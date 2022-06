La plateforme leader des échanges de cartes-cadeaux célèbre son deuxième anniversaire avec plus de 200 000 utilisateurs

SINGAPOUR, 10 juin 2022 /PRNewswire/ -- Tbay, la première plateforme d'échange de cartes cadeaux au monde, a récemment célébré son deuxième anniversaire. Dans le cadre de la célébration de cet anniversaire, les utilisateurs peuvent non seulement gagner de l'argent et des actifs numériques en échangeant des cartes-cadeaux de manière sécurisée, assurée et efficace, mais aussi obtenir des points de récompense d'une valeur allant jusqu'à 500 USD.

Tbay est une plateforme mondiale de commerce électronique transfrontalier qui a été fondée il y a tout juste deux ans. Elle compte aujourd'hui plus de 200 000 utilisateurs, et son volume d'affaires mensuel effectif dépasse les 100 millions de dollars. La croissance rapide d'une entreprise est due au soutien et à la confiance de ses clients. La majorité des utilisateurs de Tbay se trouvent désormais en Europe et en Amérique, ainsi que dans de nombreux pays africains comme le Nigeria. Basée dans les régions mentionnées ci-dessus, Tbay étend son activité à d'autres parties du monde.

Le modèle commercial sûr et efficace de Tbay assure une grande protection des transactions. Si Tbay est très populaire dans le monde entier, c'est non seulement parce que cette société permet d'éviter de passer par le courtage, ce qui réduit considérablement les coûts, mais aussi parce qu'elle aide à conclure des transactions rapidement et à effectuer une transaction point-à-point de manière directe grâce à un écosystème numérique complet.

« J'avais l'habitude d'utiliser d'autres plateformes, mais mes transactions rencontraient des problèmes sur chacune d'entre elles. Sur Tbay, je n'ai jamais de problème. De plus, grâce à cette plateforme, je peux obtenir des revenus plus importants et durables, et ma vie s'améliore. Tbay est de loin la meilleure application. Je dis cela en toute honnêteté », a déclaré Peter, un utilisateur du Royaume-Uni, avec beaucoup d'enthousiasme. Selon Peter, Tbay sort toujours ses mises à jour à temps, afin que les utilisateurs bénéficient d'une expérience technique de haute qualité au niveau mondial sans interruption. Il ajoute : « Je ne peux que louer le service clientèle de Tbay. Ils réussissent toujours à dissiper mes doutes de bon cœur et avec beaucoup de patience. »

L'équipe technique de Tbay, qui est profondément impliquée dans le développement de logiciels Internet et de la technologie de cryptage de la blockchain depuis plus de dix ans, insiste sur le développement de nouvelles techniques en réponse à la demande critique du marché afin de maintenir la sécurité des échanges. La technologie change la vie. Sur la voie de la croissance, Tbay reste fidèle à son aspiration initiale et réalise son rêve de devenir un leader du secteur. À l'occasion de son deuxième anniversaire, Tbay a mis en place de nombreuses promotions pour récompenser l'engagement de ses utilisateurs.

