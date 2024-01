La reconnaissance mondiale d'UnionPay récompense ses décennies d'internationalisation

SHANGHAI, 18 janvier 2024 /PRNewswire/ -- UnionPay, l'une des plus grandes marques de paiement au monde, entame un nouveau chapitre de développement maintenant que son réseau d'acceptation mondial s'étend à 183 pays et régions et que le nombre de cartes émises à l'extérieur de la Chine continentale a récemment dépassé les 230 millions de cartes.

Grâce à ses 20 ans d'efforts d'internationalisation, UnionPay peut apporter davantage de « solutions chinoises » à l'industrie mondiale des paiements.

Le 18 janvier 2004, UnionPay a lancé des services de cartes à Hong Kong avec l'approbation de la Banque populaire de Chine, inaugurant les efforts d'internationalisation des marques de cartes bancaires chinoises.

En 2012, la société UnionPay International, dédiée au commerce international, a été créée. Sa stratégie internationale, qui consistait initialement à s'établir là où allaient les ressortissants chinois, a évolué vers une approche plus globale axée sur l'établissement d'un réseau mondial et d'une marque internationale. L'objectif était de mieux servir la volonté de la Chine de s'ouvrir davantage et d'élaborer des normes élevées dans le secteur des paiements.

Depuis le lancement récent des services de cartes d'UnionPay au Salvador, le réseau d'acceptation mondial couvre 66,4 millions de commerçants en ligne et en magasin à l'extérieur de la Chine continentale. De plus, des cartes UnionPay ont été émises dans 81 pays et régions en dehors de Chine continentale. À ce jour, UnionPay International a travaillé avec plus de 2 600 institutions dans le monde.

Premier choix des touristes

À mesure que l'industrie chinoise des paiements a rapidement évolué au cours des deux dernières décennies, UnionPay International a activement amélioré ses capacités en matière de service de réseau, ses offres de produits diversifiées et ses scénarios de paiement afin de fournir des services de paiement de qualité aux résidents chinois et étrangers engagés dans des activités de commerce et de coopération.

Pendant les vacances du Nouvel An, les touristes chinois participant aux festivités dans le monde entier ont pu constater l'omniprésence du logo tricolore distinctif d'UnionPay, que ce soit dans les rues de Hong Kong et de Macao ou chez les commerçants de Bangkok, Tokyo, Abu Dhabi et ailleurs.

Selon un rapport de Nielsen, UnionPay est devenue la marque de carte internationale la plus largement acceptée dans le monde. Depuis la première transaction UnionPay à Hong Kong, les cartes de la marque sont acceptées dans 183 pays et régions à travers le monde, parmi lesquels 99 pays et régions qui prennent en charge les produits de paiement mobile d'UnionPay. En Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres régions, les taux d'acceptation d'UnionPay ont augmenté pour atteindre près de 80 %.

L'application UnionPay est prise en charge par des centaines de milliers de commerçants à Hong Kong et Macao en Chine, des millions de commerçants en Corée du Sud et presque tous les commerçants utilisant les codes QR en Malaisie et au Sri Lanka.

S'appuyant sur le principe de la commodité, UnionPay International a collaboré étroitement avec les acteurs de diverses industries pour créer un robuste écosystème de paiements UnionPay, offrant aux titulaires de carte une expérience plus simple et pratique lors des paiements.

En 2023 seulement, des offices de tourisme d'Australie, d'Afrique du Sud, de Singapour, de Thaïlande et d'Arabie saoudite, le groupe international de boutiques hors taxes DFS, la plateforme de voyage Trip.com et l'agence de remboursement de taxes Planet Tax Free, entre autres, ont collaboré avec UnionPay International, améliorant les capacités de paiement de la marque dans des scénarios tels que les réservations d'hôtels, le transport, les restaurants et les magasins.

Actuellement, les services de paiement d'UnionPay sont pris en charge par plus de 5 000 écoles de l'étranger, les 10 premiers groupes hôteliers au monde, des compagnies aériennes renommées, des transports transfrontaliers tels que la ligne ferroviaire Chine-Laos et des transports en commun de destinations touristiques internationales populaires.

En collaborant étroitement avec les banques commerciales dans le domaine des paiements transfrontaliers, UnionPay International est à même d'offrir des solutions personnalisées aux résidents. Pour répondre aux besoins de différents segments de clientèle, plusieurs banques commerciales ont lancé des produits de carte UnionPay uniques, tels que des cartes transfrontalières avec remises en espèces, Prestige Asia, des cartes à thème « Tour South Korea », et plus encore. En outre, en se connectant à la plateforme de paiement en réseau de l'application UnionPay, les applications des banques commerciales peuvent directement utiliser les codes QR UnionPay dans des scénarios d'acceptation à l'étranger.

