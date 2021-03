La red mejorada de proveedores de vacunación contra el COVID-19 de California que administra Blue Shield of California amplía sus proveedores inscritos, su alcance y su capacidad

OAKLAND, Calif., 19 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California, como administrador externo del estado de California, anunció hoy que la red mejorada de proveedores de vacunación contra el COVID-19 continúa expandiéndose. El número de proveedores inscritos en la red casi se duplicó desde la semana pasada.

En las próximas semanas se espera que una cantidad aún mayor de proveedores se sumen a la red de California, lo cual le permitirá cumplir o superar el objetivo estatal de contar con la capacidad necesaria para aplicar 4 millones de dosis a la semana antes de fines de abril.

Los proveedores actualmente inscritos representan una amplia variedad de instalaciones en toda California que, colectivamente, llegan al 99 por ciento de la población mayor de 16 años, según las pautas del estado que determinan que los habitantes deben tener acceso a proveedores de vacunación ubicados dentro de las 10 millas de distancia en el caso de las zonas urbanas y 30 millas en las zonas rurales. La red también tiene una amplia presencia en las comunidades más vulnerables, ya que llega al 99 por ciento de la población en las zonas que California ha identificado como de alta prioridad para la disponibilidad de vacunas a fin de cumplir con los objetivos de equidad (el cuartil más bajo del Índice de Lugares Saludables).

"Este es un esfuerzo colectivo entre los proveedores y los funcionarios de salud locales y estatales para salvar vidas al asegurar que las vacunas estén disponibles para toda la población de California, especialmente aquellos que viven en las comunidades más afectadas por esta pandemia", dijo Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "Juntos, estamos estableciendo una red de proveedores que puede llevar rápidamente las vacunas a todos los rincones de nuestro estado y la forma de hacerlo es crear una capacidad que se vea limitada únicamente por el número de vacunas que recibamos del gobierno federal".

La red mejorada del estado incluye Centros de salud aprobados por el gobierno federal (FQHC, por sus siglas en inglés) y clínicas comunitarias de salud, sistemas de proveedores locales, farmacias y todas las entidades de salud multi-condados. La red tiene actualmente la capacidad de suministrar más de 3 millones de dosis a la semana. En combinación con los mega sitios operados por el gobierno federal, se espera que California supere ampliamente su meta de contar con la capacidad estatal suficiente para aplicar 4 millones de vacunas a la semana.

Bajo la dirección del estado, el administrador externo continúa trabajando en estrecha colaboración con los condados y sus funcionarios de salud, incluidos los planes de igualdad que contratan a organizaciones comunitarias para asegurar que las vacunas lleguen a todos los sectores de sus comunidades.

La lista más reciente de proveedores de vacunación participantes está disponible en este enlace.

Es importante destacar que, durante el período de transición de marzo, los proveedores que ya aplican las vacunas seguirán recibiendo dosis a fin de garantizar que estén disponibles para el mayor número posible de habitantes.

Blue Shield sigue trabajando diligentemente para que el mayor número de proveedores elegibles participen en la red mejorada, incluyendo los FQHC, las clínicas comunitarias, las entidades de salud multi-condado, los sistemas hospitalarios, los grupos médicos, las farmacias y otros.

Blue Shield es un plan de salud no lucrativo que respondió a la convocatoria del estado y está respaldando sus esfuerzos de distribuir las vacunas para ayudar a salvar vidas. El plan de salud está trabajando en estrecha colaboración con todos los condados, sus funcionarios de salud pública y las autoridades estatales para establecer una red de vacunación que contribuya a cumplir el objetivo estatal de garantizar que toda la población tenga acceso a las vacunas de manera equitativa, eficiente y lo más rápido posible.

El plan de salud está participando en esta iniciativa a precio de costo sin obtener ganancias del estado. Blue Shield no cobrará al estado por el trabajo de su personal dedicado a esta iniciativa. Únicamente le facturará los gastos reales de apoyo a la red de vacunación hasta el límite del contrato.

