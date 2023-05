La plus grande étude en situation réelle publiée sur l'imagerie des plaies révèle que l'utilisation de MolecuLight® a entraîné des changements aux plans de traitement des plaies dans jusqu'à 53 % des cas

Les résultats, recueillis dans 211 établissements, montrent que l'imagerie MolecuLight est un outil précieux qui améliore la gestion des infections bactériennes

TORONTO, 24 mai 2023 /PRNewswsire/ -- MolecuLight Inc., le leader de l'imagerie par fluorescence au point d'intervention qui localise et détecte les charges bactériennes élevées dans et autour des plaies, a annoncé la publication de son dernier article, « Lights, fluorescence, action—Influencing wound treatment plans including debridement of bacteria and biofilms »1 dans l'International Wound Journal. L'étude, la plus grande réalisée en situation réelle sur l'imagerie de plaies, décrit les décisions thérapeutiques prises à un moment précis dans le cadre du traitement de 1 000 plaies chroniques, dans 211 centres de traitement des plaies répartis dans 36 États américains.

La gestion de la charge bactérienne des plaies, y compris le biofilm, joue un rôle essentiel dans la prévention de l'infection et de ses complications graves et coûteuses. Lorsqu'ils examinent un patient, les cliniciens utilisent différents outils pour éclairer leurs décisions de traitement, bien que certains de ces outils soient subjectifs. Pour résoudre ce problème, l'imagerie par fluorescence de MolecuLight fournit un outil objectif et précieux qui évalue les plaies au chevet du patient, comblant ainsi une lacune importante dans la pratique clinique actuelle.

Au cours de l'étude, les cliniciens ont d'abord évalué les plaies en fonction des signes et des symptômes cliniques, avant de déterminer et de rédiger un plan de traitement. Les cliniciens ont ensuite scanné les blessures à l'aide des dispositifs MolecuLight i:X® ou DX™ afin de déterminer la présence et l'emplacement de charges bactériennes nocives. L'étude a révélé que des signaux de fluorescence indiquant la présence de charges bactériennes élevées ont été observés dans 70,8 % des plaies, alors que seulement 29,6 % d'entre elles présentaient des signes et des symptômes cliniques d'infection. Ce résultat montre que parmi les plaies ayant des charges bactériennes nocives, un pourcentage important était asymptomatique, ne présentait pas de signes ou de symptômes cliniques et aurait donc pu ne pas être repéré par les cliniciens. Après avoir scanné les plaies à l'aide de l'imagerie par fluorescence de MolecuLight, les cliniciens ont utilisé des informations objectives sur l'état bactérien de la plaie pour modifier, le cas échéant, le(s) plan(s) de traitement initialement décrit(s) ; au cours de l'étude, le plan de traitement a été modifié pour plus de 50 % des plaies (528/1 000). Voici certains des changements apportés aux traitements :

Élargissement du débridement (18,7 %)

Précautions d'hygiène plus strictes (17,2 %)

Débridement ciblé par fluorescence (17,2 %)

Nouvelles thérapies topiques (10,1 %)

Échantillonnage guidé par fluorescence à des fins d'analyse microbiologique (6,2 %)

Changements dans le choix des pansements (3,2 %)

Ces résultats vont dans le même sens que ceux de précédents essais cliniques liés à l'utilisation de MolecuLight et illustrent le fait que la fourniture de données d'imagerie au point de service améliore la planification et la gestion du traitement des infections bactériennes. L'étude montre que les dispositifs MolecuLight sont des outils de diagnostic objectifs précieux pour ce qui est d'identifier les bactéries pathogènes et d'éclairer la prise de décisions cliniques relatives aux soins des plaies.

« La plupart des blessures chroniques ayant des charges bactériennes élevées ne présentent pas de symptômes d'infection, ce qui rend la détection et le traitement très difficiles pour les cliniciens, a déclaré le Dr Robert Skerker, co-auteur et directeur médical du Centre de traitement des plaies au Morristown Medical Center, à Morristown (New Jersey). Comme le montre l'étude, le dispositif MolecuLight offre maintenant aux cliniciens des soins aux plaies un outil objectif de diagnostic au chevet, qui fournit des informations instantanées sur la présence de bactéries nuisibles et éclaire ainsi immédiatement notre prise de décision clinique. MolecuLight est devenu un outil inestimable dans notre clinique et nous continuons à utiliser les résultats d'imagerie qu'il fournit pour soutenir les décisions qui nous aident à améliorer les résultats pour les patients ».

Le Dr Raymond Abdo, co-auteur et podiatre à St. Louis Foot & Ankle, à Saint-Louis (Missouri), explique que l'utilisation du dispositif MolecuLight dans l'examen des plaies apporte de grands avantages à l'établissement de plans de traitement personnalisés. « Il révèle des charges bactériennes nuisibles qui seraient autrement invisibles. Ces renseignements sont essentiels pour optimiser les plans de traitement d'une plaie, ce que fait fréquemment MolecuLight. De plus, le dispositif possède une fonction avancée de mesure numérique de la plaie qui permet de consigner de manière précise et cohérente les mesures de plaie des patients ainsi que la progression de la guérison, ce qui nous aide à repérer tout ralentissement. L'outil s'intègre en toute facilité dans le flux de travail, sans perturber la charge de travail de ma clinique ».

Outre les avantages présentés ci-dessus, un récent article intitulé « Skin Pigmentation Impacts the Clinical Diagnosis of Wound Infection: Imaging of Bacterial Burden to Overcome Diagnostic Limitations »2 montre que l'imagerie par le dispositif MolecuLight a un grand potentiel pour servir d'indicateur plus objectif et équitable des bactéries de la plaie sur tous les tons de peau.

Le MolecuLight i:X et DX sont les seuls dispositifs d'imagerie pour la détection en temps réel d'une charge bactérienne élevée dans les plaies qui sont approuvées par la FDA et approuvées par la CE et Santé Canada. Avec des preuves cliniques comprenant plus de 80 publications évaluées par des pairs impliquant 2 600 patients, ils sont utilisés par les principaux établissements de soins des plaies dans le monde.

Légende : Modification du plan de traitement éclairée par la fluorescence, après utilisation de l'imagerie MolecuLight pour examiner un ulcère du pied diabétique stationnaire présentant un retard de guérison, mais ne présentant aucun signe ou symptôme d'infection. Les images (MolecuLight) standard (ST) et obtenues par fluorescence (FL) ont été capturées (a) après un nettoyage délicat visant à éliminer le sang/les débris de surface, (b) après un curetage visant à éliminer le cal, (c) après curetage supplémentaire visant à traiter la fluorescence rouge vif révélée lors du débridement initial, et (c) pendant l'échantillonnage d'une zone de fluorescence rouge restante effectué par la technique de Levine à des fins analyse microbiologique. Le signal de fluorescence rouge indique la présence de bactéries à des charges supérieures à 104 UFC/g.

