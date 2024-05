La recherche clinique MolecuLight en vedette à la prochaine conférence du SAWC au printemps 2024

De nouvelles preuves cliniques soulignent la forte adoption de la plateforme d'imagerie des plaies de MolecuLight pour améliorer la prise de décision clinique et obtenir des résultats exceptionnels pour les patients

TORONTO et ORLANDO, Floride, 14 mai 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc. , le pionnier de l'imagerie par fluorescence au point d'intervention pour la détection en temps réel de charges bactériennes élevées dans les plaies, C'est avec fierté que nous annonçons la présentation des résultats de plusieurs études MolecuLight sur neuf affiches cliniques au Symposium on Advanced Wound Care (SAWC) Spring 2024 . Ces études présentent de nouvelles données démontrant des diagnostics améliorés, un débridement ciblé, des résultats de guérison améliorés et un engagement accru des patients facilité par les appareils MolecuLight. Notamment, l'une de ces affiches, reconnue comme le meilleur résumé, présente une fonctionnalité innovante à venir : l'imagerie thermique. La conférence internationale, qui se tiendra du 14 au 18 mai 2024 à Orlando, en Floride, est l'une des plus grandes réunions multidisciplinaires de professionnels du soin des plaies au monde.

« Nous sommes ravis de constater l'essor continu de l'adoption de notre technologie aux États-Unis et à l'étranger, qui a entraîné une présence importante au SAWC Spring, confirmant davantage la valeur de MolecuLight telle que perçue par les cliniciens », a déclaré Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « L'adoption généralisée de MolecuLight peut être attribuée à la capacité unique de nos appareils à détecter avec précision l'emplacement et la charge de bactéries qui peuvent conduire à des infections, ce qui se traduit par de meilleurs résultats pour les patients. Il est rapidement devenu un atout indispensable dans les pratiques de soins des plaies, intégré de manière transparente dans divers contextes de soins de santé, notamment les HOPD, les ASC, les centres de soins des plaies, les NFS, les soins de longue durée, la podiatrie et la santé à domicile. »

« C'est un honneur de présenter certains de nos travaux sur l'imagerie par fluorescence bactérienne », a déclaré le Dr Charles Andersen, chef du service de soins des plaies au Madigan Army Medical Center à Tacoma WA, aux États-Unis, et expert chevronné en chirurgien vasculaire et en soins des plaies. « Les résultats que nous présentons à cette itération du SAWC montrent comment cet appareil a mis en avant des solutions à des débats de longue date sur le traitement des plaies, comme : Est-ce que vous débutez des patients atteints de gangrénose pyoderma ? Et si oui, jusqu'où pouvez-vous vous engager ? » Le Dr Charles Andersen poursuit : « MolecuLight a permis un débridement sélectif et ciblé et favorise une guérison plus rapide, mais l'histoire en est beaucoup plus. Il s'agit d'une valeur ajoutée pour l'éducation des patients, en leur donnant les moyens d'agir et en les aidant à mener leur parcours de soins des plaies. Et maintenant, nous étudions également comment la fluorescence et l'imagerie thermique peuvent agir comme des partenaires synergiques. Nous décrivons cette utilité dans une étude clinique multisite qui a remporté l'honneur de Top Scoring Poster. Plusieurs applications cliniques où l'imagerie par fluorescence était déjà très utile ont été complétées par l'ajout de cette nouvelle fonctionnalité, qui témoigne de la polyvalence de MolecuLight et des efforts continus pour briser les barrières qui empêchent nos patients de guérir. »

La présentation clinique et les affiches mettant en vedette le MolecuLight i:X et le DX du SAWC Spring 2024 sont les suivantes :

Poster CS-006, « Advanced Wound Care of Pyoderma Gangrenosum Through Fluorescence-Guided Debridement » , présenté par le Dr Charles Andersen ;





Poster CS-007, « Source Control of Bacteria in Wound Associated Cellulitis Prevent Progressive Cellulitis with its Associated Complications and the Overuse of Antibiotics » , présenté par le Dr Charles Andersen ;





Affiche CS-009 (RPT- 002) et présentation, « Enhancing Wound Care : The Synergistic Potential of Multi-modal Fluorescence and Thermal Imaging » , présenté par le Dr Charles Andersen ;





Poster CS-133, « Making a Difference in Patient Engagement & Wound Outcomes with Innovative « Point of Care » Imaging in the Mobile Wound Care Setting », présenté par le Dr Ali Saberi ;





Poster CR-005 (RPT-005), « L'engagement et la satisfaction des patients sont renforcés par l'intégration de l'imagerie par fluorescence dans une pratique de soins des plaies » , présenté par le Dr Charles Andersen ;





Poster CR-029, « Bacterial fluorescence imaging improves chronic wound biofilm detection over standard clinical assessment and blotting » , présenté par la Dre Laura Jones-Donaldson ;





Poster PI-001, « Enabling Proactive Intervention : Understanding Chronic Inhibitory Bacterial Loads through Fluorescence Imaging and Why It Matters » , présenté par le Dr Raymond Abdo ;





Poster PI-016, « The Predictive Power of Bacterial Fluorescence Imaging » , présenté par la Dre Laura Jones-Donaldson ;





Poster PI-026, « Using Bacterial Fluorescence Imaging to Evaluate & Improve the Effectiveness of Wound Hygiene », présenté par la Dre Alisha Oropallo .

En plus des affiches et des présentations cliniques au SAWC Spring 2024, les appareils d'imagerie MolecuLight i:X® et DX™ seront disponibles pour une démonstration au stand MolecuLight #312 dans le hall d'exposition.

Les MolecuLight i:X® et DX™ sont les seuls appareils d'imagerie de classe II homologués par la FDA pour la détection en temps réel de la charge bactérienne élevée dans les plaies. Avec des preuves cliniques inégalées, dont 95 publications évaluées par des pairs portant sur plus de 3 000 patients, elles sont utilisées par les principaux établissements de soins des plaies dans le monde.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale dont la présence mondiale offre une mesure numérique des plaies au point d'intervention entièrement commercialisée et une détection bactérienne en temps réel grâce à la technologie de la plateforme d'imagerie par fluorescence. La suite de dispositifs commerciaux de MolecuLight, qui comprend l'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DX™ et les systèmes de mesure numérique des plaies et leurs accessoires, ont des capacités scientifiquement prouvées qui améliorent les pratiques et les résultats de soins des plaies dans tous les lieux de service. Les procédures MolecuLight réalisées aux États-Unis bénéficient d'une voie de remboursement disponible qui comprend deux codes CPT® pour le travail des médecins afin d'effectuer une « imagerie par fluorescence pour l'emplacement de la présence bactérienne et la charge » et le paiement de l'établissement pour le service ambulatoire de l'hôpital (HOPD) et les paramètres du centre de chirurgie ambulatoire (ASC) grâce à une affectation de classification des paiements ambulatoires (APC).

