La province de Gyeonggi transmet un message de paix par le biais de la salle d'exposition Peace Road Metaverse jusqu'au 8 décembre

SUWON, Corée du Sud, 24 novembre 2021 /PRNewswire/ -- La province de Gyeonggi a inauguré la salle d'exposition Peace Road Metaverse le 8 novembre, permettant aux visiteurs d'explorer le parc Imjingak Pyeonghwa Nuri* à Paju à travers un espace virtuel tout en transmettant un message de paix au monde. La salle d'exposition Peace Road Metaverse restera ouverte jusqu'au 8 décembre.

* Le parc Imjingak Pyeonghwa Nuri (littéralement traduit par « Parc Imjingak pour la paix dans le monde ») est un site important et serein qui fait face à la rivière Imjin, juste au sud de la zone démilitarisée de la Corée. Bien qu'il semble constituer une zone de tensions accrues, le parc regorge de visiteurs, surtout les week-ends, qui viennent pique-niquer et admirer les œuvres d'art exposées.

La salle d'exposition Peace Road Metaverse a d'abord été créée comme l'un des programmes de l'événement en ligne « Route de la paix 2021 » qui s'est déroulé les 6 et 12 novembre. La province de Gyeonggi a organisé cet événement pour transmettre un message de paix aux visiteurs tout en favorisant une atmosphère de paix entre les deux Corées. L'événement comprenait des spectacles éducatifs et des concerts de musique.

La salle d'exposition Peace Road Metaverse est une réalité numérique qui permet aux visiteurs d'interagir virtuellement et de s'immerger dans un espace où les mondes numérique et physique convergent. La province de Gyeonggi a cherché à raviver le sens de l'événement et à promouvoir davantage son message de paix en utilisant la salle d'exposition Peace Road Metaverse.

Cette dernière peut être utilisée sur Minecraft, une plate-forme de jeu basée sur le métavers. Le parc Imjingak Pyeonghwa Nuri a été virtuellement recréé grâce à Minecraft, et les utilisateurs peuvent participer à diverses activités telles que des chasses au trésor et la collecte de cartes mettant en vedette des militants de l'indépendance coréenne. Ceux qui souhaitent visiter la salle d'exposition Peace Road Metaverse peuvent le faire en accédant au serveur Minecraft : 2021proad.kr.

Un représentant du gouvernement provincial de Gyeonggi a déclaré : « Nous avons créé la salle d'exposition du métavers dans le cadre des efforts visant à renforcer la communication avec les visiteurs et à établir un consensus social. » Et de poursuivre : « Nous espérons que chacun appréciera la visite et réfléchira au sens de la paix, quels que soient le moment et le lieu. »

