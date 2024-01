La première solution d'automatisation de processus, alimentée par l'IA générative, d'Automation Anywhere devrait permettre des gains de productivité massifs et un retour sur investissement multiplié par neuf

Les entreprises peuvent réaliser des économies de 10 % dans les budgets des DSI

SAN JOSE, Californie, 12 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, un leader de l'automatisation des processus d'entreprise qui met l'IA au service de tous les domaines d'une organisation, annonce la sortie de la première solution d'automatisation d'IA générative du secteur qui améliore considérablement les temps de cycle de développement de l'automatisation et devrait transformer le marché de l'automatisation. Au cœur de la plateforme Automation Success Platform de l'entreprise se trouvent de nouveaux modèles d'automatisation spécialisés dans l'IA générative pour l'automatisation des processus. La nouvelle solution Automation Co-Pilot pour les créateurs d'automatisation comprend une suite de capacités d'automatisation à la demande et alimentée par l'IA générative qui aide à créer des automatisations au niveau de l'entreprise beaucoup plus rapidement et efficacement, avec la possibilité de créer des automatisations de processus métier simplifiés capables d'augmenter la productivité des employés et de faire économiser des millions de dollars aux entreprises.

Le premier ensemble de modèles d'automatisation d'IA générative pour l'automatisation des processus a été développé en plus des principaux grands modèles linguistiques et entraîné avec des métadonnées anonymisées à partir de plus de 150 millions de processus d'automatisation parmi des milliers d'applications d'entreprise de premier plan et devrait redéfinir l'avenir de l'automatisation des processus métier. Ces modèles permettent aux entreprises de développer et d'exécuter automatiquement des processus et des flux de travail complexes dans les applications d'entreprise, en comprenant d'abord la demande de travail par le biais du langage naturel, en convertissant les entrées en langage naturel en étapes, puis en créant dynamiquement de nouveaux flux de travail. Les modèles deviennent plus intelligents à chaque exécution d'une automatisation.

Les entreprises commencent à inciter leurs développeurs et leurs employés à générer de puissantes automatisations à l'aide de l'IA générative. Grâce au langage naturel, les utilisateurs peuvent décrire leur objectif d'automatisation et laisser le logiciel transformer ces idées en automatisations optimisées et personnalisées. Automation Co-Pilot pour les créateurs d'automatisation suggère même les prochaines étapes d'un processus d'automatisation, permettant à chaque développeur, du novice à l'expert, de créer des automatisations supérieures jusqu'à 55 % plus rapidement, accélérant ainsi les résultats d'automatisation de quelques mois en quelques semaines.

Accélérer l'impact et les rendements avec l'automatisation basée sur l'IA générative

L'entreprise a obtenu des résultats incroyables avec la combinaison de l'automatisation et de l'IA sur Automation Success Platform. Les premiers projets d'automatisation des utilisateurs d'automatisations de processus basés sur l'IA génératives ont obtenu des rendements sans précédent. Citons l'exemple des crosses de hockey, dont la croissance de productivité dans les processus de différents départements illustre la puissance de la mise en œuvre de l'IA avec Automation Success Platform. Avec un retour sur investissement potentiel multiplié par trois par rapport à l'automatisation des processus non basée sur l'IA et multiplié par neuf si l'on tient compte des dépenses de mise en œuvre, de développement et de gestion, Automation Anywhere voit une opportunité pour les entreprises d'étendre les cas d'utilisation d'automatisation alimentée par l'IA générative à de nombreuses autres fonctions et processus. En fait, la société prévoit qu'un tiers de tous les processus liés au support peuvent être automatisés (par exemple, le support client, l'informatique, les finances, les comptes fournisseurs, les impôts, etc.). La société prévoit également que sa solution de plateforme a le potentiel de générer des économies de 10 % dans les budgets des DSI.

« Pour le contenu de l'IA générative, ChatGPT a ouvert la voie, pour les graphiques alimentés par l'IA générative, Dall-E a ouvert la voie et pour l'automatisation des processus alimentée par l'IA générative, Automation Anywhere ouvre la voie et réinventera l'avenir du travail, a déclaré Mihir Shukla, fondateur et PDG d'Automation Anywhere. Nous sommes au début d'une transformation massive du marché, et les entreprises qui expérimentent rapidement et déploient en toute sécurité des solutions d'automatisation basées sur l'IA auront un avantage concurrentiel important. Nous envisageons une époque où nous pourrons automatiser plus de 70 % des processus et des flux de travail de l'entreprise. »

La plateforme Automation Success Platform s'intègre à des milliers d'applications d'entreprise de premier plan, notamment SAP, Workday, Microsoft, Oracle et Salesforce. Grâce à l'intégration de l'IA générative, les clients peuvent traiter rapidement des documents structurés et non structurés, et pour la première fois, ces processus peuvent être automatisés. Les clients peuvent traiter rapidement un univers complet de types de documents structurés, semi-structurés et non structurés, tels que les contrats, les feuilles de route, les applications de logistique et de demandes de prêt. Cela signifie que des milliers de processus et de flux de travail d'entreprise peuvent être automatisés, créant une nouvelle façon de travailler qui transformera fondamentalement les modèles opérationnels des organisations afin d'aider à augmenter la productivité des employés, réduire les tâches répétitives et libérer leur créativité pour qu'ils se concentrent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Automation Co-Pilot pour les créateurs d'automatisation accélère considérablement la durée des cycles de développement et de déploiement

