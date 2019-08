La primera investigación de este tipo examina la relación entre tasas de asma, control de enfermedades y depresión

NUEVA YORK, 13 de agosto de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El asma no se diagnostica ni se trata lo suficiente en estadounidense adultos de edad más avanzada, lo que deriva en resultados deficientes. La tasa de hospitalización es el doble en pacientes ancianos con asma y depresión que en aquellos que no tienen depresión. Varios investigadores médicos de las principales redes académicas de Montefiore y Mount Sinai, en conjunción con el Albert Einstein College of Medicine y la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai, han lanzado un estudio pionero para examinar las relaciones entre la inflamación relacionada con el asma, la adhesión al tratamiento y la depresión grave en ancianos, con el objetivo de mejorar la atención y la calidad de vida de este grupo de población vulnerable.