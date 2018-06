La plateforme Icertis Contract Management choisie par une société internationale de production de tabac

La plateforme ICM est à la base des efforts de PMI en vue de rationaliser, normaliser et automatiser les processus contractuels, en fournissant une solution en nuage, à l'échelle de l'entreprise, qui sera l'unique source fiable pour l'ensemble des contrats, ce qui réduira le risque et garantira la conformité avec les normes et les règlements juridiques et financiers. Parmi les facteurs clés à l'origine de ce choix, citons la solide expérience d'Icertis en matière de déploiement global dans des situations complexes, mais aussi l'expérience positive des utilisateurs.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Philip Morris International, une société qui s'attache à être à la pointe de l'innovation », a déclaré Samir Bodas, le PDG et cofondateur d'Icertis. « Alors que les entreprises mondiales souhaitent moderniser leurs opérations pour tirer parti des nouvelles possibilités du marché, transformer leurs bases commerciales est un impératif. Nous avons hâte de travailler avec PMI pour révolutionner leurs processus de gestion des contrats. »

Pour en savoir plus sur Icertis, rendez-vous sur www.icertis.com

À propos d'Icertis

Icertis, le principal fournisseur de gestion de contrats d'entreprise dans le nuage, résout les problèmes les plus aigus de gestion de contrats sur la plateforme la plus facile à utiliser. Icertis permet aux sociétés de transformer leur base commerciale en garantissant la conformité, en améliorant la gouvernance, en atténuant les risques et en renforçant la productivité des utilisateurs, augmentant ainsi leur résultat net. La plateforme Icertis Contract Management (ICM) est utilisée pour gérer plus de cinq millions de contrats, par plus de deux millions d'abonnés, dans des sociétés telles que 3M, Daimler, Microsoft, Roche et Wipro, dans plus de 40 langues et plus de 90 pays. La plateforme reposant sur l'IA permet aux clients d'augmenter la vitesse et la souplesse des contrats, de gérer de façon proactive les droits et les obligations, mais aussi de faire émerger des analyses et des informations commerciales.

Contact médias Icertis :

Rob McMurtrie

Directeur de la communication d'entreprise

PublicRelations@icertis.com

(425) 869-7649

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/371539/picture1_Logo.jpg

SOURCE Icertis

Related Links

http://www.icertis.com