La première série de demandes de PMTA de VAPORESSO a été acceptée par la FDA

Le 10 mai 2016, la FDA américaine a finalisé sa règle de « présomption », soumettant des produits supplémentaires à un examen minutieux en vertu de la loi Federal Food, Drug and Cosmetic Act, telle qu'amendée par la loi Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act. Bien que l'ensemble de la demande soit un long processus, la FDA ne laisse pas beaucoup de temps pour la préparation des documents de demande. Après plusieurs modifications sur les délais, elle finalise la date limite de soumission le 9 septembre 2020.

La PMTA sert de fondement à l'établissement d'activités à long terme au niveau local en raison de ses normes extrêmement élevées et de son processus complexe. Outre les exigences auxquelles les produits doivent répondre, un investissement considérable de main-d'œuvre, de capital et de temps est également nécessaire à une PMTA.

Qu'est-ce que VAPORESSO a fait pour la PMTA ?

VAPORESSO a été créée en 2015 par sa société mère SMOORE (fondée en 2009 et cotée à la bourse de Hong Kong le 10 juillet 2020). En tant que fondateur de VAPORESSO, M. Simon Lai est un véritable visionnaire et un vétéran du secteur du vapotage, qui appelle tous les membres de l'équipe de VAPORESSO à se battre pour un grand rêve : rendre le vapotage aussi facile que possible pour tous.

Depuis la publication de la règle de présomption en mai 2016, VAPORESSO était prête à intégrer ses produits innovants de vapotage dans le cadre réglementaire PMTA de la FDA. Nous avons engagé des prestataires de services professionnels et des organisations de recherche sous contrat des États-Unis pour travailler en étroite collaboration avec notre propre équipe disciplinaire interne, aux parcours et aux compétences variés, qui est en outre soutenue par la solide équipe de R&D des principaux laboratoires et instituts de recherche fondamentale de SMOORE, afin de garantir une acceptation réussie dans un délai rigoureux. Grâce aux nombreuses années d'expérience de SMOORE en tant que fabricant d'équipements et fournisseur de concepts d'origine avec des clients internationaux, VAPORESSO est bien connue pour son excellence en matière de fabrication depuis le premier jour, ce qui a conduit à un élément essentiel et fondamental de l'application PMTA.

Lettre d'acceptation reçue pour la première série !

Le 20 août, la première série de demandes pour les produits de VAPORESSO a été acceptée par la FDA. Ce fut un moment difficile, alors qu'à l'époque, il existait encore des incertitudes sur le règlement lui-même. Toutefois, le succès de cette acceptation a renforcé la confiance de SMOORE dans la capacité de continuer à investir pour soumettre une demande de PMTA à l'avenir pour de nouveaux produits de vapotage. Notre engagement envers les vapoteurs aux États-Unis reste le même : nous rendrons le vapotage aussi facile que possible et nous offrirons constamment des expériences de vapotage de haute qualité pour les vapoteurs du monde entier. La première série d'applications réalisée par SMOORE n'est donc que le début, avec d'autres produits à venir.

À propos de SMOORE :

En tant que plus grand fournisseur mondial de dispositifs de vapotage, SMOORE est la première entreprise à réaliser une introduction en bourse dans le secteur de la vaporisation. Avec 11 ans d'expérience dans le domaine, SMOORE occupe la technologie de vapotage la plus avancée et joue un rôle important dans tout le secteur. Une solide capacité de R&D, une qualité supérieure et un excellent service ont permis à SMOORE d'atteindre une part de marché mondiale de plus de 16,5 %.

À propos de VAPORESSO :

Créée en 2015, comme l'une des sous-marques de SMOORE, VAPORESSO a hérité de l'esprit de SMOORE et l'a intégré dans sa propre mission d'être Au-delà de l'ordinaire. Avec une ingéniosité de pointe, VAPORESSO se consacre à la satisfaction de ses clients avec une expérience de vapotage de haute qualité. Les produits de VAPORESSO couvrent toute la gamme de vapoteuses en système ouvert et répondent aux différents besoins des vapoteurs.

