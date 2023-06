La première édition de l'événement Desafío China by La Vuelta - Pékin Changping s'est déroulée avec succès dans le district de Changping, à Pékin

PÉKIN, 25 juin 2023 /PRNewswire/ -- Les 17 et 18 juin, le premier événement Desafío China by La Vuelta - Pékin Changping s'est déroulé avec succès dans le district de Changping, à Pékin. Plus de 1 700 coureurs professionnels et amateurs de cyclisme du monde entier se sont rassemblés dans le district de Changping pour partager leur passion du sport et découvrir l'héritage culturel profond et le charme humaniste du district, entre eaux limpides et montagnes luxuriantes.

Cet événement, sur le thème du cyclisme et de la rencontre, avait pour but de relier les individus, le cyclisme et la vie de tous les jours. Il a combiné de manière organique les événements cyclistes, le tourisme culturel et la cuisine locale pour créer une expérience intégrée alliant le sport et le tourisme, le sport et la culture, et le sport et les loisirs.

Cet événement a attiré près de 1 700 participants, dont plus de 50 athlètes étrangers de 15 pays et régions, ainsi que près de 200 athlètes d'autres villes que Pékin. L'événement comprenait quatre courses distinctes : le critérium, le contre-la-montre par équipe, la randonnée familiale et la course sur route, afin de répondre aux besoins variés des différents participants. Le critérium, le contre-la-montre par équipe et la randonnée familiale ont eu lieu le 17 juin, avec un départ et une arrivée à la Cité des sciences de l'avenir. Ces courses ont suivi l'itinéraire autour de la Cité des sciences de l'avenir, intégrant le concept de vie saine, durable et à faible émission de carbone prôné par la Vallée de l'énergie et la Vallée des sciences de la vie de la Cité des sciences de l'avenir, au cyclisme. Les athlètes et les amateurs de cyclisme de différents pays ont ainsi pu découvrir le charme unique du développement innovant de Changping et son statut de ville du futur.

La course sur route organisée le 18 juin a couvert une distance totale de 102,5 kilomètres, dont une course honorifique de 7 kilomètres et une course compétitive de 95,5 kilomètres. L'itinéraire passait par des attractions telles que le réservoir des tombes Ming, les tombes Ming, le parc d'exposition des fraises et la station balnéaire de Jingzhihu, ce qui a amélioré l'expérience cycliste des participants en mettant en valeur le mélange d'héritage ancien et moderne et en reliant les sites historiques et culturels aux paysages naturels tout au long du parcours.

L'itinéraire cycliste situé dans la ville de Yanshou présentait un segment difficile de 25,9 kilomètres de longue distance et de fort dénivelé. Considérée comme une légende dans le cœur des amateurs de cyclisme, c'est une destination incontournable pour les cyclistes de Pékin et même de la région nord de la Chine. Elle est également connue comme une référence pour tester les compétences des amateurs de cyclisme. Avec ses routes de montagne sinueuses, ses villages sereins et sa flore rafraîchissante, les cyclistes peuvent monter le long de l'autoroute montagneuse tout en profitant d'un paysage pittoresque et à couper le souffle.

Afin d'exploiter l'effet de regroupement de l'événement, les organisateurs ont utilisé les ressources avantageuses situées le long de l'itinéraire de la course et ont créé une carte du cyclisme, des voyages, de la gastronomie et des divertissements. Cette carte recommandait des restaurants, des hôtels, des séjours chez l'habitant et des attractions uniques le long de l'itinéraire, combinant le cyclisme et les visites touristiques pour créer une culture cycliste distinctive. Le site de l'événement a également rassemblé des fabricants et des détaillants de produits de sport et de style de vie afin de créer un écosystème complet de consommateurs de mode en plein air. En outre, des marchés alimentaires et des spectacles de DJ ont enrichi l'événement d'une gamme variée d'activités.

L'année dernière, le district de Changping a utilisé la combinaison du tourisme culturel et du cyclisme comme axe principal et a conçu 12 itinéraires cyclables à thème, ce qui a mis en évidence la supériorité de la politique et l'application pratique des concepts de voyage durable. Grâce à l'adoption de nouveaux formats et à la création de nouvelles scènes, le district de Changping a continuellement renforcé son attrait pour le tourisme culturel et les expériences cyclistes.

En tant que zone importante pour la construction du centre de communication international de Pékin, Desafío China by La Vuelta - Pékin Changping a permis au district de Changping de s'imposer comme une destination sportive internationale. En tirant parti de ses abondantes ressources naturelles et culturelles et en exploitant l'influence d'un événement sportif de renommée internationale, le district de Changping a cherché à transformer les avantages des ressources régionales en atouts de développement. L'événement a également promu les concepts de voyage durable, de vie à faible émission de carbone et d'exercice physique sain, ouvrant la voie à un mode de vie plus écologique tout en mettant en valeur la beauté et le développement de Changping, en donnant une image impressionnante de la ville pour le district et en attirant les amateurs de cyclisme de tout le pays et même du monde entier dans le district de Changping.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2106150/De_Safio_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2106149/De_Safio_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2106147/De_Safio_3.jpg

SOURCE the Desafío China by La Vuelta - Beijing Changping