La province de Gyeonggi s'apprête à accueillir en ligne, les 10 et 11 septembre, la « Foire 2020 du Revenu de base organisée par la Corée » en vue de mener des discussions à l'échelle mondiale sur le revenu de base et la monnaie locale

Pour empêcher la propagation du COVID-19, l'événement se tiendra sans contact, dans un format en ligne, par l'intermédiaire du site Web officiel (basicincomefair.gg.go.kr/2020_en) et de la chaîne YouTube. La province de Gyeonggi et le comité organisateur ont indiqué que cette foire deviendrait le plus grand événement organisé au monde pour une discussion internationale sur le revenu de base et la monnaie locale, et devrait attirer plus de 100 000 auditeurs.

À l'ouverture de la cérémonie, le gouverneur Jae-myung Lee présentera les réalisations de la province et sa vision des initiatives relatives au revenu de base au cours de son discours inaugural. On assistera à une cérémonie de lancement d'un « conseil du gouvernement local sur le revenu de base », suivie d'un « concert de discussion ». Durant la cérémonie du lancement, les représentants de 40 gouvernements locaux coréens qui travaillent à la promotion ou à la préparation de projets concernant le revenu de base participeront en ligne ou hors ligne pour présenter leurs visions. Pendant le « concert de discussion », le gouverneur Lee et le célèbre économiste et théoricien de l'économie sociale Jeremy Rifkin s'entretiendront en face-à-face sur « l'après COVID-19 et le revenu de base ».

Durant la seconde journée, la conférence internationale se déroulera sur le thème « Un revenu de base pour un monde juste et viable. » Vingt-six spécialistes, des représentants de gouvernements locaux et des chefs d'instituts de recherche de plus de dix pays y participeront, notamment Eduardo Suplicy, ancien membre du Sénat fédéral du Brésil, Karen Jooste, ancienne membre du Parlement sud-africain et Annie Miller, cofondatrice du Basic Income Earth Network (BIEN).

Simultanément, le « Hall d'exposition virtuel du revenu de base et de la monnaie locale » se présentera sous la forme d'un hall d'exposition virtuel 3D. N'importe qui pourra pénétrer dans ce hall d'exposition par l'intermédiaire du site Web officiel. Les personnes intéressées peuvent visiter le hall d'exposition virtuel et voir des expositions majeures avant l'ouverture officielle de la foire.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1247641/Gyeonggi_Province_Governor.jpg

