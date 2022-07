La plateforme intégrée de châssis intelligent d'Horwin fait ses débuts mondiaux

Selon les données de Statista, le marché mondial des motos a été évalué à 124,387 milliards de dollars US en 2019, les ventes ayant atteint leur plus haut niveau ces dernières années. Malgré l'impact de la pandémie de Covid-19, le marché a encore dépassé les 100 milliards de dollars US en 2020 et 2021. Compte tenu de ce scénario, Horwin cible le segment des motos électriques pures afin de tirer parti des tendances de développement à la fois du marché des motos et du secteur des énergies nouvelles.

« La nouvelle marque vise à redéfinir la moto électrique, et à cette fin, l'entreprise a développé une plateforme modulaire similaire à la « Super Matrix » », a déclaré Liu Ping, COO de Horwin. « Grâce à des modules internes évolutifs, la plateforme permet aux utilisateurs de mettre librement à l'échelle le corps, l'interaction homme-machine et les kits de fonctions selon leurs scénarios de voyage et de leur utilisation, de sorte qu'ils peuvent assembler différents modèles en fonction de leurs propres besoins avec l'achat d'une seule plateforme « Super Matrix ». »

Grâce à des technologies intelligentes, la plateforme de châssis intelligent intégré à deux roues d'Horwin se caractérise par une forte intégration des systèmes d'entraînement électrique, de la batterie et de la commande électrique, un système de commande de domaine contrôlé intelligemment et une conception modulaire, ce qui permet le développement de nouvelles motos purement électriques répondant aux attentes des utilisateurs en fonction de scénarios d'utilisation.

Horwin intègre toutes les technologies clés orientées vers l'avenir des offres de deux roues, y compris l'électrification, l'intelligence et la connectivité dans un châssis intelligent intégré en plus d'utiliser des interfaces série pour l'expansion fonctionnelle, abaissant ainsi le seuil de fabrication tout en aidant les acteurs industriels existants à optimiser le processus de fabrication et l'efficacité.

Lors de l'événement de lancement, Horwin a également dévoilé un robot bionique IP nommé MR.Y. L'objectif d'Horwin est de construire un robot intelligent propriétaire qui puisse aider les gens dans la vie réelle, notamment en servant de guide pour faire les courses, promener le chien, aller chercher les enfants et s'occuper des personnes âgées.

