La Ray of Hope Gala anual de South Florida Autism se celebrará el 13 de noviembre

HIALEAH, Florida, 5 de noviembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Friends of South Florida Autism anuncia la Ray of Hope Gala anual el 13 de noviembre de 2021, en beneficio de South Florida Autism Charter School (SFACS) y South Florida Autism Center.

La gala de este año espera recibir más de 200 invitados en el nuevo edificio del campus de la SFACS en la zona anexa de Hialeah.

Además de la gala presencial, también se transmitirá el evento en línea. Esto permitirá que los residentes de toda Florida, y de todo el país, conozcan el nuevo campus y la forma en que está ayudando a más de 300 niños a lograr avances educativos en una escuela dedicada a aquellos en el espectro autista.

La Ray of Hope Gala de este año será a beneficio del South Florida Autism Center, un complejo que se prevé construir junto a la escuela actual que presta servicios a adultos y estudiantes de posgrado de la comunidad. Con los fondos recaudados se espera abrir este centro con un programa de gimnasio, guardería, Pre-K, una piscina para enseñar a nadar a los niños en el espectro, junto con muchos otros recursos para estudiantes y residentes de la comunidad. Entre los homenajeados en el evento de este año se encuentran Santos Sangria - Premium Blend y C&S Paint and Wallpaper, Inc.

Puede registrarse en línea para ver el evento y obtener más información sobre Friends of South Florida Autism en http://www.friendsofsfa.org/

REDES SOCIALES - IG/TW: @sfacs_autism, FB: facebook.com/southfloridaautismcharterschoolinc.

FUENTE South Florida Autism Charter School

Related Links

http://www.sfacs.org/

http://www.friendsofsfa.org



SOURCE South Florida Autism Charter School