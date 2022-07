La première norme internationale sur la documentation numérique des produits mécaniques génère chaque année des dizaines de millions de dollars en avantages économiques directs et indirects

Grâce à cette norme, l'efficacité de la production des équipements fabriqués selon les directives des manuels correspondants a été améliorée de plus de 300 %, tandis que la qualité de ces manuels a été considérablement améliorée, ce qui a généré des dizaines de millions de yuans d'avantages économiques directs chaque année. L'ensemble des exigences, une fois publié, a été adopté par le Royaume-Uni, les Pays-Bas et plusieurs autres pays en tant que norme nationale, ainsi que par l'UE en tant que base standard pour les exigences relatives aux documents numériques et devrait être inclus dans la directive européenne sur les machines dans un avenir proche.

« La norme, pour la première fois dans le monde, stipule le processus et la méthode de développement des manuels numériques ainsi que les méthodes d'expression et de transformation des informations tridimensionnelles tout en intégrant plusieurs exigences en matière de données, y compris les éléments de données et les modules, fournissant un ensemble de solutions systématiques pour le développement de manuels numériques mondiaux », a déclaré Wang Min, président et PDG de XCMG. « Les solutions sont disponibles pour l'application et la mise en œuvre des manuels numériques tout au long du cycle de vie des produits mécaniques. »

Dans le cadre du processus de développement, l'équipe de projet a coordonné la relation entre cette norme et la norme ISO/IEC 82079 en demandant à rejoindre le groupe de travail JWG16 dans le but d'établir et de définir la frontière et la relation de référence entre les deux normes. Le fait de rejoindre le JWG16 a permis à l'équipe de contacter plus facilement les experts concernés et de répondre à leurs questions une à une par le biais de réunions et de mails afin d'obtenir leur soutien pour la norme.

Parallèlement, un certain nombre d'experts internationaux notables dans le domaine de la recherche numérique ont été invités par XCMG à participer à des discussions techniques spécialisées sur la norme. Après avoir été reconnue à l'unanimité par des experts de divers pays du monde, la norme a été élaborée et publiée comme prévu.

La norme est dérivée de trois technologies clés : la technologie d'expression des informations de service basée sur un modèle 3D qui permet la visualisation en 3D du contenu des manuels numériques ; la technologie d'intégration de systèmes hétérogènes qui permet d'établir un lien unique entre chaque produit et les fichiers électroniques correspondants ; la technologie de mappage de modèles électroniques qui permet une production unique et une utilisation répétée. La norme a également amélioré de manière significative l'orientation de l'application technique des manuels numériques en fournissant une méthode et une voie normalisées pour le développement, l'application et la gestion de ces manuels.

L'équipe du projet a obtenu trois brevets d'invention nationaux, enregistré 10 droits d'auteur de logiciels et publié deux articles sur l'intelligence étendue (IE) grâce à des recherches sur les technologies utilisées par la norme.

En juin 2022, XCMG avait formulé et publié cinq normes nationales ainsi que 241 normes nationales et industrielles grâce à son engagement à long terme à développer des capacités numériques et informatiques parallèlement à sa compétence en matière de contrôle de gestion numérique.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur XCMG .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1859336/image_1.jpg

SOURCE XCMG