La premiada plataforma Wellvolution de Blue Shield of California ofrece ahora servicios para prevenir y tratar las lesiones y los dolores musculoesqueléticos

El plan de salud no lucrativo continúa ampliando su programa de medicina del estilo de vida, tras las recientes incorporaciones de servicios en español y tratamiento de la hipertensión

OAKLAND, Calif., 24 de abril de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California expande su premiada plataforma de salud digital Wellvolution para incluir tres nuevos programas, SworkIt, Kaia y Sword Health, a fin de ayudar a los miembros con necesidades de salud musculoesquelética.

Wellvolution, creada en colaboración con Solera Health, ofrece programas de medicina del estilo de vida que se enfocan en la diabetes, la ayuda para dejar de fumar, el control del peso, la salud mental, la hipertensión y, ahora, la salud musculoesquelética. Desde su lanzamiento en enero, más de 1,600 miembros de Blue Shield of California se han inscrito en un programa musculoesquelético a través de Wellvolution.

En Estados Unidos, alrededor de la mitad de la población tiene alguna afección musculoesquelética como dolor, lesión o trastorno en huesos, articulaciones, ligamentos, músculos o tendones. Esto incluye a alrededor del 40% de la población de California . La salud musculoesquelética es la causa principal de discapacidad laboral. El dolor puede ser debilitante e impide realizar las tareas cotidianas, tanto dentro como fuera del trabajo.

Entre las afecciones musculoesqueléticas más comunes se encuentran:

Lumbalgia

Dolor de cuello

Artritis

Túnel carpiano

Distensión muscular

"Wellvolution ha ayudado a más de 200,000 miembros a prevenir, tratar e incluso revertir enfermedades crónicas. Nuestro objetivo es expandir continuamente nuestra oferta para atender necesidades adicionales, como es el caso del dolor musculoesquelético", dijo Angie Kalousek-Ebrahimi, directora principal de Medicina del Estilo de Vida de Blue Shield of California. "Tratar el dolor no es una fórmula universal que funciona para todos, y es ese el motivo por el cual estamos sumando tres servicios musculoesqueléticos altamente personalizados a nuestra plataforma Wellvolution para cubrir las diversas necesidades de nuestros miembros".

Ahora, los miembros con distintas necesidades de salud pueden acceder a ayuda para combatir y prevenir el dolor musculoesquelético:

SworkIt es una aplicación digital de movilidad y ejercicio para todos, tengan o no dolor musculoesquelético. El programa ofrece entrenamientos guiados por video para ayudar a prevenir lesiones y recuperarse de ellas. La aplicación incluye ejercicios de estiramiento, fuerza, cardio, yoga, barre y pilates.





es una aplicación digital de movilidad y ejercicio para todos, tengan o no dolor musculoesquelético. El programa ofrece entrenamientos guiados por video para ayudar a prevenir lesiones y recuperarse de ellas. La aplicación incluye ejercicios de estiramiento, fuerza, cardio, yoga, barre y pilates. Kaia es una terapia digital de eficacia demostrada que trata una serie de afecciones musculoesqueléticas como el dolor de espalda, de articulaciones y crónico. Kaia cuenta con planes de atención personalizada que incluyen ejercicios, técnicas de mindfulness, contenido educativo y apoyo personalizado de asesores de salud certificados a nivel nacional. El programa también incluye Motion Coach TM , la tecnología de análisis del movimiento líder del sector creada por Kaia, que guía a los miembros a través de cada sesión de ejercicios con información en tiempo real.





es una terapia digital de eficacia demostrada que trata una serie de afecciones musculoesqueléticas como el dolor de espalda, de articulaciones y crónico. Kaia cuenta con planes de atención personalizada que incluyen ejercicios, técnicas de mindfulness, contenido educativo y apoyo personalizado de asesores de salud certificados a nivel nacional. El programa también incluye Motion Coach , la tecnología de análisis del movimiento líder del sector creada por Kaia, que guía a los miembros a través de cada sesión de ejercicios con información en tiempo real. Sword Health es un programa clínicamente riguroso que fue creado para prever, prevenir y tratar el dolor. Los miembros tienen a su disposición un fisioterapeuta diplomado que elabora un plan de ejercicios personalizados y los contacta dos o tres veces por semana. Los médicos brindan una conexión humana real, ofreciendo empatía, apoyo y comprensión a lo largo del proceso de curación del miembro.

"Considerando que los problemas musculoesqueléticos afectan casi a la mitad de los estadounidenses, el acceso temprano a la fisioterapia es un componente esencial de una atención de alta calidad", dijo el Dr. Byron Crowe, director médico de Solera. "Los enfoques virtuales de fisioterapia incluidos en la plataforma Solera permiten a los pacientes recibir atención más rápidamente y darse la mejor oportunidad de recuperar la función, así como evitar tratamientos invasivos. Nos complace expandir nuestra colaboración con Blue Shield of California mediante la incorporación de esta categoría de afecciones a la plataforma Wellvolution".

Los miembros pueden entrar a Wellvolution.com o Wellvolution.com/es y llenar el cuestionario de salud para empezar con los programas musculoesqueléticos SworkIt, Kaia y Sword Health.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no solo digno de su familia y amigos, sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.8 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $24 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos tres años, la compañía aportó más de $97 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/ .

O síganos en LinkedIn , Twitter o Facebook .

Acerca de Solera Health

Solera está cambiando vidas al guiar a las personas hacia mejores soluciones de salud que funcionan. La plataforma tecnológica Solera permite intervenciones positivas que abordan las enfermedades crónicas más frecuentes y costosas. Solera conecta a los consumidores con la solución que se adapta mejor a sus necesidades dentro de redes de soluciones digitales y comunitarias cuidadosamente seleccionadas y posibilita un compromiso y resultados superiores mediante la administración del rendimiento. La plataforma tecnológica de Solera atiende a pagadores y empleadores al agilizar, integrar y crear responsabilidad en el ecosistema de soluciones específicas. Para más información, visite www.soleranetwork.com .

