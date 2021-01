La première université de deuxième cycle au monde dans le domaine de l'IA accueille une première cohorte d'étudiants venant de 29 pays

Lors de son discours de bienvenue, son Excellence le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis et président du conseil d'administration de MBZUAI, a souligné l'importance critique de l'IA, particulièrement pour appuyer la réponse contre la pandémie, mais aussi pour transformer les industries de façon à les rendre encore plus performantes.

À ses côtés, le professeur Dr Eric Xing, président de MBZUAI, ainsi que le corps étudiant, le corps professoral et le personnel de l'Université ont tous participé à l'événement, organisé pour accueillir 78 étudiants provenant de 29 pays, dont les Émirats arabes unis (EAU), le Canada, la Chine, l'Égypte, l'Inde, la Russie, l'Arabie saoudite, Singapour et les États-Unis, entre autres. Les premiers étudiants de MBZUAI ont été sélectionnés parmi des milliers de candidatures soumis depuis près de 100 pays. Sur les 78 membres de la première cohorte, 65 au programme de maîtrise en vision par ordinateur et en apprentissage automatique de MBZUAI et 13 au programme de doctorat dans les mêmes domaines.

Son Excellence le Dr Al Jaber a déclaré : « En accueillant sa première cohorte, MBZUAI franchit une étape importante dans la réalisation de sa promesse, à savoir l'établissement d'un centre de développement et de recherche dédié à l'IA. Cet événement survient à un moment critique où le monde se tourne vers la technologie pour alimenter le rétablissement post-COVID-19. Grâce à une expertise mondiale et un corps étudiant véritablement international issu de 29 pays, l'Université aidera les EAU à devenir un chef de file dans le domaine de l'IA, ce qui s'inscrit dans la sage vision des dirigeants du pays. »

En plus d'offrir une éducation de calibre mondial, MBZUAI articulera ses activités de recherche et de développement autour de quatre piliers : Services et qualité de vie, pour améliorer les services fournis par le secteur public et privé ; Technologies industrielles et manufacturières, pour améliorer l'efficacité et la productivité ; Innovations transformatrices, pour favoriser la croissance de secteurs nouveaux et émergents qui présentent une forte valeur ajoutée ; et Durabilité des ressources vitales et de l'environnement, pour protéger l'environnement par l'optimisation de la consommation d'eau et d'énergie à l'aide de l'IA.

Le président de MBZUAI, le professeur Dr Eric Xing, a présenté sa vision pour l'Université : « Faisant partie des technologies les plus transformatrices de l'ère moderne, l'IA offrira d'énormes possibilités à l'humanité. MBZUAI a pour vision de former une nouvelle génération de leaders dans le domaine des sciences, de l'ingénierie, des politiques et des affaires, qui disposera des connaissances nécessaires pour débloquer le potentiel de l'IA par le biais de la recherche universitaire et des applications industrielles. Avec notre programme de calibre mondial et nos projets de collaboration impliquant des chefs de file de divers secteurs, nous assurerons un enseignement de la plus haute qualité en matière d'IA, de recherche et de développement. Je souhaite la bienvenue à nos premiers étudiants et je me réjouis à la perspective d'explorer l'avenir de l'IA à leurs côtés ».

Alors qu'elle entame sa première année universitaire, MBZUAI accepte déjà les candidatures pour les programmes de maîtrise et de doctorat d'automne 2021 en vision par ordinateur et en apprentissage automatique.

Pour une liste complète des conditions d'admission et pour en savoir plus sur le dépôt de candidatures, visitez le site de l'Université : www.mbzuai.ac.ae .

