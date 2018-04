(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/619147/Herta_Logo.jpg )



L'utilisation de cette technologie a commencé en 2017 dans les trois plus grands stades d'Uruguay. Son utilisation permet d'identifier les personnes qui ne sont pas autorisées à accéder aux matches de football.

La mise en œuvre de la reconnaissance faciale dans le football uruguayen a été promue par le Ministère de l'Intérieur et facilitée par les initiatives de l'Association de football uruguayenne (AUF) et de ses deux plus grands clubs. L'exécution du projet a été accordée via un appel d'offres à la société H&O Tecnología (DDBA Ltda.), qui a sélectionné la technologie de reconnaissance faciale de Herta, et dont les résultats dans les tests en direct préliminaires étaient les meilleurs parmi tous les participants. Wavestore, l'une des plus grandes plateformes VMS sur le marché, a été intégrée pour la gestion vidéo.

Aujourd'hui, les trois plus grands stades du pays sont équipés des systèmes de reconnaissance faciale Herta, tous fournis par DDBA. Ces stades sont les suivants : Le stade Centenario, Grand Parc Central (stade du Club de football national) et Champion du Siècle (stade du Club athlétique Peñarol). Le premier à devenir opérationnel était le stade Centenario, qui a inauguré son système le 1er avril 2017. Des dizaines de caméras protègent désormais les fans et assurent activement la sécurité, avec une grande efficacité. Si une alerte est générée, les informations sont envoyées en temps réel aux dispositifs de la police responsable du système pour éviter l'accès de personnes non autorisées. Dans le but de couvrir le reste des stades, un système d'identification faciale portable a été également mis en place et transporté aux scénarios dans lesquels d'autres matches sont joués.

Javier Rodríguez Saeta, PDG de Herta, a déclaré, « L'Uruguay est un précurseur mondial dans l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale pour l'identification des personnes indésirables, contribuant ainsi à une augmentation considérable de la sécurité dans des manifestations sportives de premier ordre ». Germán Ruiz, partenaire de DDBA, a ajouté, « ces outils ont contribué considérablement à réduire les épisodes de violence dans les manifestations sportives, et c'est une voie que d'autres pays d'Amérique latine suivront bientôt. »

Aujourd'hui, nous pouvons confirmer que, grâce à l'utilisation de la reconnaissance faciale, l'éradication de la violence dans le football uruguayen est, heureusement, de plus en plus proche.

À propos de Herta

Herta Security est un innovateur mondial en solutions de reconnaissance faciale de premier plan. Basée à Barcelone en Espagne, avec des bureaux à Madrid, Londres et Los Angeles, la société a développé une technologie révolutionnaire dans le domaine de la reconnaissance faciale, spécialisée dans l'identification de foules en temps réel via des caméras IP. Herta offre des solutions destinées au client final pour la surveillance vidéo, le contrôle d'accès et les applications de marketing. La société est présente dans de nombreux projets internationaux et compte actuellement des partenaires dans 50 pays et plus de 150 intégrateurs certifiés à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, consultez http://www.hertasecurity.com

À propos de DDBA

DDBA / H & O Tecnología est une société basée dans l'Uruguay qui possède plus de 20 ans d'expérience en intégrations de sécurité, à la fois physiques et informatiques. Plus d'informations sur http://www.ho.com.uy . Plus de détails sur http://www.cdtlatam.com

