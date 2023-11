LA PREMIÈRE CENTRALE SOLAIRE ET DE STOCKAGE PAR BATTERIE DE GLOBELEQ DÉMARRE OFFICIELLEMENT SES OPÉRATIONS COMMERCIALES À CUAMBA, AU MOZAMBIQUE

LONDRES et MAPUTO, Mozambique,, 2 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Globeleq, la principale société indépendante de production d'électricité en Afrique et ses partenaires de projet, Source Energia, un développeur d'énergie axé sur l'Afrique lusophone, et Electricidade de Moçambique (EDM), la compagnie nationale d'électricité mozambicaine, ont confirmé avoir reçu une notification officielle d'EDM (l'acquéreur) indiquant que les opérations commerciales de la centrale photovoltaïque solaire de Cuamba de 19 MWp et de la centrale de stockage d'énergie de 7 MWh ont commencé le 12 septembre 2023.

Le 14 septembre 2020, S.E. Filipe Nyusi, le président de la République du Mozambique, et l'honorable Carlos Zacarias, ministre des Ressources minérales et de l'Énergie, ont officiellement inauguré la centrale solaire de Cuamba accompagnés d'autres invités de marque ; il s'agit de la toute première centrale solaire et de stockage d'énergie à grande échelle du Mozambique.

La centrale solaire de Cuamba, d'une valeur de 36 millions de dollars, est également le premier nouveau projet de Globeleq au Mozambique et la première centrale solaire et de stockage d'énergie combinée du groupe dans son portefeuille d'exploitation. Elle fournit de l'énergie propre à EDM grâce à un contrat d'achat d'électricité de 25 ans et alimente environ 22 000 familles mozambicaines, permettant ainsi d'éviter l'émission de plus de 172 000 tonnes de CO2 pendant la durée du projet. La sous-station existante de Cuamba a également été modernisée afin d'assurer une intégration harmonieuse de l'énergie solaire variable dans le réseau.

Le financement du projet Cuamba a été assuré par The Emerging Africa Infrastructure Fund(EAIF), membre du Private Infrastructure Development Group (PIDG) avec un financement par emprunt de 19 millions de dollars. Le mécanisme de financement du déficit de viabilité du PIDG a fourni sept millions de dollars US pour soutenir un tarif abordable, financer des améliorations essentielles du réseau et un système de stockage d'énergie pour EDM. BII Plus, le service d'assistance technique de British International Investment, a contribué à hauteur d'un million de dollars au système de stockage d'énergie par batterie.

Son Excellence Filipe Nyusi, président de la République du Mozambique, s'est exprimé en ces termes lors de l'inauguration :

« La centrale solaire et de stockage de Cuamba apportera une plus grande sécurité et stabilité énergétiques dans cette région du Mozambique, et marque un tournant pour le district de Cuamba. Globeleq, Source Energia et EDM ont tous investi dans ce projet, un partenariat public-privé qui démontre la confiance des investisseurs internationaux au Mozambique. Il s'agit de la troisième centrale solaire à grande échelle au Mozambique et de la deuxième à avoir bénéficié du soutien du Royaume-Uni et du Royaume de Norvège, deux pays amis et partenaires de longue date. Nous prévoyons de construire plus de projets d'énergie renouvelable tels que celui-ci, et nous avons hâte de lancer le projet Namaacha - le premier projet éolien dans notre pays. »

L'honorable Carlos Zacarias, ministre des Ressources minérales et de l'Énergie, a également fait la déclaration suivante :

« Le projet de centrale solaire de Cuamba vise à accroître la disponibilité de l'énergie dans le pays grâce à des investissements publics et privés, avec une contribution croissante des sources d'énergie renouvelables, et répond à un objectif stratégique décrit dans le programme quinquennal du gouvernement. Ce faisant, nous créons les conditions essentielles pour l'industrialisation, la création d'emplois et la transition énergétique. »

Mike Scholey, PDG de Globeleq, a ajouté :

« Nous sommes extrêmement heureux que la centrale solaire de Cuamba fournisse officiellement de l'énergie propre au réseau mozambicain via EDM, et soutienne à la fois l'économie locale et les efforts du gouvernement pour développer davantage l'énergie renouvelable. Nous continuons de bâtir notre entreprise au Mozambique grâce à ce projet, à l'achat de la centrale solaire photovoltaïque de Mocuba et à notre projet de production d'électricité au gaz de Temane, actuellement en construction. »

Pedro Coutinho, PDG de Source Energia, s'est lui aussi exprimé à ce propos :

« Nous sommes très heureux d'apporter une nouvelle contribution au secteur de l'énergie au Mozambique, et nous sommes impatients de soutenir la future croissance de l'industrie dans le pays. Nous remercions nos partenaires de projet et nos financeurs pour leur patience et leur engagement inégalés durant la phase de développement et de construction. »

Le président d'EDM, Marcelino Gildo Alberto, a conclu :

« Ce projet démontre les efforts de l'entreprise dans la recherche de solutions durables pour accélérer l'accès à l'énergie pour les Mozambicains de manière continue et accessible. En accord avec le plan quinquennal du gouvernement, qui prévoit l'introduction de 200 MW dans les énergies renouvelables, EDM est à la pointe de la transition énergétique conformément aux accords de Paris visant à réduire le réchauffement climatique. »

À propos de Globeleq

Globeleq est le principal développeur, propriétaire et opérateur de production d'électricité en Afrique. Depuis 2002, son équipe de professionnels expérimentés a constitué un portefeuille diversifié de producteurs énergétiques indépendants générant plus de 1 500 MW sur 15 sites dans sept pays, avec 741 MW supplémentaires en construction et plus de 2 000 MW de projets énergétiques en cours de développement. www.globeleq.com

À propos de Source Energia

Source Energia est un promoteur indépendant de projets d'énergie renouvelable au Mozambique et en Angola. La société développe un portefeuille axé sur le développement et la gestion de projets sur réseau et hors réseau. Elle fait partie du groupe Source Capital, une société de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition d'actifs investissables en Afrique lusophone.

À propos d'EDM

Electricidade de Moçambique E.P. (EDM) est la compagnie d'électricité publique mozambicaine créée en 1977, deux ans après la proclamation de l'indépendance du Mozambique. EDM est le principal acheteur d'électricité, l'opérateur de réseau, le gestionnaire du réseau de transport notationnel et l'opérateur de l'infrastructure de distribution d'énergie au Mozambique. EDM produit, transmet, distribue et vend de l'électricité au Mozambique.

