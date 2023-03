La plateforme et les services métabolomiques de Metabolon : cités dans plus de 3 000 articles évalués par des pairs dans les domaines des sciences de la vie, de la pharmacie/biotechnologie et des sciences appliquées

Les données métabolomiques de référence accélèrent la recherche dans de multiples disciplines, conduisant à des citations dans plus de 3 000 publications et ce chiffre ne cesse de croître ; avec près de 75 articles publiés dans des revues de renommée mondiale au cours des deux premiers mois de l'année 2023 seulement

MORRISVILLE, Caroline du Nord, 29 mars 2023 /PRNewswire/ -- Metabolon, Inc., le leader mondial en matière de fourniture de solutions métabolomiques qui font progresser une grande variété d'applications de recherche, de diagnostic, de développement thérapeutique et de médecine de précision, a annoncé aujourd'hui que les résultats de sa plateforme métabolomique et ses services connexes ont été cités dans plus de 3 000 revues évaluées par des pairs. Depuis plus de 20 ans, Metabolon se concentre sur le développement et le perfectionnement de sa plateforme pour permettre l'utilisation de la métabolomique dans tous les domaines de la recherche en sciences de la vie. Les connaissances scientifiques étayées par les résultats métabolomiques de haute qualité de Metabolon ont permis à l'entreprise de franchir cette étape historique.

Des publications faisant référence à Metabolon, à sa plateforme et à ses résultats sont parues dans des revues de renommée mondiale à fort impact, telles que Nature, Nature Medicine, Nature Genetics, Cell, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), et bien d'autres, démontrant l'augmentation spectaculaire de la prise de conscience et de la reconnaissance de l'importance de la métabolomique dans la recherche. Metabolon continue de soutenir une collaboration active entre les disciplines scientifiques, permettant une croissance et une adoption continues parmi les communautés des sciences de la vie et de l'innovation scientifique. La contribution de Metabolon aux études scientifiques a été citée dans son 1 000e article évalué par des pairs en 2016 et a été de plus en plus citée depuis, avec près de 75 mentions en janvier et février 2023 sur des sujets variés tels que la COVID-19 ou l'inflammation. En conséquence, on dénombre aujourd'hui plus de 3 000 publications citant les contributions de Metabolon, et ce nombre continue de croître.

« Metabolon continue de s'engager activement auprès des communautés scientifiques pour souligner l'importance de la métabolomique dans l'avancement de la science fondamentale, de la recherche clinique et de la médecine, ainsi que pour élargir notre compréhension du bien-être et de la santé humaine. La métabolomique est unique en ce qu'elle fournit le meilleur lien avec les attributs fonctionnels et phénotypiques, qui aident à traduire la biologie, de la découverte au développement clinique, et complète les applications génétiques dans l'industrie pharmaceutique », a déclaré Rohan (Ro) Hastie, PDG de Metabolon. « Nous sommes déterminés à fournir cette composante de base importante pour faire progresser la recherche dans tous les états pathologiques et, à terme, révolutionner le développement des médicaments. »

« Les citations des résultats et des services de la plateforme métabolomique de Metabolon dans cet éventail de disciplines scientifiques soulignent l'impact de la métabolomique dans ces domaines d'étude », a indiqué Ranga Sarangarajan, directeur scientifique à Metabolon. « Cette étape montre comment nous révolutionnons la façon dont les scientifiques abordent l'incorporation de la métabolomique dans tous les domaines scientifiques applicables, y compris les sciences de la vie, la santé et la recherche sur le bien-être. Metabolon se consacre à la fourniture de résultats métabolomiques de haute qualité à diverses disciplines, ainsi qu'au développement d'outils et de moyens pour l'analyse statistique avancée, l'intégration de données multi-omiques et l'utilisation de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle. »

Avec plus de 20 ans d'expérience, plus de 45 doctorats au sein de son personnel et plus de 5 400 métabolites dans sa bibliothèque de référence, Metabolon a réalisé plus de 10 000 projets pour le compte de clients et de partenaires dans les secteurs de la biopharmacie, de la santé publique, des produits de consommation, de l'agriculture, du bien-être, ainsi que de la recherche universitaire et gouvernementale. Pour en savoir plus, consultez le site www.metabolon.com.

À propos de Metabolon

Metabolon, Inc. est le leader mondial de la métabolomique, ayant pour mission de fournir des données et des informations biochimiques qui élargissent et accélèrent l'impact de la recherche en sciences de la vie. Pendant plus de 20 ans, avec plus de 10 000 projets, plus de 3 000 publications et des certifications ISO 9001:2015 et CLIA, Metabolon a développé des techniques scientifiques, technologiques et bioinformatiques à la pointe du secteur. Le Global Discovery Panel de Metabolon s'appuie sur sa plus grande bibliothèque de référence métabolomique au monde. Les données de pointe et l'expertise en science translationnelle de Metabolon aident ses clients et ses partenaires à répondre à certaines des questions les plus difficiles et les plus pressantes dans le domaine des sciences de la vie, en accélérant la recherche et en améliorant le succès du développement. L'entreprise propose des solutions évolutives et personnalisables de métabolomique et de lipidomique répondant aux besoins des clients, de la découverte aux essais cliniques et à la gestion du cycle de vie des produits. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.metabolon.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

À propos de la métabolomique

La métabolomique, l'étude à grande échelle de toutes les petites molécules présentes dans un système biologique, est la seule technologie « omique » qui fournit une lecture fonctionnelle complète de l'état actuel d'un système biologique. La métabolomique permet aux chercheurs de voir au-delà de la variation génétique des individus, en saisissant l'impact combiné de facteurs génétiques et externes tels que l'effet des médicaments, de l'alimentation, du mode de vie et du microbiome sur la santé humaine. En mesurant des milliers de signaux chimiques discrets qui forment des voies biologiques dans le corps, la métabolomique peut révéler des biomarqueurs importants permettant de mieux comprendre le mécanisme d'action, la pharmacodynamique et le profil de sécurité d'un médicament, ainsi que les réponses individuelles au traitement.

