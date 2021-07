La présidente du Centre for Information Policy Leadership, Bojana Bellamy, sélectionnée parmi les Tech 28 de POLITICO

LONDRES, 19 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Hunton Andrews Kurth LLP a le plaisir d'annoncer que POLITICO a sélectionné la présidente du Centre for Information Policy Leadership, Bojana Bellamy, parmi ses Tech 28, la liste inaugurale de l'organisation de presse des principaux « faiseurs de règles, briseurs de règles et visionnaires » qui façonnent l'avenir de la technologie en Europe et dans le reste du monde.