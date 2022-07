La première assemblée générale annuelle de ReNew Energy Global Plc se tiendra le 19 août 2022

GURUGRAM, Inde, 12 juillet 2022 /PRNewswire/ -- ReNew Energy Global plc (« ReNew » ou « la Société ») (NASDAQ: RNW) (NASDAQ: RNWWW) a annoncé aujourd'hui que sa première assemblée générale annuelle (AGA) des actionnaires se tiendrait à Londres, au Royaume-Uni, le 19 août 2022.

Lors de cette AGA, la Société proposera des résolutions pour (i) recevoir les comptes et rapports annuels de la Société au titre du U.K. Companies Act pour l'exercice clos le 31 mars 2022, (ii) approuver le rapport de rémunération des directeurs de la Société pour l'exercice clos le 31 mars 2022, (iii) approuver la politique de rémunération des directeurs de la Société, (iv) à (ix) approuver la nomination des directeurs indépendants non exécutifs : Ram Charan ; Manoj Singh ; Robert S. Mancini ; Sir Sumantra Chakrabarti ; Vanitha Narayanan ; et Michelle Robyn Grew, (x) reconduire KNAV Limited en tant que commissaire aux comptes de la Société au Royaume-Uni, et (xi) autoriser le conseil d'administration et le comité d'audit à déterminer la rémunération des commissaires aux comptes.

Seuls les actionnaires enregistrés à 23 h 59 (EDT) le 14 juillet 2022 (la « date d'enregistrement ») auront le droit d'assister et de voter lors de l'AGA. Les modifications apportées au registre des membres après la date d'enregistrement ne seront pas prises en compte pour déterminer les droits de toute personne à assister et à voter à l'assemblée. Les actionnaires effectifs, pour lesquels les actions de la société sont détenues sur un compte de courtage en valeurs mobilières ou par un courtier, une banque ou un autre mandataire, recevront des informations sur la manière dont ils peuvent donner des instructions pour le vote de leurs actions lors de l'assemblée.

L'avis de convocation à l'AGA et les comptes et rapports annuels de la Société au titre du U.K. Companies Act pour l'exercice clos le 31 mars 2022 (contenant le rapport des directeurs, le rapport stratégique, le rapport sur la rémunération des directeurs, les comptes annuels et le rapport de l'auditeur pour l'exercice clos le 31 mars 2022) devraient être publiés le 21 juillet 2022 ou autour de cette date, et seront ensuite disponibles dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de ReNew à l'adresse https://investor.renewpower.in/ et sur le site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l'adresse www.sec.gov . Nous fournirons gratuitement des copies papier de ces documents à tous les actionnaires qui en feront la demande.

À propos de ReNew

ReNew est l'un des plus grands producteurs indépendants d'énergie renouvelable en Inde et dans le monde. ReNew développe, construit, possède et exploite des projets d'énergie éolienne, d'énergie solaire et d'hydroélectricité. Au jeudi 30 juin 2022, ReNew dispose d'un portefeuille brut total d'environ 12,8 GW de projets d'énergie renouvelable en Inde, y compris des projets mis en service et engagés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.renewpower.in et suivez-nous sur LinkedIn , Facebook , Twitter et Instagram .

Demandes de renseignements des médias

Kamil Zaheer

[email protected]

+91 9811538880

Karan Anand

[email protected]

+91 9833372732

Demandes de renseignements des investisseurs

Nathan Judge

Anunay Shahi

[email protected]

