La première série de «Lire la Chine» (Reading China) de China International Book Trading Corporation se concentre sur le concept d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité

PÉKIN, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- China International Book Trading Corporation, a publié la première partie de Reading China, une série d'entretiens haut de gamme. Cette série d'entretiens se concentre sur «Une communauté d'avenir partagé pour l'humanité», «Un développement de haute qualité» et d'autres questions clés qui préoccupent la communauté internationale. Des experts en relations internationales, en politique et en économie sont interrogés pour expliquer leur compréhension des pratiques de développement de la Chine.

China International Book Trading Corporation Reading China Series 1

Dans cet épisode, Zoon Ahmed Khan, chercheur à l'Institut de stratégie de la ceinture et de la route de l'Université Tsinghua, Harvey Dzodin, chercheur principal au groupe de réflexion sur la Chine et la mondialisation, et Donatien Niyonzima, ancien rédacteur en chef de la Gazette du gouvernement au sein du bureau du Premier ministre du Rwanda sont invités à discuter sur le thème de la « Communauté de destin pour l'humanité ».

Face à une situation internationale complexe et à la menace de la pensée de la guerre froide et de la politique de puissance, le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours intitulé « Construire ensemble une communauté de destin pour l'humanité » au siège des Nations Unies à Genève en janvier 2017. Le président Xi Jinping a déclaré que nous devrions construire un monde de prospérité partagée par le biais d'une coopération gagnant-gagnant.

Zoon Ahmed Khan a affirmé que les pays développés doivent comprendre que la prospérité de la Chine et des autres pays en développement est inévitable, et que ce n'est pas l'hégémonie que ces pays recherchent.

Dans le contexte d'une lente reprise de l'économie mondiale et de changements complexes du paysage international de l'investissement et du commerce multilatéral, le président Xi Jinping a proposé l'initiative « la Ceinture et la Route » en 2013 comme une mesure majeure pour promouvoir l'interconnexion entre les pays et l'intégration économique entre les continents.

Harvey Dzodin a déclaré que l'affirmation selon laquelle l'initiative « la Ceinture et la Route » créera un piège de la dette ou que la Chine forcera les pays en développement à accepter l'accord est fausse, et que la Chine ne veut pas dominer les autres pays de cette manière, mais plutôt aider les pays participants à réaliser la prospérité par le biais d'une coopération gagnant-gagnant.

Donatien Niyonzima a déclaré que l'initiative « la Ceinture et la Route » a créé davantage de possibilités de coopération entre la Chine et son pays d'origine, le Rwanda, dans les domaines du développement des infrastructures, de l'éducation et même du commerce électronique.

