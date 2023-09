La plateforme Peloton est désormais dans le centre de données Microsoft Azure de Sydney

CALGARY, AB, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Peloton, un leader mondial en matière de solutions logicielles de gestion des données pour le secteur de l'énergie, est heureux d'annoncer que la plateforme Peloton, une solution Microsoft reconnue hébergée sur Microsoft Azure, fonctionne à partir du centre de données de Microsoft de la région de l'est de l'Australie, situé dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

Alors que nos clients de la région Asie-Pacifique poursuivent leur parcours vers le cloud, cette étape importante en matière d'infrastructure leur permet de bénéficier d'une expérience utilisateur, d'interfaces utilisateur et de performances améliorées. Les entreprises du secteur de l'énergie du monde entier peuvent tirer parti de la plateforme Peloton, qui offre un environnement cloud sécurisé et évolutif leur permettant de se concentrer sur l'optimisation de leurs opérations grâce à la gestion et à l'analyse des données.

La plateforme Peloton fournit une source unique intégrée de vérité grâce aux solutions suivantes :

Cycle de vie des données sur les puits : Solution de gestion de données mondialement reconnue qui comprend des flux de travail allant de la planification des puits à la remise en état, en passant par l'acquisition de données et la gestion de données et d'analyses de fracturation en temps réel.

Intégrité et fiabilité de la gestion des données : Des flux de travail robustes qui permettent aux organisations d'évaluer les risques liés aux défaillances des puits et de fonctionner de manière plus efficace et rentable.

Cycle de vie des données de production et d'exploitation : Des solutions puissantes de gestion des données pour soutenir la capture des données de production, les opérations sur le terrain, la surveillance, la comptabilisation des hydrocarbures, les émissions et les rapports réglementaires.

Gestion des données géographiques : Modernisation des flux de travail pour l'acquisition de surface et de minéraux, suivi des obligations de paiement et de non-paiement, historique de propriété et de chaîne de titres, relations avec les propriétaires, contrats/accords d'appui, génération de documents et production de rapports.

Cartographie géospatiale : Solution offrant une vue d'ensemble des produits avec une intégration complète entre ArcGIS® Enterprise d'Esri et la plateforme Peloton. Puissante fonctionnalité croisée avec toutes les applications Peloton permettant une analyse spatiale avancée.

« La gestion de toutes les solutions de Peloton au sein d'une seule plateforme permet d'atteindre une échelle significative, a déclaré Duncan Knight, président des opérations internationales et du développement commercial. En utilisant à la fois des intégrations commerciales à travers nos solutions et des intégrations personnalisées via l'API/ETL web de la plateforme, nos clients maximisent la valeur commerciale et opérationnelle de leurs données, tout en minimisant les efforts de collecte et de conservation. La plateforme Peloton améliore les opérations des clients grâce à la gestion et à l'analyse des données dans un environnement rentable et commercialement sécurisé. »

À propos de Peloton

La plateforme de Peloton est la solution mondiale de gestion des données énergétiques, permettant la transformation numérique par la mobilité, l'automatisation et l'intégration des données en fournissant des solutions entièrement intégrées de cycle de vie des données sur les puits, de cycle de vie des données de production et de la gestion des données géographiques. Avec une histoire de 30 ans et une orientation claire, plus de 600 clients du secteur de l'énergie dans le monde entier font confiance à la technologie Peloton pour offrir à leurs parties prenantes des outils et des informations nécessaires pour gérer, simplifier et optimiser leurs opérations. Pour en savoir plus, consultez https://www.peloton.com .

