ce qui permet de répondre aux divers besoins des utilisateurs.

Aujourd'hui, HONGQI répond activement à cette tendance avec une stratégie d'accélération de l'électrification de l'ensemble de ses modèles. Dans le même temps, HONGQI étend sa présence sur les marchés internationaux grâce à une étroite collaboration avec des partenaires locaux, renforçant ainsi sa compétitivité au niveau mondial. Actuellement, le réseau outre-mer de HONGQI s'étend sur 28 pays, avec un total de 128 magasins. Le taux de disponibilité des pièces détachées a atteint 95 % et les capacités du service après-vente s'améliorent continuellement.

À l'avenir, HONGQI continuera de concentrer ses efforts sur la R&D de nouvelles technologies énergétiques et de promouvoir les avancées technologiques afin d'offrir des produits de grande valeur aux utilisateurs. L'avenir prometteur des véhicules à énergie nouvelle offre à HONGQI de vastes possibilités de croissance, et le développement de la plateforme électrique HONGQI TianGong démontre son exceptionnel potentiel dans le domaine de l'énergie nouvelle.

