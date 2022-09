La reconocida oradora latina Gaby Natale se asocia con Microsoft para eliminar el estigma en torno a los acentos

REDMOND, Washington, 29 de septiembre 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La exitosa autora, conferencista y ganadora de tres premios Daytime EMMY Gaby Natale unió fuerzas con Microsoft para intervenir en la revolucionaria sesión de la compañía "The Beauty of Different Accents" ("La belleza de los diferentes acentos").

La ganadora de tres premios EMMY Gaby Natale

"Como conferencista, autora y periodista, tengo la firme intención de generar conciencia sobre el acentismo; la percepción de que ciertos acentos son inferiores a los demás. Incluso al día de hoy, encuentro gente que asume erróneamente que no tengo educación solo porque el inglés es mi segundo idioma. Por eso, cuando Microsoft hizo un llamado a unir fuerzas para eliminar el estigma en torno a los acentos, me encantó abordar esta importante problemática. ¡Los líderes vienen en todas las formas, tamaños, colores, edades… y acentos!", explica Natale, presidenta de AGANARmedia.

"The Beauty of Different Accents" analizará el papel de los acentos como un elemento fundamental de la identidad y la herencia, la importancia de adoptar y celebrar los orígenes multiculturales y el propio viaje de Gaby como conferencista y autora rompiendo barreras como la primera latina en ser publicada por la división de Liderazgo de HarperCollins y narrando su propio audiolibro como autora nacida en el extranjero con un acento diferente.

Como parte de la conversación, Gaby Natale compartirá su recorrido y lo que la ha hecho exitosa como inmigrante de Argentina y ahora periodista, empresaria, escritora éxito de ventas y conferencista motivacional ganadora de tres premios Emmy en los Estados Unidos. Selectos miembros que asistan recibirán copias de su libro éxito de ventas El círculo virtuoso.

Las colaboraciones anteriores de Natale como oradora motivacional incluyen P&G, Dell, PepsiCo, Facebook (Meta), JPMorgan Chase, New York Life y Century21, entre otros.

Acerca de Gaby Natale y AGANARmedia

Gaby Natale cree en romper barreras. Y encarna lo que ella predica.

Como la primera latina en ganar tres premios Daytime EMMY consecutivos (como presentadora y productora ejecutiva de su propio programa), la primera autora hispana publicada por la división de Liderazgo de HarperCollins y una de las pocas escritoras nacidas en el extranjero en narrar su audiolibro en inglés, a Gaby le ha tocado su propia cuota de ser "la primera como ella" en los espacios de liderazgo.

Gaby, una líder de opinión y conferencista motivacional muy solicitada, ha compartido su mensaje inspirador en las corporaciones de la lista Fortune 50, en las Naciones Unidas y en su propia charla TED, mediante la cual alienta a las minorías subrepresentadas a ser pioneras y a ser lo que (todavía) no pueden ver en el mundo.

Natale es una de las pocas mujeres en la industria del entretenimiento que no solo es propietaria de los derechos de su programa de televisión, sino que además es dueña de su propio estudio. Esta singular situación le ha permitido fusionar su pasión por los medios de comunicación con su espíritu emprendedor.

La revista People nombró a Natale una de las "25 latinas más poderosas" en 2018, destacando la inspiradora historia de cómo ascendió desde un programa de televisión local que comenzó en una bodega de alfombras hasta convertirse en la única latina en la historia de los Estados Unidos en ganar tres veces consecutivas el premio Daytime EMMY. Su popularidad creció aún más cuando su primer libro, "El círculo virtuoso" publicado por HarperCollins, se convirtió instantáneamente en éxito de ventas y encabezó las listas de nuevos lanzamientos de Amazon en tres categorías diferentes (Negocios, Inspiración y Autoayuda).

Natale es además la fundadora de AGANARmedia, una compañía de marketing dirigida al público hispano que presta servicios a empresas de la lista Fortune 500 como Hilton Worldwide, Sprint, AT&T, eBay, Intuit y Amazon. En el mundo digital cuenta con una creciente base de admiradores, con más de 52 millones de reproducciones en YouTube y más de 250,000 seguidores en las redes sociales.

En 2019, Natale lanzó Welcome All Beauty, su propia línea de postizos y extensiones de cabello dedicada a las mujeres que necesitan lograr una apariencia perfecta rápidamente.

Natale, infatigable defensora de los asuntos de género y diversidad, es una colaboradora asidua de organizaciones sin fines de lucro como el St. Jude Children's Research Hospital, la Campaña de Acción Mujer Fenomenal (Phenomenal Woman Action Campaign) y Voto Latino.

Natale ha sido presentada en Forbes, CNN, Buzzfeed, NBC News, Univision y en la revista Latino Leaders. Es ganadora del premio Digital Trailblazer Award de NALIP y recibió una nominación para los premios GLAAD Media Awards por su presentación de la juventud latina LGBTQ en los medios.

Natale posee un título de pregrado en Relaciones Internacionales y un grado de máster en Periodismo de la Universidad de San Andrés y Columbia. Antes de iniciar su carrera en televisión, Natale dictó clases de comunicación y periodismo en la Universidad de Texas.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1911439/Gaby_Natale.jpg

FUENTE AGANARmedia

SOURCE AGANARmedia