La plateforme PureWeb Reality rend possible des expériences métavers illimitées

PureWeb Reality permet désormais la distribution d'applications commerciales métavers basées sur Unreal Engine sans programmation et sans dépenses minimales requises

CALGARY, Alberta, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- PureWeb, la solution préférée des entreprises pour la distribution dans le Cloud d'applications commerciales métavers, est fière d'annoncer le lancement de la toute nouvelle plateforme PureWeb Reality. Les marques et les entreprises peuvent désormais partager des expériences 3D interactives continues basées sur Unreal Engine sans avoir à prévoir le trafic et à réserver des ressources de cloud computing à l'avance.

Auparavant, elles devaient prévoir le trafic, réserver des serveurs et payer une infrastructure dédiée pour diffuser toute expérience 3D interactive. Cette conjecture est désormais révolue.

« La plateforme PureWeb Reality permet à n'importe quelle organisation de se lancer dans le métavers dès aujourd'hui, » déclare James Henry, directeur de la technologie chez PureWeb. « Vous pouvez dorénavant garantir de manière rentable que les expériences immersives en 3D restent actives et accessibles aux visiteurs à tout moment en ne payant que pour le temps de diffusion, et non pour le temps d'infrastructure. Notre plateforme s'adaptera efficacement au nombre réel d'utilisateurs de votre expérience, et non à un nombre que vous avez dû estimer à l'avance. »

En élaborant leurs stratégies de métavers, les entreprises ont cherché des moyens d'expérimenter dans cet univers virtuel. En éliminant la nécessité de prévoir, de réserver et de payer un nombre déterminé d'instances à l'avance, cela leur permet de lancer facilement (et à moindre coût) autant d'expériences métavers qu'elles le souhaitent pour découvrir ce qui fonctionne le mieux pour elles.

« PureWeb Reality permet aux marques de conserver indéfiniment un configurateur 3D sur leur site Web en guise d'aimant à prospects ou de laisser les utilisateurs parcourir une salle d'exposition virtuelle 3D immersive 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an », explique Ian Gilbert, directeur des revenus chez PureWeb. « Pour ceux qui organisent un événement métavers particulier avec une durée déterminée et un nombre anticipé de visiteurs, notre plateforme continue de leur permettre de réserver des capacités dans les régions de leur choix, afin d'assurer un temps d'attente nul pour leurs utilisateurs. »

Grâce à la plateforme de diffusion inégalée de PureWeb Reality, il est plus facile que jamais pour les marques et les entreprises de découvrir et de communiquer avec de nouveaux publics en temps réel. Il devient plus aisé de faire des essais et des erreurs, car il n'est pas nécessaire de savoir quand et d'où les utilisateurs essaieront d'accéder aux modèles 3D. Elles disposent désormais d'une solution efficace et à faible risque pour itérer sur les expériences métavers tout en accumulant continuellement des données sur l'identité réelle de leur public, l'endroit où il se trouve et ce qu'il recherche.

« L'une des prémisses fondamentales du métavers est qu'il est toujours ouvert et toujours disponible pour les visiteurs », explique Gilbert. « Avec notre plateforme, chacun a maintenant la liberté de partager sa vision du métavers, exactement comme il l'a conçu, quand il le veut, et pour le plus grand nombre de personnes possible. »

À propos de PureWeb

PureWeb est la solution préférée des entreprises pour la distribution dans le Cloud d'applications métavers immersives en 3D. Ces applications, intégrées dans Unreal Engine ou Unity, prennent en charge les visualisations architecturales, les jumeaux numériques, la collaboration interne, l'engagement des clients et la prochaine génération d'expériences commerciales métavers.

PureWeb simplifie et accélère le développement et le déploiement de ces applications, permettant aux utilisateurs d'accéder à chaque expérience via n'importe quel navigateur Web sur n'importe quel appareil.

Notre plateforme gère efficacement l'infrastructure Cloud et l'utilisation à l'échelle mondiale, tout en minimisant la latence et les coûts.

