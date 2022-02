LA PLATEFORME MONDIALE DE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ PROXIMIE ANNONCE DE NOUVELLES NOMINATIONS À DES POSTES DE DIRECTION, RENFORÇANT AINSI SON EXCELLENT DÉPART POUR 2022

Charlie H. Wilhelm rejoindra l'entreprise en tant que directeur général pour le continent américain, apportant une vaste expérience et expertise du secteur. Plus récemment, Charlie était président et directeur de l'exploitation de KARL STORZ Endoscopy-America, où il a avoisiné le milliard de dollars de chiffre d'affaires et clôturé une année record en 2021. Il est compétent dans le développement de stratégies d'entreprise pour promouvoir avec succès la rentabilité, la croissance des affaires et l'augmentation des parts de marché. Charlie dirigera l'activité de Proximie sur le continent américain, où il sera responsable de toutes les activités commerciales et de la prestation de services.

Dave Herrmann rejoindra Proximie en tant que responsable général de la croissance et jouera un rôle central dans le développement des opportunités de croissance de la société avec de nouveaux produits, services et verticaux. Auparavant, Dave était le responsable mondial des solutions numériques pour Johnson & Johnson Medtech, ainsi que le PDG de la société SaaS C-SATS. Il a également été membre de l'équipe de direction fondatrice de Verb Surgical, avant que la société ne soit rachetée par Johnson & Johnson au début de l'année 2020. Dave apporte plus de 20 ans d'expérience en direction d'entreprise dans le secteur de la santé.

Ces nominations font suite au partenariat très médiatisé de Proximie avec Teledoc Health, annoncé en octobre 2021, et Vodafone Business, annoncé en janvier 2022, visant à accroître l'accès aux soins et à la formation en chirurgie.

Le Dr Nadine Hachach-Haram, PDG et fondatrice de Proximie, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'accueillir Charlie et Dave au sein de l'équipe de direction de Proximie. Ils joueront un rôle clé dans la poursuite de notre élan et de notre croissance accélérée au cours des 12 prochains mois. Le fait que nous continuions à attirer des personnes aussi talentueuses et expérimentées témoigne de notre stratégie, et ils nous rejoignent à un moment particulièrement passionnant pour Proximie.

Les parcours de Charlie et Dave apportent une valeur ajoutée importante à Proximie et ils nous aideront à réaliser notre mission, à savoir créer un avenir de soins chirurgicaux véritablement connectés. Charlie sera essentiel à notre croissance sur le continent américain, où nous sommes déjà très présents. Dave jouera un rôle clé en dirigeant notre stratégie de partenariat et en soutenant la croissance globale de notre plateforme. Ce sont les ajouts parfaits au moment idéal ».

Charlie H. Wilhelm, directeur général pour le continent américain chez Proximie, a déclaré :

« Je suis ravi de rejoindre Proximie en tant que directeur général pour le continent américain. La vision de Nadine, qui est d'être présents dans toutes les salles d'opération du monde et d'avoir un impact positif sur les soins aux patients, trouve un écho très fort. Je suis enthousiaste à l'idée de faire partie de l'équipe et de développer Proximie pour réaliser cette vision audacieuse avec nos clients ».

Dave Herrmann, responsable général de la croissance chez Proximie, a commenté :

« Je suis enthousiasmé par l'énorme potentiel de croissance de Proximie. Nous avons un produit passionnant avec notre solution leader sur le marché et je vois une énorme opportunité de construire sur cette base pour véritablement numériser l'environnement chirurgical, pour apporter de nouveaux outils et technologies aux équipes cliniques et améliorer les soins aux patients ».

