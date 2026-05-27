La plus petite station terrestre optique opérationnelle déployable au monde démontre ses capacités lors d'essais couronnés de succès

Données transférées rapidement et en toute sécurité entre l'espace et le sol

Conforme aux normes de l'Agence américaine de développement spatial

La ministre britannique de l'Espace, Liz Lloyd, s'est félicitée de l'annonce

Unités disponibles à l'achat, avec contrats de maintenance

OXFORD, Angleterre, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Archangel Lightworks, la société de communications par laser, vient d'achever avec succès les essais sur le terrain du TERRA-M, la plus petite station terrestre optique opérationnelle déployable au monde, démontrant ainsi ses capacités. L'annonce a été chaleureusement accueillie par Liz Lloyd, ministre britannique de l'Espace, et les essais ont été financés par le Laboratoire des sciences et technologies de la défense du Royaume-Uni.

Des capacités démontrées : la station terrestre optique opérationnelle déployable TERRA-M d'Archangel Lightworks

Les données ont été transférées rapidement et en toute sécurité entre le TERRA-M et un satellite en orbite terrestre basse au cours d'un essai sur le terrain de plusieurs jours dans la région méditerranéenne au début du mois. Les essais sur le terrain ont utilisé la norme de communication laser de l'Agence américaine de développement spatial et ont été répétés à plusieurs reprises afin de prouver leur fiabilité.

Le TERRA-M ne représente qu'une petite fraction de la taille des stations terrestres optiques traditionnelles, avec une tête optique de seulement 1,1 m de haut pour 0,7 m de diamètre. Il ne nécessite pas de dôme externe, est facilement transportable par véhicule léger ou par avion et peut être déployé sur le toit d'un bâtiment. Les unités TERRA-M et les contrats de stations terrestres en tant que service sont déjà achetés et livrés aux clients.

« Le TERRA-M est le seul à pouvoir transférer rapidement et en toute sécurité des données avec des satellites, tout en étant suffisamment petit pour être déployé et redéployé en cas de besoin », déclare Richard Johanson, CEO d'Archangel Lightworks.

« Nous sommes en bonne voie pour fournir des réseaux résilients et déployables à grande échelle de stations optiques au sol. La demande pour des solutions d'information et de connectivité spatiales continue de croître de manière exponentielle, et nous sommes heureux que notre technologie jouera un rôle dans cette nouvelle infrastructure de communication mondiale passionnante », poursuit Johanson.

La ministre de l'Espace, Liz Lloyd, déclare : « Archangel Lightworks est un excellent exemple d'une innovation britannique à l'avant-garde sur la scène mondiale dans le domaine des technologies spatiales de nouvelle génération. Les essais réussis du TERRA-M montrent que le Royaume-Uni est aux avant-postes des communications laser, développant le type de produits de pointe qui sous-tendront l'avenir de la connectivité mondiale ».

« Investir dans des capacités locales comme celle-ci renforce notre sécurité nationale, stimule la croissance économique et ouvre des perspectives aux communautés qui en ont le plus besoin », ajoute Lloyd. « Le gouvernement britannique est fier d'avoir soutenu Archangel Lightworks, et cela démontre clairement ce que notre secteur spatial peut apporter ».

La petite taille du TERRA-M signifie qu'il est aisément déployable loin de l'infrastructure de communication existante, c'est-à-dire à la « périphérie » des réseaux. Contrairement aux stations terrestres optiques existantes, il n'a pas besoin d'un bâtiment dédié ni d'un dôme de protection fixe. Sa conception modulaire a été développée pour permettre une large interopérabilité avec un grand nombre de normes et de terminaux de communications laser.

Les communications laser à destination et en provenance des satellites sont un élément clé de l'infrastructure spatiale de la prochaine génération, car elles permettent de soutenir un trafic satellitaire en augmentation rapide et offrent une alternative sécurisée et à haut volume à la transmission de données par radio. La liaison internet par satellite et le transfert de données d'observation de la terre figurent parmi les principales applications des communications laser, qui soutiennent également des missions d'exploration spatiale telles qu'Artemis.

Cette technologie a des applications commerciales et militaires et permet de contourner les vulnérabilités associées aux câbles terrestres et sous-marins. Elle permet également aux communautés de bénéficier de communications par satellite haut débit et de réduire la fracture numérique. À mesure que le calcul se déplace vers l'orbite grâce à l'utilisation de centres de données orbitaux, l'infrastructure optique au sol jouera un rôle de plus en plus important dans la fluidité de la connectivité entre les réseaux spatiaux et les réseaux terrestres.

Les investisseurs d'Archangel Lightworks sont Santander Alternative Investments, National Security Strategic Investment Fund, Blackfinch Ventures, Oxford Capital, Lycka Limited et Oxford Science Enterprises. La société a levé 13,5 millions USD (10 millions GBP) lors d'un tour de table de série A sursouscrit le mois dernier, ce qui porte le financement total à 20 millions USD.

Archangel Lightworks bénéficie également du soutien de l'Agence spatiale britannique, du ministère britannique de la Science et de la Technologie (DSIT) et du ministère britannique de la Défense. L'entreprise a conclu des protocoles d'accord avec des sociétés telles que Starcloud et Omantel, ainsi qu'un certain nombre de contrats commerciaux.

À propos d'Archangel Lightworks

Archangel Lightworks construit des systèmes de communication déployables pour relier les réseaux spatiaux aux réseaux terrestres. Aujourd'hui, les réseaux spatiaux et terrestres ne sont pas suffisamment connectés, ce qui se traduit par des infrastructures peu sûres, insuffisantes et vulnérables. Des liaisons sécurisées haut débit entre l'espace et le sol sont nécessaires. Nous réduisons la taille, le poids et la puissance (SWaP) des terminaux optiques pour rendre les communications laser disponibles et abordables. Notre produit phare, le TERRA-M, est une station terrestre optique miniature. Le TERRA-M offre une connectivité déployable et résiliente là où elle est nécessaire, contribuant à résoudre certains des problèmes les plus critiques de la planète, de l'inclusion économique au changement climatique.

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