La proposition retenue d'UNStudio, b720 et Esteyco pour le projet Madrid-Chamartín obtient la note maximale

AMSTERDAM, 16 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Adif AV a annoncé cette semaine que la proposition de conception soumise par UNStudio, avec b720 Arquitectura et le cabinet d'ingénierie Esteyco, a remporté le concours pour le réaménagement intégral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor.



La proposition a été sélectionnée par un jury de 16 membres. Les autres équipes présélectionnées étaient BIG, Foster + Partners, OMA, ZHA, Grimshaw et KPF.

Design Station Area Chamartin, Madrid by UNStudio, Esteyco and b720 Arquitectura



Ben van Berkel a déclaré : « Nous sommes très heureux que notre projet ait remporté le concours pour ce projet de régénération urbaine extrêmement intéressant. Madrid est en passe de devenir l'une des villes les plus passionnantes et les plus attrayantes d'Europe. La transformation de cette zone revigorera cette partie de la ville tout en apportant de nouveaux espaces verts à Madrid. Nous sommes ravis d'avoir travaillé avec les meilleurs partenaires locaux possibles sur cette proposition, car cette collaboration a été la clé du succès de notre équipe. »

Ce concours international a été lancé en 2020 par Adif AV pour transformer le nœud ferroviaire Madrid-Chamartín Clara Campoamor en une référence internationale en matière de mobilité durable, multimodale, connectée et intégrée.

La proposition d'UNStudio, b720 Arquitectura et Esteyco a obtenu à l'unanimité la note maximale du jury, qui a tenu compte d'aspects tels que la fonctionnalité ferroviaire, commerciale et tertiaire, la viabilité, l'accessibilité et l'intégration dans la ville, la durabilité et l'inclusivité, dans le but de transformer le complexe Chamartín en une référence urbaine à Madrid.

Un élément clé que l'équipe a jugé essentiel dans la conception proposée était de conserver et de respecter les toits voûtés historiques de la station Chamartín, en les considérant comme un élément singulier et caractéristique de la station.

Ben van Berkel a ajouté : « Notre objectif principal était de conserver et d'améliorer le complexe de la gare existante et de dynamiser ses environs grâce à un savant mélange de programmes rapides et lents, ainsi que de concevoir un centre urbain hautement durable et à l'épreuve du temps, tout en densifiant et en activant véritablement la zone pour le travail, la vie, les loisirs et l'apprentissage. Le nouveau quartier de la gare améliorera considérablement cette partie de la ville, en attirant de nouveaux flux de personnes et en portant la qualité de vie dans cette partie de Madrid à un niveau supérieur. »

Flanquée de nouvelles tours et bordée d'une place publique, la nouvelle gare proposée est transformée en une grande cour urbaine servant de centre de mobilité entièrement intégré et offrant un accès facile aux autres modes de transport.

