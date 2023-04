LA PRIMERA LIGA DE CICLISMO PROFESIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, LA LIGA NACIONAL DE CICLISMO (NCL), ANUNCIA UNA SERIE DE EVENTOS COMUNITARIOS DE VARIOS DÍAS QUE CULMINAN CON LA NCL MIAMI BEACH INVITATIONAL RACE

Con el fin de revolucionar el ciclismo hacia un deporte con espectadores de clase mundial, la Liga Nacional de Ciclismo programó el debut de su primera semana de eventos competitivos centrados en la comunidad en Miami Beach, del 2 al 8 de abril de 2023

MIAMI, 3 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Liga Nacional de Ciclismo (NCL), la primera liga de ciclismo profesional del mundo, anunció hoy una serie de festividades llenas de acción de una semana de duración que se llevará a cabo en Miami del 2 al 8 de abril, previo a la muy esperada carrera de ciclismo de la NCL. La primera NCL Miami Beach Invitational Race Week, que se tomará las icónicas calles de South Beach y el histórico Art Deco District de Miami, es gratuita y abierta al público, e incluirá juegos comunitarios con atletas olímpicos, carreras profesionales y una serie de conferencistas.

Entre lo más destacado de la NCL Miami Beach Invitational Race Week se encuentra un recorrido comunitario organizado por The Underline en el que Miami Nights, uno de los equipos de ciclismo profesional de la NCL, paseará a los ciclistas por Wynwood; carreras infantiles por el circuito real de la competencia a lo largo de Ocean Drive; recorridos en bicicleta por Key Biscayne todos los días organizados por varios clubes de ciclismo; la clasificatoria de equipos de la NCL Miami Beach Invitational presentada por Wahoo Fitness y un recorrido comunitario con Break the Cycle en el que el público podrá pedalear por el circuito de la carrera donde competirán los profesionales.

Los fanáticos pueden presenciar en directo carreras competitivas de la NCL de manera gratuita o en asientos VIP preferenciales, así como en vivo en Global Cycling Network de GCN+. El calendario completo y los detalles de los eventos de la semana, al igual que la información sobre cómo registrarse para varios eventos o el voluntariado, están disponibles en el sitio web oficial de la NCL en www.nclracing.com.

El ciclismo es actualmente el segundo deporte participativo más popular del mundo con más de 50 millones de ciclistas solo en los Estados Unidos y 2,000 millones de ciclistas en todo el mundo. La popularidad del ciclismo ha aumentado aún más a través del metaverso, donde es el deporte participativo más popular con más de 10 millones de personas que pedalean en espacios digitales. Sin embargo, históricamente ha habido poco o nada de fanatismo profesional en los Estados Unidos y no existía una liga formal hasta este momento cuando hace su debut la Liga Nacional de Ciclismo.

La NCL, que se fundó en 2022, nació de una oportunidad percibida por el director ejecutivo Paris Wallace, quien se inspiró para reinventar un deporte que ama personalmente al crear la liga del futuro utilizando el ciclismo como plataforma. La principal misión de la liga es reimaginar el ciclismo como un deporte de espectadores de clase mundial y fácil de ver, lleno de acción y emoción continuas, y que cuenta con equipos de género mixto en los que hombres y mujeres contribuyen de manera equitativa a los tableros de posiciones. Entre los actuales propietarios de la liga se encuentran Bradley Beal, estrella de la NBA; Rachel Lindsay, anterior Bachelorette, y Jalen Ramsey, Derwin James y Casey Hayward de la NFL.

La Copa NCL 2023 es una serie de cuatro carreras profesionales de ciclismo en las calles más reconocidas de las ciudades más icónicas de los Estados Unidos, que comienza con la carrera inaugural en Miami Beach, donde el circuito se extiende desde Ocean Drive hacia Collins Avenue, baja hasta Washington y regresa, lo que hace que el recorrido sea dinámico y más fácil de ver, y las carreras estén más repletas de acción para el espectador. Los equipos participantes competirán y obtendrán puntos en cada carrera, con lo que serán elegibles para ganar partes de una bolsa de premios de más de $1 millón, la mayor en la historia del ciclismo en los Estados Unidos.

"Miami y el sur de Florida tienen una de las mejores comunidades de ciclismo del país", señaló Wallace. "Elegimos a Miami para nuestro evento inaugural porque es nuestra manera de destacar el increíble trabajo que está realizando la comunidad del ciclismo de Florida. Es increíblemente importante para nuestra misión central interactuar de manera significativa con comunidades involucradas como Miami".

Como parte del compromiso de la liga con la comunidad, para los días previos a la carrera, la NCL se está asociando con tiendas comunitarias de bicicletas, organizaciones sin fines de lucro y otras entidades en Miami con el fin de levar a cabo una serie de eventos gratuitos de una semana de duración, incluido un Build-a-Bike Giveaway en beneficio de los estudiantes de segundo grado de Feinberg Fisher Elementary en Miami Beach, así como una serie de paseos y conferencias todos los días hasta el 8 de abril, día de la carrera de la NCL, que será una jornada llena de eventos para toda la familia.

Entre los patrocinadores del evento se incluyen: Bont Cycling, Day Chaser Cocktails, DeFeet, Dry Farm Wines, Factor, FL Sports Foundation, FSA, GMCVB, New Belgium, Papa's Pilar, POC, Powerbar, Rudy Project, The Tank Brewing Co, Uncle Nearest, Vision, Wahoo y Wish for Wheels.

Acerca de la NCL

Fundada en 2022, la Liga Nacional de Ciclismo (NCL) revoluciona el ciclismo profesional hacia un deporte de espectadores de clase mundial. La NCL es la primera liga mayoritaria de mujeres y de propiedad de minorías y el primer deporte profesional con igualdad de género en el que hombres y mujeres compiten en el mismo equipo y contribuyen a la tabla de puntuación por igual. La Copa NCL 2023 es una serie de cuatro carreras profesionales en las ciudades más icónicas de los Estados Unidos: Miami Beach, Denver, Atlanta y D.C. Cada carrera para hombres y mujeres da 30 vueltas en un circuito de entre uno y dos kilómetros en el que cada vuelta cuenta para el tablero de puntuación. Los equipos profesionales competirán en la serie de cuatro carreras de la Copa NCL por la oportunidad de ganar una parte de una bolsa de premios de más de $1 millón en dinero. Para obtener más información, visite el sitio web de la NCL en www.nclracing.com.

FUENTE National Cycling League, Inc.

