La radio portable emblématique fait peau neuve en offre la technologie DAB+

BOSTON, 1er septembre 2020 /PRNewswire/ -- Tivoli Audio, célèbre depuis toujours pour ses produits audio simples d'utilisation et à la conception intemporelle, annonce le lancement de la Model One+ - radio DAB, qui combine fonctionnalité et style inspiré de l'analogique.

La radio portable classique Model One, créée il y a vingt ans, a fait peau neuve pour refléter la part de marché croissante de la technologie de radiodiffusion numérique (Digital Audio Broadcasting). Avec une face avant redessinée, la Model One+ offre une conception intemporelle grâce à ses lignes nettes, ainsi qu'à un côté pratique grâce à ses boutons simples. L'esthétique « old school » de cette radio offre le charme classique de la version originale Model One destinée aux chambres, aux cuisines, aux bureaux et aux salons.

Le haut-parleur de premier plan produit un audio de haute qualité qui peut être apprécié partout dans la maison, qu'il s'agisse d'écouter des sources DAB+, FM, Bluetooth®, ou des sources auxiliaires par câble. Les commandes directes, notamment sa touche de réglage emblématique et ses cinq boutons de présélection disponibles, vous permettent de sélectionner rapidement vos stations préférées. La télécommande à fonctions complètes fournie donne accès à davantage de fonctionnalités, notamment aux réglages de l'alarme et de l'affichage destinés à l'écran LED de haute qualité.

La gamme de radios classiques de Tivoli Audio trouve toujours écho parmi les créateurs de tendance. Le Model One+ est disponible dans les coloris classiques noisette/beige, et désormais en gris/blanc et chêne/noir. Ces deux nouveaux coloris sont exclusifs à la Model One+.

Comme tous les produits de Tivoli Audio, la Model One+ mêle avec harmonie le style, la qualité audio et la facilité d'utilisation. Toujours adaptée aux différentes tendances, la Model One+ ajoutera une touche d'ancien et de nouveauté dans votre intérieur.

Tivoli Audio Model One+ 249 €

Pour les revendeurs : www.tivoliaudio.eu

À propos de Tivoli Audio :

Tivoli Audio fabrique et commercialise des produits audio primés, célèbres pour leur audio de haute qualité, leur fonctionnalité simple, ainsi que pour leur conception unique et intemporelle. Créée en 2000, Tivoli Audio est devenue une marque populaire auprès des hôtels de luxe, tels que les hôtels Ritz Carlton et W, ainsi que le SoHo Grand, afin de parfaire le séjour de leurs clients. Aujourd'hui, les produits de Tivoli Audio sont commercialisés dans plus de 30 pays à travers le monde.

