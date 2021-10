La prestigiosa periodista, conductora, productora y empresaria, Natalia Denegri recibió 11 nominaciones a los Emmy® 2021 en diversas categorías por parte de NATAS Suncoast Chapter

Comprometida desde hace años con la causa venezolana, muchos de los documentales de este 2021 de Denegri estuvieron concentrados en mostrar las diferentes realidades que les toca vivir a los venezolanos en medio de la dictadura de Nicolás Maduro. Junto al equipo de su productora Trinitus Productions y en alianza con otras productoras como Black Hole Enterprises, Picante Films y 360 Media Inc., además del apoyo de Hassenfeld Family Foundation y Dream It Foundation, Denegri logró llevar a la pantalla de los Estados Unidos historias de familias y distintos personajes tanto dentro como fuera de Venezuela.

Uno de los documentales nominados fue "El Peor Lugar Del Mundo", un corto documental que realizó en coproducción con el reconocido periodista venezolano Luis Olavarrieta y los productores Nelson Bustamante y Jorge González, además de todo su equipo de Trinitus Productions. Este documental cuenta la historia de Geremy, un niño que padece cáncer infantil como tantos miles de otros niños de Venezuela, y que debe trasladarse desde muy lejos hacia la ciudad de Caracas para recibir quimioterapia semanalmente, enfrentando muchísimas dificultades. Para Geremy, salir de su pueblo se ha convertido en una pesadilla y, tal vez por eso, él considera Caracas como "el peor lugar del mundo". Sin embargo, Geremy no odia Caracas… sino todo lo que el viaje allí le hace sentir y experimentar. El documental recibió tres nominaciones: una en la categoría "Interés Humano", otra en "Narración" y una última en "Escritor". "Es un documental que demuestra la injusticia y todo lo que implica tener que viajar constantemente a un lugar que no te pertenece sólo para poder sobrevivir, y además muestra en detalle la decadencia del sistema de salud en Venezuela en estos momentos tan delicados", explicó a los medios una emocionada Natalia.

Otro de los nominados fue "Dónde Él Me Necesita" en las categorías "Religión" y "Fotografía". Este corto documental narra la historia de Patricia Andrade, una mujer venezolana radicada en los Estados Unidos que siguiendo la misión que Dios le dio e inspirada en la Divina Misericordia, se propuso ayudar a todos los venezolanos que llegan a la Florida escapando de los horrores de la dictadura en su país. Su programa "Raíces Venezolanas" es uno de los pocos que ayuda a los inmigrantes venezolanos que llegan a Estados Unidos con pocos recursos, proveyéndoles todo lo necesario para comenzar una nueva vida.

En la categoría "Preocupación Social" fue nominado el documental "Soledad", que cuenta la historia del pueblo venezolano homónimo que se encuentra alejado de todo y donde se dice que se esconden los delincuentes más peligrosos del país. A pesar de este mote, un grupo de mujeres se niega a aceptar que este sea el futuro de los niños y buscan cambiar sus vidas a través de la educación.

Pero, aunque fue el eje central de gran parte de sus documentales, Venezuela no fue el único tópico en el que Denegri trabajó y que fue nominado en la edición 2021 de los Suncoast Emmy.

El documental "And The Emmys Goes To" fue nominado en las categorías "Mejor Director" y "Fotografía" y cuenta las historias inspiradoras de hombres y mujeres inmigrantes cuyo sacrificio, entrega y excelencia en lo que hacen han puesto en alto a los latinos en Estados Unidos y demuestra que al igual que ellos, soñar en grande no sólo es posible, sino que está a la mano de todos los que se esfuercen lo suficiente por conseguirlo. Este documental es uno de los más especiales para Denegri y muchos de sus compañeros de producción ya que sus historias forman parte de él. "Cuando llegamos a Estados Unidos, tener un Emmy era un sueño que veíamos lejano. Los Emmys representan a lo mejor de la televisión y aunque fuera casi inalcanzable, igualmente trabajamos todos muy duro pensando en que algún día nuestro trabajo llamaría la atención de un jurado y tendríamos una oportunidad. Y aquí estamos hoy, en mi caso casi 13 años después habiendo cosechado 17 estatuillas y decenas de nominaciones por mi trabajo… ¡y lo mismo le ocurre a mis talentosos amigos y colegas! Es un sueño hecho realidad que quisimos plasmar no sólo en forma de agradecimiento sino también para inspirar a otros latinos que, como nosotros, han llegado a este país con el mismo sueño y las mismas ganas", expresó Denegri.

