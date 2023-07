La Prostate Cancer Foundation s'associe à Digital Science Press / UroToday pour lancer un NOUVEAU site Internet centré sur les patients

LOS ANGELES, 12 juillet 2023 /PRNewswire/ -- La Prostate Cancer Foundation (PCF), en collaboration avec UroToday, est fière d'annoncer le développement et le lancement d'un nouveau site Internet éducatif, Prostate Cancer Patient Voices. Cette plateforme innovante met en avant les patients en les plaçant au centre des discussions, en leur fournissant les outils nécessaires pour prendre en main leur propre parcours face au cancer de la prostate. Ce site Internet est une initiative pionnière en matière d'autonomisation des patients, étant la première plateforme de ce genre à se consacrer exclusivement au partage de témoignages puissants et inspirants de patients.

Parmi les sites Internet axés sur les patients atteints de cancer, Prostate Cancer Patient Voices se distingue par son approche basée sur des recherches fondées sur des données probantes, tout en offrant une plateforme permettant aux patients de partager leur histoire personnelle et d'apprendre des expériences des autres. Grâce à notre partenariat avec plus d'une douzaine de médecins spécialisés dans ce domaine, nous avons développé un site Internet reposant sur des recherches de qualité, fournissant aux patients des informations précises et factuelles dont ils ont besoin suite à un diagnostic de cancer de la prostate. Il offre également aux patients la possibilité d'écouter d'autres patients partager leur expérience du cancer de la prostate, une priorité absolue identifiée dans notre étude de marché pour le site.

Prostate Cancer Patient Voices joue un rôle essentiel en établissant le lien nécessaire entre le médecin et le patient. Lorsqu'un patient consulte le site Internet, il se sent vu, entendu et soutenu. Il saura qu' il n'est pas seul . Le site est conçu de manière à permettre à chaque patient de comprendre correctement son diagnostic et de trouver les moyens de vivre pleinement avec le cancer de la prostate et d'avoir la meilleure qualité de vie possible. Pour un patient récemment diagnostiqué qui cherche encore des réponses après avoir quitté le cabinet médical, ou qui recherche des mots d'encouragement de la part de personnes ayant déjà vécu cette expérience, Prostate Cancer Patient Voices devient son outil le plus précieux.

« Sur Prostate Cancer Patient Voices, nous aidons le patient à identifier où il en est dans son parcours et à trouver des ressources pour entendre d'autres hommes qui se trouvent dans la même situation à ce moment-là. Notre objectif est de faire en sorte que ce portail devienne véritablement un portail pour les patients, par les patients », a déclaré Gina Carithers, fondatrice et PDG de Digital Science Press, LLC - UroToday.

Nous sommes ravis d'annoncer que Bayer Pharmaceuticals est notre sponsor de niveau Platine. Ses généreuses contributions au cours des deux dernières années ont été déterminantes pour le développement et le lancement du site Internet Prostate Cancer Patient Voices. Bayer met l'accent sur des approches oncologiques différenciées qui ont le potentiel de transformer la vie des personnes atteintes de cancer grâce à la science et à l'innovation. En ciblant les domaines où les besoins des patients sont les plus importants, Bayer s'engage à apporter une différence significative dans leur vie. Le cancer de la prostate est une priorité pour Bayer, qui s'efforce de répondre aux besoins uniques des personnes atteintes de ce cancer à différents stades de la maladie, qu'il s'agisse de faire progresser les traitements innovants, de permettre aux patients de poursuivre leurs activités quotidiennes ou de soutenir des initiatives éducatives indépendantes de grande valeur, telles que Prostate Cancer Patient Voices. Pour en savoir plus : bayer.com .

« Naviguer dans le paysage des traitements du cancer de la prostate peut s'avérer difficile, en particulier pour une personne récemment diagnostiquée. Chez Bayer, nous nous engageons à répondre aux besoins non satisfaits des patients dans le domaine du cancer de la prostate en continuant à investir dans l'éducation des patients », a déclaré Frank Verholen, vice-président et responsable du département génito-urinaire des affaires médicales de Bayer Pharmaceuticals. « Nous sommes fiers de parrainer le lancement de Prostate Cancer Patient Voices, en collaboration avec la Prostate Cancer Foundation, afin de permettre aux patients et aux soignants de recevoir des informations fiables et fondées sur des preuves, et de les aider à se sentir soutenus tout au long de leur parcours. »

Avec la généreuse contribution de Bayer, nous sommes en mesure d'avoir un impact plus important sur le cancer de la prostate en accroissant la sensibilisation, en fournissant des informations et en offrant un soutien aux patients et à leurs familles touchés par cette maladie. Prostate Cancer Patient Voices est une ressource précieuse pour les patients, les soignants et les professionnels de la santé.

« Si vous venez de recevoir un diagnostic, respirez profondément et gardez votre sang-froid. Abordez la situation comme un problème à résoudre et cherchez à obtenir les meilleurs soins possibles. C'est votre vie. C'est votre avenir. »

Michael Salvadore Jr, patient collaborateur de Prostate Cancer Patient Voices

Rendez-vous sur notre site Internet dès aujourd'hui pour en savoir plus !

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2148655/Prostate_Cancer_Patient_Voices_Logo.jpg

SOURCE Digital Science Press