Les entreprises ont du mal à rattraper leur retard d'automatisation des processus avec des ressources de développement insuffisantes. La rapidité est essentielle pour aider les organisations à rattraper leur retard dans leurs processus, ce qui représente des points noirs persistants pour de nombreuses équipes informatiques qui subissent la pression et les demandes de l'entreprise. Elles peuvent maintenant appuyer sur l'accélérateur des durées de cycles de développement de l'automatisation, créant ainsi un cercle vertueux exponentiel de gains de productivité et réaliser potentiellement des millions d'économies de coûts. Une création d'automatisation plus rapide signifie que davantage d'automatisations basées sur l'IA générative peuvent être distribuées aux équipes commerciales dans l'entreprise pour les aider à faire plus rapidement et mieux leur travail, en obtenant des résultats en quelques semaines.

« Automation Co-Pilot pour les créateurs d'automatisation permet aux développeurs professionnels et amateurs de construire des automatisations de processus de bout en bout plus rapidement que jamais, a déclaré Adi Kuruganti, chef de produit chez Automation Anywhere. Nos clients bénéficient de cycles de développement d'automatisation jusqu'à 55 % plus rapides, ce qui augmente considérablement leur productivité. Nous n'accélérons pas seulement la création d'automatisations pour les développeurs professionnels, nous débloquons l'accès à la création d'automatisation pour les développeurs amateurs afin d'améliorer leurs environnements de flux de travail. Nous ne faisons que commencer, et cette technologie redéfinira la catégorie du marché de l'automatisation des processus. »

Automation Co-Pilot pour les créateurs d'automatisation est un assistant d'automatisation à la demande intégré directement dans l'expérience de développement. Grâce au langage naturel, les utilisateurs peuvent décrire leur objectif d'automatisation et laisser le logiciel transformer ces idées en automatisations optimisées et personnalisées. Automation Co-Pilot suggère même les prochaines étapes d'un processus d'automatisation, permettant à chaque développeur, du novice à l'expert, de créer des automatisations supérieures.

« Nous avons testé les capacités basées sur l'IA générative d'Automation Co-Pilot pour les créateurs d'automatisation et nous sommes très impressionnés et enthousiasmés par la vitesse à laquelle l'entreprise met en œuvre l'IA, a déclaré un analyste de système d'entreprise d'une grande société de services financiers. La stratégie et la feuille de route d'Automation Anywhere en matière d'IA générative sont impressionnantes, et nous nous attendons à ce que ces solutions nous aident à automatiser et à réduire le fardeau des processus à forte intensité de main-d'œuvre, ainsi qu'à réaliser d'importantes économies à l'avenir. »

Alors que d'autres fournisseurs se concentrent sur les automatisations séquentielles basées sur les tâches, la solution d'Automation Anywhere est optimisée pour l'orchestration complexe, de bout en bout, qui représente la réalité des entreprises d'aujourd'hui. De plus, le modèle d'automatisation de l'IA générative est conçu pour apprendre à partir des commentaires des utilisateurs et s'améliorer automatiquement au fil du temps. La couche d'IA responsable d'Automation Success Platform applique les normes de sécurité et de confidentialité des données de l'entreprise pour une gouvernance sûre de l'IA.

« L'IA figure parmi les cinq principales priorités numériques des dirigeants d'entreprise pour atteindre leurs résultats commerciaux, et l'un des domaines dans lesquels nous avons constaté une augmentation significative de l'adoption de l'IA et une valeur commerciale prouvée est l'automatisation des processus, a déclaré Amardeep Modi, vice-président chez Everest Group. Grâce aux avancées de l'IA générative et des LMM, les entreprises recherchent des moyens plus rapides pour déployer et faire évoluer les automatisations tout en assurant une sécurité et une gouvernance des données robustes. »

Pour en savoir plus sur l'ensemble complet des produits et fonctionnalités publiés ce mois-ci, inscrivez-vous à un webinaire le 31 janvier.

À propos d'Automation Anywhere

Automation Anywhere est le leader des solutions d'automatisation intelligentes d'entreprise qui mettent l'IA au service de tous les aspects d'une organisation. La plateforme Automation Success Platform de l'entreprise est alimentée par l'IA spécialisée, l'IA générative et offre la découverte de processus, la RPA, l'orchestration de processus de bout en bout, le traitement de documents et l'analytique, avec une approche de sécurité et de gouvernance en priorité. Automation Anywhere permet aux entreprises du monde entier de générer des gains de productivité, de stimuler l'innovation, d'améliorer le service à la clientèle et d'accélérer la croissance de l'entreprise. L'entreprise est guidée par sa vision qui consiste à stimuler l'avenir du travail en libérant le potentiel humain grâce à l'automatisation intelligente. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.automationanywhere.com/ .