Expansion mondiale

Depuis la reprise de la mobilité transfrontalière, des événements internationaux comme la Foire de Canton et le China International Import Expo ont été organisés avec succès en Chine. C'est pourquoi il a été essentiel de fournir des services de paiement de qualité aux visiteurs étrangers présents en Chine.

À ce jour, plus de 230 millions de cartes UnionPay ont été émises dans 81 pays et régions en dehors de la Chine continentale, tandis que 180 portefeuilles locaux UnionPay ont été établis dans 35 pays et régions. Ces différents produits de paiement UnionPay couvrent de multiples fonctions, y compris le balayage des cartes, la numérisation et les retraits d'espèces, répondant aux besoins des utilisateurs dans la vie quotidienne et les paiements transfrontaliers. UnionPay s'est ainsi établie comme l'une des marques de paiement préférées des visiteurs de la Chine.

Ce parcours a commencé par l'acceptation de la carte UnionPay à Hong Kong en Chine, où la Banque de Chine (Hong Kong) a émis, la même année, la première carte UnionPay locale. Ce jalon important a marqué la localisation des activités d'UnionPay International et permit aux résidents du monde entier de découvrir pour la première fois les services de paiement de la marque.

À ce jour, 30 millions de cartes UnionPay ont été émises au total dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao. Dans les pays et régions participant à l'initiative Belt and Road, 170 millions de cartes ont été émises cumulativement. Dans des pays tels que les Émirats arabes unis, le Kenya, la Mongolie, Singapour et le Kazakhstan, UnionPay est devenue la carte de paiement incontournable. Faisant partie intégrante du quotidien des habitants, elle est la carte privilégiée par les étudiants, les professionnels et les enseignants locaux.

Ces cartes peuvent être utilisées dans presque tous les terminaux et scénarios de point de vente en Chine, y compris dans les transports en commun, les achats sur l'application Taobao, la réservation de billets sur l'agence de voyages Trip.com ou de trajets sur l'application Didi ou encore la commande de nourriture sur l'application Meituan.

Appuyée par son expérience de la promotion des paiements par code QR à l'échelle nationale, UnionPay a continuellement étendu ses services de paiement mobile aux résidents situés en dehors de la Chine continentale.

En 2018, la version destinée à Hong Kong et à Macao de l'application UnionPay a été lancée à Hong Kong. Par la suite, UnionPay International a élaboré des modèles de coopération innovants, prenant en charge l'association des cartes UnionPay aux portefeuilles étrangers et l'émission de cartes virtuelles UnionPay dans leurs applications. Cela permet aux utilisateurs d'utiliser les produits locaux qu'ils connaissent pour effectuer des paiements en Chine continentale, sans avoir besoin de créer un compte supplémentaire ou de télécharger des applications locales. L'authentification peut être réalisée par des institutions locales, ce qui élimine la nécessité de fournir des renseignements personnels sensibles à des plateformes tierces.

Première solution chinoise

Tout en fournissant des services de paiement de haute qualité aux résidents étrangers, UnionPay International collabore avec les banques centrales, les réseaux de paiement nationaux et les alliances de paiement de différents pays pour établir des normes techniques en matière de réseaux de paiement, de codes QR et de cartes à puce. Ce faisant, la marque apporte davantage de « solutions chinoises » à l'industrie mondiale des paiements.

Tout en s'adaptant aux tendances du développement industriel, UnionPay International recherche activement de nouvelles stratégies visant à accroître les avantages du réseau mondial grâce au développement des cartes et du paiement mobile.

Au cours des dernières années, de nombreux pays ont accéléré la construction de réseaux de paiement locaux et favorisé l'interopérabilité entre les différents réseaux. Depuis 2023, UnionPay International collabore avec les réseaux locaux de 15 pays et régions à l'étranger afin de promouvoir l'interopérabilité des codes QR. De plus, seize projets ont été mis en œuvre ou sont en cours de réalisation, parmi lesquels des projets liés aux réseaux de paiement de pays d'Asie du Sud-Est, tels que PayNet en Malaisie, NAPAS au Viêt Nam, Bakong au Cambodge et LAPNet au Laos. À l'extérieur de la Chine continentale, le réseau d'acceptation des codes QR UnionPay a ensuite augmenté à 6,5 millions de commerçants dans 45 pays et régions. UnionPay s'est ainsi établie comme un produit de paiement qui présente de grands avantages dans la région Asie-Pacifique.