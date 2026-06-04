La pompe à chaleur air-eau R290 GreenTherm Pro de PHNIX est désormais certifiée RED par TÜV SÜD, avec un SCOP de 5,55 vérifié par HLK Stuttgart

GUANGZHOU, Chine, 4 juin 2026 , 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- PHNIX, un fabricant de pompes à chaleur professionnelles chinois, a officiellement annoncé que sa pompe à chaleur air-eau résidentielle R290 GreenTherm Pro Series avait obtenu avec succès la certification de la directive européenne relative aux équipements radioélectriques (RED) de TÜV SÜD. Cette étape garantit que la gamme complète de GreenTherm Pro est conforme aux normes strictes de l'UE en matière de sécurité électrique, de compatibilité électromagnétique (CEM) et de performances en matière de radiofréquences (RF), ce qui ouvre directement la voie aux partenaires B2B européens pour entrer sur le marché local en toute transparence.

PHNIX R290 GreenTherm Pro Air-to-Water Heat Pump Now TÜV SÜD RED Certified, with a SCOP of 5.55 Verified by HLK Stuttgart

En outre, le modèle P20 de GreenTherm Pro a atteint un coefficient de performance saisonnier (SCOP) sans précédent de 5,55 dans les conditions d'essai à l'eau ErP 35℃ de la norme EN 14511, qui a été officiellement validé par HLK Stuttgart (un laboratoire d'essai indépendant accrédité EN ISO 17025 à l'IGTE, Université de Stuttgart). Cette valeur certifiée de SCOP de 5,55 représente l'efficacité la plus élevée jamais enregistrée pour une pompe à chaleur fabriquée en Chine et testée dans un laboratoire européen indépendant, ce qui confère aux partenaires de PHNIX un avantage concurrentiel décisif sur le marché européen.

Permettre aux partenaires de PHNIX de bénéficier d'avantages gagnants sur le marché :

Conformité simplifiée et entrée rapide sur le marché : la conformité RED pré-certifiée permet d'éliminer les risques réglementaires, d'éviter les tests coûteux en laboratoire et de garantir une intégration transparente dans les écosystèmes domestiques intelligents européens.

la conformité RED pré-certifiée permet d'éliminer les risques réglementaires, d'éviter les tests coûteux en laboratoire et de garantir une intégration transparente dans les écosystèmes domestiques intelligents européens. Accès aux primes gouvernementales : la GreenTherm Pro, avec un SCOP de 5,55, dépasse largement les critères de qualification exigés par les subventions et incitations gouvernementales, telles que BAFA en Allemagne, Ecobonus en Italie, CEE en France et le Warm House Plan au Royaume-Uni.

la GreenTherm Pro, avec un SCOP de 5,55, dépasse largement les critères de qualification exigés par les subventions et incitations gouvernementales, telles que BAFA en Allemagne, Ecobonus en Italie, CEE en France et le Warm House Plan au Royaume-Uni. Performance de premier ordre A+++ : la GreenTherm Pro conserve une efficacité A+++ tant à 35℃ qu'à 55℃, ce qui permet de capter les marchés de la nouvelle construction comme ceux de la rénovation.

la GreenTherm Pro conserve une efficacité A+++ tant à 35℃ qu'à 55℃, ce qui permet de capter les marchés de la nouvelle construction comme ceux de la rénovation. Sécurité ultime et fiabilité de l'IA : dotée d'un détecteur de fuites R290 intégré et d'un séparateur de gaz, la GreenTherm Pro garantit un fonctionnement sûr à 100 %. En outre, sa fonction AI Early Intervention utilise plus de 12 modes prédictifs pour déceler les défaillances potentielles avant qu'elles ne se produisent, réduisant ainsi considérablement les coûts de maintenance après-vente pour les distributeurs.

dotée d'un détecteur de fuites R290 intégré et d'un séparateur de gaz, la GreenTherm Pro garantit un fonctionnement sûr à 100 %. En outre, sa fonction AI Early Intervention utilise plus de 12 modes prédictifs pour déceler les défaillances potentielles avant qu'elles ne se produisent, réduisant ainsi considérablement les coûts de maintenance après-vente pour les distributeurs. Fonctionnement fiable dans des climats extrêmes : la GreenTherm Pro fonctionne de manière stable dans des conditions météorologiques extrêmes jusqu'à -30℃ et délivre des températures d'eau de sortie pouvant atteindre 80℃.

Pour plus d'informations sur la pompe à chaleur air/eau R290 GreenTherm Pro et la gamme complète de solutions de pompes à chaleur R290 de PHNIX, rendez-vous sur [www.phnix-e.com].

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