La plateforme internationale d'échange crypto et fiat CoinField annonce le « Coin Coinfield » (CFC), un nouveau coin pour réduire l'investissement crypto et les frais d'opérations, mais aussi pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique

Le CoinField Coin (CFC) jouera un rôle central dans l'écosystème de CoinField dans les 186 pays dans lesquels CoinField opère, y compris au Nigeria (Afrique) où le partenaire stratégique de CoinField, Tingo Mobile PLC, une filiale de Tingo Inc basée aux États-Unis et cotée en bourse sous IWBB sur OTC Markets, représente la plus grande technologie agrofinancière d'Afrique avec près de 10 millions de clients au Nigeria.

Les coins provenant de plateformes d'échange crypto centralisées sont populaires car, contrairement à la grande majorité des coins crypto et des tokens, ces coins ont un cas d'utilisation vérifiable : ils permettent un accès moins coûteux à la négociation de crypto, de fiat, et plus rarement, à d'autres biens et services.

Le CoinField (Coin) se positionnera dans une position unique car à eux deux, CoinField et son partenaire stratégique Tingo totalisent plus de 20 milliards de dollars par an dans les transactions qui pourraient profiter au CoinField.

Le CoinField (CFC) est un utility coin dont la limite est d'un milliard de coins (1 000 000 000).

Ces un milliard de Coinfield (CFC) ne seront jamais augmentés après avoir été créés. Le CFC offrira de nombreux avantages à ses détenteurs et pourra servir à payer tous les frais sur la plateforme CoinField, notamment les frais de change, les frais de retrait, les frais d'inscription et bien plus encore. Les CFC serviront également de récompense pour les programmes de partenariat, de parrainage et d'utilisation de CoinField. Sans oublier que les CFC feront partie de la plateforme commerciale de Nwassa utilisée par les quelque 10 millions de clients de Tingo et les plateformes commerciales agricoles et alimentaires connexes.

10 % des un milliard de CoinField (100 millions de coins) seront reversés à des organismes de bienfaisance, en particulier ceux qui soutiennent les agriculteurs, et à la création de nouvelles innovations pour cultiver des aliments et améliorer la qualité nutritionnelle des aliments.

L'offre initiale d'échange (IEO) du CoinField Coin commencera le 7 décembre 2021 , avec une quantité initiale pouvant atteindre 300 000 000 de CFC mis en vente. L'offre initiale des CFC sera de 1 $ par unité et les utilisateurs de Coinfield existants profiteront d'un rabais pendant la période de pré-vente du 29 novembre au 6 décembre 2021.

Vous pouvez télécharger le livre blanc du CoinField (CFC) sur www.CoinField.com.

Les enquêtes auprès des détenteurs potentiels de coins ont révélé que le CoinField (CFC) suscite de l'intérêt en raison de la prévision d'expansion de l'écosystème actuel de CoinField avec de nombreux projets ambitieux, notamment des projets uniques et inégalés pour une sécurité de qualité ainsi que la populaire et prometteuse marketplace de NFT et l'exploration du domaine GameFi.

Le mercredi 10 novembre 2021, CoinField a traité 61 millions de dollars de transactions et prévoit environ 17 milliards de dollars de transactions pour le calendrier 2021, ce qui en fait une plateforme d'échange de taille moyenne, permettant une meilleure sécurité et une meilleure satisfaction de la clientèle que les plateformes plus importantes tout en offrant les plus grandes économies d'échelle et de portée que les plus petites.

L'objectif des entreprises est de multiplier le volume de négociation par 10 en 2022 par rapport à 2021.

CoinField émettra également des CFC sur différentes blockchains pour permettre l'interopérabilité de son écosystème avec les principaux écosystèmes cryptographiques.

L'équipe de développement de CoinField prévoit de créer sa propre blockchain CFC. La chaîne sera composée de DEX et de DeFis.

Alex Lightman, auteur du livre blanc Coinfield, voit le Coinfield comme une contribution pour un monde meilleur, mais aussi comme moyen de servir les besoins des acheteurs et des vendeurs de crypto pour réduire le coût des échanges.

« En tant qu'utilisateur de crypto, j'aime économiser de l'argent en utilisant des coins d'échange crypto, mais j'en ai eu assez que la sécurité soit mauvaise, d'avoir mes comptes verrouillés pendant des mois, du mauvais service à la clientèle et du manque d'empathie envers les gens abusés par l'hyperinflation. Je pense aussi que chaque nouveau coin devrait être une occasion de faire des dons et de contribuer à un monde meilleur ».

« Le CoinField ne va pas seulement permettre de réduire le coût des transactions dans 186 pays sur ce que j'estime être la plateforme d'échange cryptographique et fiduciaire la plus sécurisée au monde, mais elle va également améliorer et préserver le pouvoir d'achat des acheteurs et des vendeurs de produits alimentaires en Afrique. Notre partenariat avec Tingo a le potentiel d'aider davantage les agriculteurs et les familles dans les pays en développement que tout autre projet cryptographique. Si les gens achètent le Coinfield et que celui-ci augmente, cela permettra d'en utiliser davantage pour des dons à des œuvres de bienfaisance, pour l'écologisation du désert et pour innover l'agriculture du XXIème siècle. J'ai écrit mon premier article sur l'écologisation du désert alors que j'étais au MIT à l'automne 1980, alors j'y pense depuis 41 ans », affirme Alex Lightman.

À propos de CoinField :

CoinField est un système européen centralisé d'échange crypto-à-fiat et de portefeuille de monnaies virtuelles supervisé par la Financial Intelligence Unit (FIU) sous les numéros de licence FVT000111. Leur siège social est situé à Tallinn, en Estonie, avec plusieurs bureaux dans le monde entier. CoinField est un moteur d'échange fiable dont la mission est d'élargir ses horizons dans le monde entier.

Leur plateforme d'échange et son application mobile sont disponibles 24/7. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.coinfield.com .

