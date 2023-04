La plateforme IPP renouvelable athein va installer 2 GWp d'énergie solaire aux Philippines

SINGAPOUR et HANOI, Vietnam et MANILLE, Philippines, 7 avril 2023 /PRNewswire/ -- athein , plateforme IPP de Singapour récemment créée sous la forme d'un accord de partenariat entre quatre entreprises d'Asie du Sud-Est, met actuellement en place plus de 500 MWp d'énergie solaire à l'échelle des services publics, des commerces et des industries dans l'ensemble des Philippines. La société souhaite atteindre 2 GWp de projets opérationnels d'ici 2030.

« La nouvelle administration philippine envoie au secteur des signaux qui changent la donne. Le président Marcos fait preuve d'un engagement clair en faveur des énergies renouvelables et, une fois le problème de la propriété étrangère résolu, nous assisterons à une croissance phénoménale des investissements nationaux et étrangers dans le pays », a commenté Milan Koev, cofondateur et PDG d'athein.

Les Philippines (avec Singapour) font partie des marchés de l'électricité les plus libéralisés de la région ANASE, mais le pays occupe également la première place des tarifs de détail de l'électricité les plus élevés de la région. Les projets du pays visant à accroître de 20 GWp la production d'énergie renouvelable d'ici 2030, associés à de nombreuses zones d'irradiation et à une croissance plus rapide de la demande d'électricité, révèlent un énorme potentiel.

Edmund Yen, cofondateur et directeur des opérations d'athein, a ajouté : « Nous développons actuellement plusieurs projets à l'échelle des services publics, dont le plus important est de 300 MWp, mais dans le même temps, nous sommes en train d'évaluer plus de 13 000 hectares de terres qui conviennent à l'installation de centrales solaires. L'infrastructure de réseau existante reste un obstacle à la connexion de projets à grande échelle, en particulier en dehors de l'île de Luçon, c'est pourquoi nous envisageons plusieurs solutions alternatives, telles que les microréseaux et les systèmes de stockage par batterie. »

Global Energy Monitor estime que d'ici 2030, les Philippines, l'une des régions économiques à la croissance la plus rapide au monde, auront augmenté leur capacité solaire de 17 809 MW et leur capacité éolienne de 7 856 MW, devenant ainsi le premier producteur d'énergie durable et dépassant le Vietnam en tant que principal producteur d'énergie renouvelable en Asie du Sud-Est.

À propos d'Athein Holding :

athein est un accord de partenariat entre ATAD Steel Structure Corporation, Hexagon Holdings, Inpos Ltd. et Invenic Inc. L'entreprise-plateforme s'est engagée à aider ses clients multinationaux du secteur manufacturier à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone et prévoit d'exploiter des actifs renouvelables avec un PRG d'une valeur de 1 d'ici 2026 et d'une valeur de 5 d'ici 2030, répartis entre l'Inde, les Philippines et le Vietnam.

SOURCE athein