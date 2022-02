La première cérémonie de remise de diplômes au monde à laquelle participent des diplômés de trois académies de police a eu lieu à l'Expo 2020 de Dubaï

Accueilli par le ministère de l'Intérieur et organisé par la police de Dubaï, l'événement a mis l'accent sur le rôle essentiel des policiers pour assurer la sûreté et la sécurité des citoyens, des résidents et des visiteurs, ainsi que pour soutenir le développement des EAU. La cérémonie a récompensé les meilleurs diplômés des trois académies de police et a donné lieu à diverses performances militaires sur fond de spectacles lumineux éblouissants.

La cérémonie de remise des diplômes a réuni des cadets du Collège de police d'Abu Dhabi, de l'Académie de police de Dubaï et de l'Académie des sciences de la police de Sharjah, dont deux groupes de cadets féminins. Plus de 10 % des nouveaux diplômés cette année étaient des femmes, et la cérémonie s'est également distinguée par le tout premier défilé militaire d'officiers féminins au Moyen-Orient.

L'événement a été témoin de la remise des diplômes de la première promotion de bacheliers en sciences de la police et en criminologie, marquant ainsi l'engagement du système national d'application des lois à détecter et inhiber les crimes et à améliorer les opérations. En outre, la cérémonie a réuni des diplômés de différentes nationalités, provenant d'Arabie saoudite, du Bahreïn, d'Oman, de la Jordanie, de la Palestine, des Comores et de la Bosnie-Herzégovine, démontrant ainsi que les Émirats arabes unis s'attachent à améliorer l'engagement de leurs forces de police auprès des familles et des enfants afin de préserver la sécurité de la communauté.

Les Émirats arabes unis visent à devenir l'endroit le plus sûr du monde en renforçant le sentiment de sécurité de leurs citoyens et résidents et en atteignant les normes les plus élevées en matière de sécurité, de préparation aux situations d'urgence, de fiabilité des services de police et de sécurité routière.

L'importante cérémonie a été organisée pour la troisième année consécutive par la société « Memories Events Management » basée aux Émirats arabes unis, conformément aux normes internationales les plus strictes en matière d'organisation d'événements internationaux de premier plan.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1748039/Dubai_Police_Academy_Graduation.jpg

SOURCE Dubai Police Academy