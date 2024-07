La red de sistemas alimentarios del C40 recibe el premio Food Planet 2024

- el mayor galardón medioambiental del mundo

STOCKHOLM, 1 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- La Fundación Curt Bergfors anuncia que la red global de sistemas alimentarios del C40 ha sido galardonada con el Food Planet 2024, el premio medioambiental más importante del mundo, que está dotado con dos millones de dólares. En la concesión del reconocimiento, que tuvo lugar el 28 de junio en Estocolmo (Suecia), el jurado ha destacado las excepcionales contribuciones y el gran potencial del C40 para transformar los sistemas alimentarios urbanos en beneficio de las personas y el planeta.

El progreso de la urbanización hará que, en 2050, el 80 % de los alimentos que se producen en el mundo se consuman en las ciudades. Además, la alimentación es actualmente la mayor fuente de emisiones derivadas del consumo en las grandes urbes (13-20 %).

La red de sistemas alimentarios del C40 colabora directamente con las más de 50 ciudades miembros de todo el mundo para facilitar a sus habitantes el consumo de alimentos beneficiosos para las personas, el planeta y la prosperidad mediante el desarrollo de sistemas alimentarios sanos, equitativos y accesibles que también reduzcan la merma y el desperdicio de alimentos.

A través de la aceleradora C40 Good Food Cities, 16 ciudades de todo el mundo trabajan para aplicar políticas alimentarias sostenibles y lograr una "Dieta de Salud Planetaria" para todos en 2030, según la definición de la Comisión EAT-Lancet sobre Alimentos, Planeta y Salud. Las ciudades que participan en la aceleradora C40 Good Food Cities son Barcelona, Copenhague, Guadalajara, Lima, Londres, Los Ángeles, Milán, Montreal, Nueva York, Oslo, París, Ciudad Quezón, Seúl, Estocolmo, Tokio y Toronto. En conjunto, en estas ciudades se sirven más de 500 millones de comidas. Aunque el contexto de cada población es distinto, las prácticas recomendadas pueden ampliarse y perfeccionarse rápidamente para adaptarse a otras ciudades que se enfrenten a retos similares.

"Recibir el premio Food Planet es un gran honor para todos los que formamos parte del C40. Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con la transformación de los sistemas alimentarios a nivel local y mundial, y nos inspira para continuar nuestro trabajo dedicado a lograr un futuro alimentario más saludable y equitativo para todas las ciudades del C40 y otros municipios", afirma Yvonne Aki-Sawyerr, alcaldesa de Freetown y copresidenta del C40.

"Como alcalde de Londres, entiendo el papel vital que tienen los sistemas alimentarios en nuestra ciudad. Los alcaldes son esenciales a la hora de garantizar que los escolares reciban comidas nutritivas, que todos los residentes tengan acceso a alimentos saludables y sostenibles, y que trabajemos activamente para reducir el desperdicio alimentario. Por eso, la concesión del premio Food Planet al C40 es un gran honor. Este reconocimiento refuerza nuestra determinación de impulsar una transformación mundial que garantice que todo el mundo pueda acceder a alimentos sanos y de calidad", añade Sadiq Khan, copresidente del C40.

Entre los motivos para conceder el galardón a la red de sistemas alimentarios del C40, el jurado del premio Food Planet ha señalado:

"Las ciudades, donde hoy en día se consumen el 70 % de los alimentos del mundo, juegan un papel esencial en la transformación global hacia unos sistemas alimentarios más saludables y sostenibles. El C40, una red global integrada por cerca de 100 alcaldes de las principales ciudades del mundo, tiene una larga trayectoria en la lucha contra el cambio climático y, cada vez más, en la transformación de los sistemas alimentarios. Esto permite dar un nuevo impulso liderado por las ciudades que lleve a un punto de inflexión capaz de cambiar radicalmente la trayectoria del planeta hacia un futuro alimentario sostenible.

En particular, el jurado del premio Food Planet considera que el C40, una red global con arraigo local, fomenta la colaboración entre ciudades de todo el mundo, dándoles apoyo en áreas como la política alimentaria, la contratación pública y los programas de alimentación escolar con el fin de reducir la merma y el desperdicio de alimentos, además de mejorar la gobernanza. El C40 tiene una oportunidad única para crear sinergias con otras redes de sostenibilidad urbana en materia de alimentación y proporcionar un impulso global liderado por las ciudades a nuestro sistema alimentario."

Acerca del jurado

El jurado internacional del premio Food Planet está formado por diez miembros, que representan la excelencia en los ámbitos académico, empresarial, filantrópico, público y profesional del sector alimentario. Sus miembros proceden de cuatro continentes y de todos los ámbitos del sistema alimentario, tanto teóricos como prácticos. De esta forma, el jurado refleja las diversas perspectivas que son necesarias para comprender y evaluar la amplia variedad de candidaturas que se reciben. Los copresidentes, Johan Rockström y Magnus Nilsson, actúan como moderadores para facilitar el trabajo del jurado.

Acerca del premio Food Planet

El Curt Bergfors Food Planet es el mayor galardón medioambiental del mundo, dotado con dos millones de dólares a un ganador. Solo se concede a proyectos que se enmarquen en el sistema alimentario.

El premio Сurt Bergfors Food Planet se creó en Suecia el 30 de agosto de 2019 para concienciar sobre los peligros que nuestros sistemas alimentarios actuales suponen para la salud de las personas y del planeta. Defiende la necesidad de transformar, de una manera radical y urgente, el modo en que producimos, distribuimos y consumimos los alimentos para que las generaciones futuras —y el propio planeta— puedan sobrevivir y prosperar.

El galardón apoya iniciativas que permitan reducir de forma significativa el impacto ambiental de nuestra forma de comer. Ninguna otra actividad humana ejerce más presión sobre el medioambiente, y dejar de comer no es una opción.

A diferencia de otros galardones, el premio Food Planet reconoce las iniciativas por su posible impacto futuro en el medioambiente y no por sus logros pasados.

El objetivo del premio Food Planet de la Fundación Curt Bergfors es lograr que la población mundial disfrute de una alimentación adecuada en un planeta próspero.

Winner of the Food Planet Prize 2024: C40 Food Systems. Zachary Tofias, Director of Food and Waste, and Stefania Amato, Head of Food Strategy at C40 Cities Climate Leadership Group, posing with the winner's diploma together with the Co-Chairs of the Food Planet Prize jury: Johan Rockström (left), Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research, and Magnus Nilsson (right), Michelin Star Chef, organic apple farmer and Director-General of the Curt Bergfors Foundation.

