La présence d'Arena Pharmaceuticals au Congrès de l'Organisation européenne de la maladie de Crohn et de la colite (ECCO) renforce son engagement en faveur de la communauté GI

- Nouvelles données de biomarqueurs issues de l'extension en ouvert (EEO) de l'essai de phase 2 OASIS relatif à l'etrasimod chez des patients souffrant de colite ulcéreuse (CU) active modérée à sévère

- Arena parraine le dîner-débat intitulé : HYPE, HOPE or REALITY? Integrating histology into a treat-to-target strategy in UC (EMBALLEMENT, ESPOIR ou RÉALITÉ ? Intégration de l'histologie dans une stratégie de thérapie ciblée pour les patients atteints de CU), et présidé par le professeur William J. Sandborn, docteur en médecine

- Arena of Care™ Award in Inflammatory Bowel Disease (IBD) - subvention concurrentielle destinée à financer des recherches novatrices axées sur le patient pour la communauté de la MII

- Retrouvez Arena sur le stand n°43

SAN DIEGO, 12 février 2020 /PRNewswire/ -- Arena Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq : ARNA) a annoncé aujourd'hui que la société présenterait de nouvelles données issues de l'extension en ouvert (EEO) de l'essai de phase 2 OASIS, relatif à son médicament candidat d'investigation estrasimod, modulateur de nouvelle génération du récepteur de la sphingosine 1-phosphate (S1P) sélectif, oral et à prendre une fois par jour, lors du 15e Congrès annuel de l'Organisation européenne de la maladie de Crohn et de la colite (ECCO). Le congrès est organisé du 12 au 15 février à Vienne, en Autriche.

Arena présente actuellement des données supplémentaires sur l'etrasimod ainsi que sur les besoins non satisfaits autour de la MII, et organise un dîner-débat qui axe la discussion sur l'intégration de l'histologie dans une stratégie de thérapie ciblée.

Données de présentation de l'etrasimod :

Titre : Les niveaux de calprotectine fécale et de protéine C réactive sont associés à des résultats cliniques et endoscopiques à long terme : analyse de l'essai OASIS OLE relatif à l'etrasimod dans le cadre de la CU

Numéro d'extrait : EC20-1131

Numéro d'affiche : P682

Date/heure : 14 février, 12h30 - 13h30 HEC

Titre : Pharmacocinétique et réponse pharmacodynamique du nombre total de lymphocytes circulants à partir de doses orales uniques et multiples d'etrasimod chez des patients masculins sains japonais et caucasiens

Numéro d'extrait : EC20-0558

Numéro d'affiche : P396

Date/heure : 14 février, 12h30 - 13h30 HEC

Titre : Activité de la maladie rapportée par les patients dans le cadre d'un grand échantillon de patients atteints de colite ulcéreuse utilisant des questionnaires délivrés sur les médias sociaux

Numéro d'extrait : EC20-1149

Numéro d'affiche : P157

Date/heure : 14 février, 12h30 - 13h30 HEC

Informations relatives au débat :

Titre du dîner-débat : HYPE, HOPE or REALITY? Integrating histology into a treat-to-target strategy in UC (EMBALLEMENT, ESPOIR ou RÉALITÉ ? Intégration de l'histologie dans une stratégie de thérapie ciblée pour les patients atteints de CU)

Intervenants : Président : professeur William J. Sandborn, docteur en médecine, professeur Geert D'Haens, docteur en médecine, et professeur Peter Lakatos, PhD

Date/heure : 14 février, 18h40 – 19h40 HEC

Lieu : Messe Wien, Parallel Hall C

À propos d'Arena of Care

L' Arena of Care Award™ in IBD est une subvention mondiale concurrentielle, destinée à financer des solutions novatrices axées sur le patient. La Société commencera à accepter les candidatures en mars 2020 concernant des projets visant à résoudre la multitudes de défis psychosociaux auxquels sont confrontés les patients atteints de la MII ainsi que le personnel soignant, y compris sans toutefois s'y limiter, l'amélioration du soutien aux membres de la famille du patient, l'aide apportée aux patients afin qu'ils prennent en charge leur santé, et l'accompagnement de l'éducation des patients sur des thèmes importants relatifs à la maladie. Pour recevoir les actualités d'Arena of Care, rendez-vous sur https://ibdaward.com .

Pour en savoir plus sur les essais cliniques en cours d'Arena ainsi que sur sa subvention mondiale concurrentielle, l' Arena of Care Award in IBD , rendez-vous sur le stand n°43.

