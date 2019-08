La Primera Exportación Comercial CBD de PharmaCielo desde Tierras Colombianas a Europa

Entrega comercial de asilado CBD a Creso Pharma, con base en Suiza.

Compañía hace envío transoceánico semanas después obtener el primer permiso para exportar de parte del gobierno; anunciado el 25 de julio de este año.

El envío es prueba de las potenciales sinergias entre las dos compañías.

TORONTO y CHAM, Suiza, 19 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- PharmaCielo Ltd. ("PharmaCielo" o la "Compañía") (TSXV: PCLO, OTC: PHCEF), la matriz canadiense del principal cultivador y productor de aceite de cannabis de calidad medicinal en Colombia, PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., confirmó el día de hoy que ha completado con éxito la primera exportación comercial de aislado CBD a Europa.

El envío inaugural de aislado CBD de alta calidad, un ingrediente clave en varios productos terapéuticos, nutracéuticos, tópicos y de estilo de vida basados en cannabis, fue despachado a la casa matriz Suiza de Creso Pharma, una compañía farmacéutica con experticia en productos derivados de cannabis y cáñamo para el uso humano y veterinario. El envío vino después de que el gobierno colombiano otorgó el primer permiso para exportar aislado CBD a PharmaCielo, tal como se anunció el 25 de julio de 2019.

«Este envío inaugural es simbólico en muchos niveles. PharmaCielo es la primera compañía de cannabis medicinal que exporta aislados de cannabis de Colombia a Suiza - la capital global de la industria farmacéutica. Particularmente gratificante es el hecho de que el primer lote que exportamos va a Creso Pharma, nuestro estimado socio que pronto será parte de la compañía» dijo David Attard, CEO de PharmaCielo Ltd. «La habilidad de PharmaCielo de navegar el complejo proceso de exportación nos da una gran ventaja en el mercado, tal como se requiere para continuar las exportaciones de extractos y cristales de cannabis desde Colombia. También comprueba que las sinergias entre la Compañía y Creso Pharma se volverán realidad y aumentarán una vez se finalice la adquisición».

La colaboración entre PharmaCielo y Creso Pharma va más allá del suministro actual y futuro de aislados y extractos de aceite de cannabis. Recientemente, PharmaCielo anunció un acuerdo de ventas multi-país con Laboratorios Adler, cuya sede está en Uruguay, mediante el cual la Compañía suministrará aislado CBD producido por PharmaCielo y un rango de productos de alimentos veterinarios de Creso Pharma a Adler para su distribución en Uruguay, Paraguay, Bolivia y el sur de Brasil.

«El aislado CBD de PharmaCielo cumple los más altos estándares de pureza de la industria, un elemento crítico que se alinea con nuestro compromiso de desarrollar y producir productos de la más alta calidad terapéuticos y nutracéuticos basados en cannabis para humanos y animales», dijo la Dra. Miri Halperin Wernli, cofundadora y CEO de Creso Pharma. «El cultivo sin paralelo de variedades propias, de parte de PharmaCielo, junto con sus recientemente expandidas capacidades de producción, están produciendo aislados y extractos de aceite de alta calidad que dan una oferta ganadora y sin igual».

Acerca de PharmaCielo:

PharmaCielo Ltd. (TSXV:PCLO, OTC:PHCEF) es una compañía global con sede en Canadá, que se enfoca en el procesamiento ético y sostenible de extractos de aceite de cannabis medicinal y productos relacionados totalmente naturales, y en el suministro a distribuidores de grandes canales. La filial principal (y de propiedad total) de PharmaCielo es PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., con sede en su centro de genética y propagación ubicado en Rionegro, Colombia.

La junta directiva y los equipos ejecutivos de ambos PharmaCielo y PharmaCielo Colombia Holdings están conformados por un diverso grupo de talentosos ejecutivos de negocios internacionales y especialistas, que poseen una experiencia relevante y variada PharmaCielo reconoció el importante rol que la ideal ubicación de Colombia jugará en la construcción de un negocio sostenible en la industria del cannabis medicinal y la Compañía junto con sus directores y ejecutivos está ejecutando un sólido plan de negocios enfocado hacia proveer el mercado internacional.

Ni la Bolsa de Toronto TSXV, ni su Proveedor de Servicios de Regulación (tal como se define ese término en las políticas de la TSXV) aceptan cualquier responsabilidad por la idoneidad o exactitud de este comunicado de prensa.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar mediante el uso de palabras como "espera", "se espera", "pretende", "cree", o variaciones de dichas palabras y frases o el estado que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden" o "van" a realizarse o se lograrán. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones relacionadas a un aumento global en la demanda medicinal de cannabis CBD, la habilidad de PharmaCielo de satisfacer la demanda global de extractos de aceite de cannabis medicinal CBD puros, la distribución de los productos CBD de PharmaCielo a Uruguay y otros países, la adquisición de Creso Pharma de parte de PharmaCielo, la demanda anticipada de productos CBD de PharmaCielo en Uruguay, Paraguay, Bolivia y el sur de Brasil, y si PharmaCielo obtiene la aprobación de la Bolsa de Toronto para dichas actividades.

Las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones, incluyendo la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias y gubernamentales y de la Bolsa de Toronto, relacionadas con la exportación de productos CBD de PharmaCielo desde Colombia a Uruguay, Paraguay, Bolivia y el sur de Brasil, la capacidad de PharmaCielo y Creso Pharma para satisfacer o superar las condiciones precedentes a la adquisición de Creso Pharma, y la capacidad de ejecutar el plan de negocios que la gerencia considera razonable en las circunstancias, pero los resultados reales, el desempeño o logros del negocio de PharmaCielo pueden diferir sustancialmente de cualquier resultado, desempeño o logro futuro explícito o implícito en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas pueden verse afectadas por riesgos, incertidumbres, y otros factores conocidos e ignorados, incluyendo pero no limitados a, los mercados de capital, riesgos asociados con compañías en sus etapas iniciales, riesgos asociados con las regulaciones de cannabis y derivados de cannabis, la no obtención de la aprobación de la Bolsa de Toronto, que la adquisición de Creso Pharma no se complete, o que las sinergias anticipadas de la entidad combinada no sean las esperadas, competencia a los productos que PharmaCielo planifica, riegos asociados con operaciones en Colombia, riesgos cambiarios. De este modo, los lectores no deben sobre depender de las declaraciones prospectivas.

Salvo lo requerido por la ley, PharmaCielo no asume ninguna obligación de actualizar públicamente las declaraciones prospectivas, ya sea por nueva información, eventos futuros u otros.