En las categorías "Interés Humano" y "Escritor" fue nominado el impactante documental "Dennys: Tan Frágil y Tan Fuerte" sobre los prejuicios que existen contra las víctimas de abuso sexual y de bullying en Latinoamérica a través de la historia de Dennys, un joven que luego de haber sido abusado y pasar por momentos muy difíciles, encuentra en el Fitness la mejor forma para protegerse y dejar atrás el pasado, y demostrar que la constancia, la disciplina, el esfuerzo y el amor de la familia son suficientes para salir adelante en la vida.

Una nominación especial fue la de la campaña "Los perros no saben leer", un especial de Corazones Guerreros en el que enseñan de forma divertida e interactiva sobre por qué los carteles de limpiar la popó de los perros no parece estar funcionando. El mismo fue ternado en la categoría "Anuncios de Servicio Público. Corazones Guerreros recibió además otra nominación por el especial "Todo Niños: Los Valores" en la categoría "Mejor Programa para Niños/Juventud". "Me pone tan feliz ver que temporada tras temporada, Corazones Guerreros sigue llamando la atención del público y el jurado de los Emmys por su contenido positivo para las familias hispanas", expresó antes de reunirse a celebrar las nominaciones con su equipo de trabajo.

De ganar en las categorías en las que fue nominada, Denegri se convertirá en la única Argentina y una de las pocas mujeres latinas en haber recibido más de una veintena de estos premios, que destacan a lo mejor de la televisión de los Estados Unidos.

El Capítulo para la Costa del Sol de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión está integrado por estaciones, profesionales y estudiantes de televisión de habla hispana e inglesa de toda la Florida, en su mayoría de Luisiana; Mobile, Alabama; Thomasville, Georgia; y Puerto Rico.

De esta manera, MegaTV junto a Natalia Denegri se sigue posicionando como uno de los canales hispanos de mayor proyección en términos de creatividad, originalidad y programación de calidad.

MegaTV a nivel nacional por la señal de DirecTV, AT&T U-verse y Verizon Fios (NY DMA) en Estados Unidos.

Sigue la conversación usando el hashtag oficial #MEGATV, comente junto con otros en facebook.com/megatvlive, y converse con nosotros en directo @megatvlive en Instagram, Twitter @megatvlive.

Acerca de Spanish Broadcasting System, Inc.

Spanish Broadcasting System, Inc. es propietaria y operadora de 17 estaciones de radio situadas en los principales mercados hispanos estadounidenses de Nueva York, Los Ángeles, Miami, Chicago, San Francisco y Puerto Rico, y transmite los géneros de formato Tropical en español, Mexicano Regional, Adulto Contemporáneo en español, Top 40 y Rítmico Latino. SBS opera también AIRE Radio Networks, una plataforma de radio nacional que crea, distribuye y comercializa programación líder de radio en español para más de 300+ estaciones afiliadas que llegan al 95% de la audiencia hispana de los Estados Unidos. SBS también es propietaria de MegaTV, una operación de televisión con distribución en señal abierta, cable y satélite, y afiliadas en los Estados Unidos y Puerto Rico. SBS produce además eventos y conciertos en vivo, y posee múltiples sitios web bilingües, incluso LaMusica, una aplicación móvil que ofrece contenidos relacionados con la música, el entretenimiento, la cultura y las noticias latinas. Para más información, visítenos en Internet en www.spanishbroadcasting.com.

CONTACTO DE MEDIOS SBS:

Vladimir Gomez

VP Comunicaciones Corporativas

[email protected]

(786) 470-1644

SBS- AGENCIA EXTERNA

Marlene Maseda

Fusion 4 Media

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1663540/Emmy_Image_copy.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/460768/spanish_broadcasting_system_inc__logo.jpg

FUENTE Spanish Broadcasting System, Inc. (SBS)

SOURCE Spanish Broadcasting System, Inc. (SBS)