La plus grande banque de la région CEE va entrer dans le Métavers

PKO Bank Polski, la plus grande banque d'Europe centrale et orientale, veut être le leader régional dans le domaine de la banque dans le Métavers. Elle vient de propulser dans le Métavers l'un des bâtiments les plus reconnaissables de la capitale polonaise, où elle a installé sa succursale virtuelle sur la plateforme Decentraland.

VARSOVIE, 6 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Il sera utilisé comme un laboratoire pour approfondir l'expérience et tester des solutions technologiques pertinentes. Selon Paweł Gruza, vice-président du conseil de gestion de PKO Bank Polski qui gère les travaux du conseil de gestion, d'ici 10 ans, le Métavers peut devenir une impulsion de développement pour l'économie mondiale telle que l'émergence d'un PC, d'Internet et des smartphones dans le passé.

« Je voudrais que PKO Bank Polski soit prête à exploiter les opportunités qui se présentent à elle, et lorsque le Métavers sera arrivé à maturité, à donner le rythme du développement technologique du secteur bancaire national et de l'économie polonaise - comme elle l'a fait auparavant. C'est pourquoi nous avons décidé d'entrer dans le monde du Métavers et d'y lancer notre première agence, » a déclaré Paweł Gruza, cité dans le communiqué de presse.

La banque prévoit d'utiliser la succursale virtuelle pour acquérir des connaissances et une expérience qu'elle utilisera ensuite pour développer ses activités. PKO Bank Polski souhaite également voir en pratique quelles autres possibilités sont offertes aux banques par la présence dans les métamondes.

La banque s'attend à ce que sa succursale virtuelle soit utilisée en premier lieu pour l'accueil des nouveaux employés et les formations. En raison du passage au mode de travail hybride, cette solution pourrait permettre d'améliorer l'intégration du nouveau personnel.

Parallèlement, la banque va tester les possibilités de créer un nouveau canal de communication avec les clients. D'ici 10 ans, elle envisage également de poursuivre les solutions liées à la confirmation de l'identité des clients dans les métamondes et va tester les possibilités d'y offrir des produits bancaires.

La banque attache une grande importance aux activités de R&D et à la coopération avec les jeunes entreprises. Elle leur offre, outre une coopération commerciale, un mentorat et la possibilité d'étendre leur solution à un groupe de ses 11 millions de clients. Cette coopération s'effectue via sa plateforme Let's Fintech avec PKO Bank Polski ( www.fintech.pkobp.pl ).