À propos de l'etrasimod

L'etrasimod (APD334) est un modulateur de nouvelle génération du récepteur de la sphingosine 1-phosphate (S1P) hautement sélectif, oral et à prendre une fois par jour, qui a été découvert par Arena, et qui est conçu pour une pharmacologie optimisée et un engagement du récepteur S1P 1, 4 et 5, susceptible d'offrir un profil d'efficacité et de sécurité amélioré.

L'etrasimod délivre des effets systémiques et locaux sur plusieurs types de cellules immunitaires spécifiques, et offre le potentiel de soigner de multiples maladies inflammatoires à médiation immunitaire, parmi lesquelles la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn, l'œsophagite à éosinophiles, la dermatite atopique, et l'alopécie en aires.

L'etrasimod est un composé expérimental dont l'utilisation n'a été approuvée dans aucun pays.

À propos d'Arena Pharmaceuticals

Arena Pharmaceuticals est positionnée de manière unique pour concevoir les meilleurs médicaments pour chaque maladie, grâce à une efficacité optimisée et à une sécurité pour les patients à travers le monde. Notre démarche consistant à délivrer une gamme robuste de médicaments transformationnels novateurs se fonde sur deux décennies de recherche de classe mondiale dans le domaine de la découverte des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG).

Ce sont la variété et la richesse de son portefeuille, sa hiérarchisation du développement de médicaments pour répondre aux besoins non satisfaits des patients, sa solide santé financière et sa croissance, ainsi que son équipe de classe mondiale aux idées audacieuses qui confèrent à Arena les ingrédients et la passion lui permettant de bâtir une société pharmaceutique de nouvelle génération à la fois durable et dynamique.

Déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prévisionnelles qui impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Ces déclarations prévisionnelles peuvent être identifiées par des termes introductifs tels que « conçu pour », « fera », « entend », « est susceptible de », « potentiel », « positionnée de manière unique », « notre démarche consistant à », ou par des termes à la signification similaire, ou par le fait qu'elles ne sont pas strictement liées à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prévisionnelles incluent les déclarations relatives à la présence et à la participation d'Arena au Congrès de l'ECCO, aux données de l'étude OASIS OLE d'Arena, à l'Arena of Care Award, ainsi qu'aux démarches, actifs, programmes, licences et partenariats d'Arena. Concernant ces déclarations, Arena revendique la protection de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes d'Arena. Les facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux énoncés dans les déclarations prévisionnelles incluent, sans toutefois s'y limiter, les facteurs suivants : les résultats des essais cliniques et d'autres études sont assujettis à différentes interprétations, et sont susceptibles de ne pas être révélateurs des résultats futurs ; le calendrier et l'issue de la recherche, du développement et des examens réglementaires sont incertains ; les essais cliniques et autres études sont susceptibles de ne pas aboutir dans les délais et de la manière attendus, ou de ne pas aboutir d'une quelconque façon ; le recrutement de patients dans les essais cliniques actuels et prévus d'Arena est compétitif et complexe ; les données non cliniques et cliniques sont volumineuses et détaillées, et les agences réglementaires sont susceptibles d'interpréter ou d'évaluer l'importance des données de manière différente, et d'aboutir à des conclusions différentes de celles d'Arena ou d'autres, de demander des informations supplémentaires, de fournir des recommandations supplémentaires ou de modifier leurs recommandations ou exigences avant ou après approbation ; Arena s'attend à avoir besoin de fonds supplémentaires pour faire progresser l'ensemble de ses programmes, et vous-même ou d'autres pourraient être en désaccord avec la manière dont Arena alloue ses ressources ; le développement des médicaments candidats d'Arena est susceptible de ne pas progresser, et leur commercialisation est susceptible de ne pas être approuvée ; les risques liés à la dépendance aux partenaires et à d'autres tiers ; les risques liés au développement et à la commercialisation de médicaments ; les droits de propriété intellectuelle d'Arena et des tiers ; et la résolution satisfaisante des litiges ou autres désaccords avec d'autres. Des facteurs supplémentaires susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prévisionnelles d'Arena sont présentés dans les dépôts d'Arena auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces déclarations prévisionnelles illustrent l'opinion d'Arena à la date du présent communiqué de presse. Arena rejette toute intention ou obligation d'actualiser ces déclarations prévisionnelles, sauf si le droit applicable l'exige.

