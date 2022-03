La plateforme KOMOJU de Degica s'internationalise avec une version majeure des solutions de paiement européennes et asiatiques

La nouvelle version offre aux e-commerçants un large éventail de solutions de paiement alternatives, ce qui leur permet d'atteindre des clients en Europe et en Asie

TOKYO, 9 mars 2022 /PRNewswire/ -- Degica a lancé une suite de 20 nouvelles solutions de paiement sur sa plateforme de paiement phare KOMOJU, permettant à sa clientèle de commerçants d'exploiter les grands marchés du e-commerce en Europe et en Asie.

« Nous sommes ravis d'annoncer ce qui constitue une expansion majeure de notre gamme de produits », déclare Keanu Van Hees, directeur des produits chez Degica. « Avec cette version, nous permettons aux commerçants hors d'Europe d'exploiter la clientèle du continent en proposant une gamme complète d'options de paiement qui offrent confiance et commodité aux consommateurs, tandis que les entreprises du monde entier, y compris celles d'Europe, peuvent désormais s'assurer que les clients de Chine, d'Indonésie, de Singapour, de Malaisie, d'Australie et des Philippines sont également en mesure d'utiliser des options de paiement locales et familières pour acheter leurs biens et services. »

Parmi les nouvelles solutions ajoutées à KOMOJU figurent la société chinoise Alipay, qui représente plus de 55 % de la part de marché des portefeuilles numériques en Chine continentale, WeChat Pay, qui représente 38 %, et UnionPay, le plus grand réseau de cartes au monde, avec plus de 7 milliards de cartes émises rien qu'en Chine.

En Europe, les solutions ajoutées comprennent iDEAL, la principale option de paiement des Pays-Bas, qui détient environ 60 % du marché néerlandais des paiements électroniques. Ailleurs, la plateforme ajoute également des solutions de premier plan telles que la solution allemande Giropay, utilisée par environ 54 % de la population adulte du pays, la solution de virement bancaire BLIK, qui représente 53 % de l'ensemble des paiements en Pologne, et la solution prépayée Paysafecard, basée sur des bons et des codes, qui est émise par 660 000 points de vente dans 50 pays européens.

« Notre mission est de créer un terrain de jeu égal pour les affaires internationales, et cela commence par la simplification du e-commerce transfrontalier pour les commerçants du monde entier », déclare Jack Momose, PDG de Degica. « Notre première étape, dès 2014, a été d'aider la plateforme Steam à entrer sur le marché japonais en proposant la méthode de paiement la plus fiable du pays. Depuis lors, nous avons travaillé dur pour ouvrir le même service à tous les marchands qui vendent à des clients au Japon et en Corée du Sud. Aujourd'hui, cependant, c'est l'expansion la plus importante que nous ayons connue jusqu'à présent, en ajoutant une gamme complète de méthodes de paiement européennes et asiatiques à notre plateforme KOMOJU et en établissant notre crédibilité en tant qu'acteur mondial. »

La liste complète des produits ajoutés à la plateforme KOMOJU est la suivante :

APAC :

Alipay (Chine)

UnionPay (Chine)

WeChat Pay (Chine)

Doku (Indonésie)

OVO (Indonésie)

eNETS (Singapour)

GrabPay (Singapour)

Dragonpay ( Philippines )

) FPX (Malaisie)

POLi (Australie)

Europe :

iDEAL (Pays-Bas)

Bancontact (Belgique)

Giropay (Allemagne)

BLIK (Pologne)

Przelewy24 (Pologne)

Multibanco ( Portugal )

) Paysafecard (UE)

EPS (Autriche)

MyBank (Italie)

Sofort (UE)

À propos de Degica

La mission de Degica est de créer un marché mondial équitable pour les biens et les services, en éliminant les barrières entre les différents marchés et en facilitant les affaires partout dans le monde. Issue du secteur de l'édition de jeux vidéo, Degica s'est aperçue qu'elle devait créer sa propre solution de paiement en interne afin de vendre des jeux via les principales plateformes aux clients de son marché d'origine, le Japon. La solution a si bien fonctionné que l'équipe a décidé que son avenir était de faire tomber des barrières similaires pour d'autres entreprises. Aujourd'hui, Degica propose une série de solutions - allant des paiements à la traduction d'IA et au soutien logistique - pour permettre aux entreprises hors du Japon d'accéder directement au vaste et précieux marché du pays, et aux entreprises du Japon et du reste de l'Asie d'accéder aux marchés occidentaux d'Europe et des États-Unis.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.degica.com .

À propos de KOMOJU

Fondée en 2016 par Degica, KOMOJU (abréviation de l'expression japonaise « 購入モジュール », qui signifie « module d'achat ») a démarré avec un seul objectif : rendre le Japon simple. À cette fin, KOMOJU met à la disposition de ses clients une plateforme de paiements mondiale, active dans quatre régions, avec plus de 50 partenaires internationaux et plus de 4 500 marchands actifs. Connectée à des plateformes telles que Shopify, Wix, Woo Commerce et Magento, KOMOJU offre aux commerçants un accès à toutes les principales méthodes de paiement au Japon, en Corée et en Chine et intègre des fonctionnalités de devises étrangères pour permettre aux commerçants de recevoir des fonds dans la devise de leur choix, tout en traitant les devises natives des marchés locaux.

Aujourd'hui, après le premier énorme succès de la plateforme, l'objectif initial de simplifier le Japon s'est élargi. La prochaine étape pour KOMOJU et Degica est de continuer à éliminer les obstacles aux affaires, non seulement entrant et à sortant du Japon, mais aussi partout dans le monde, en créant un marché équitable et mondial pour les biens et les services.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://en.komoju.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1630867/KOMOJU_by_Degica_Logo.jpg

SOURCE Degica