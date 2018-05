La première tournée de « FOLLOW UP SIBERIA ! » pose les bases d'échanges culturels internationaux

Un programme culturel complet a rempli une visite de quatre jours pour l'équipe du projet, avec entre autres une cérémonie d'ouverture de la Coupe arctique de curling 2018, une participation au Tournoi des journalistes et blogueurs du curling, des visites des musées régionaux de Norilsk et Taymyr, de l'usine de cuivre et de la mine à ciel ouvert de Nornickel, sans compter une initiation aux coutumes de Taymyr et à la cuisine traditionnelle de Sibérie.

L'équipe de « Follow Up Siberia ! » a eu des contacts avec les citoyens locaux, notamment des joueurs de curling célèbres dans le monde entier, ainsi que le gouverneur de Dudinka. Les participants ont pu apprécier l'hospitalité de la Sibérie en découvrant la culture et l'histoire de la région. Les membres de l'équipe ont montré à leur public et bien au-delà que la Sibérie a bien plus à offrir que des ressources naturelles et d'immenses espaces. Ils ont ainsi contribué à commencer à attirer l'attention de la communauté mondiale à une plus grande échelle sur la Sibérie en vue des 29[e] Universiades Krasnoyarsk d'hiver 2019.

Nornickel est le partenaire général des 29[e] Universiades Krasnoyarsk d'hiver 2019, le partenaire de la Fédération internationale du sport universitaire (FISU), du Comité olympique russe et de l'équipe olympique russe, de l'équipe de Russie de football et de la Fédération de Russie de football, de l'Association russe de football et du projet entièrement russe « Futsal à l'école - la Région arctique », de la Ligue des nuits et des légendes mondiales du hockey, la Fédération russe de curling et du tournoi international de la « Coupe arctique de curling » de Dudinka. En outre, Nornickel est propriétaire du club de basketball professionnel CSKA et du club de futsal « Norilsk Nickel ».

Le projet « Follow Up Siberia ! » est centré autour d'une compétition internationale en ligne, laquelle a commencé une année avant les 29[e] Universiades Krasnoyarsk d'hiver 2019 et durera d'avril 2018 jusqu'à sa clôture en mars 2019. Tout le monde peut participer en joignant une vidéo et/ou en prenant jusqu'à trois photos couvrant le sujet « Une partie de la Sibérie dans ma ville », c'est-à-dire une chose se rapportant à la Sibérie mais se trouvant dans votre communauté locale ; ceci est ensuite à poster sur vos comptes de médias sociaux avec le hashtag #FollowUpSiberia. Pour davantage d'informations, visitez le site web officiel du projet sur followupsiberia.com.

