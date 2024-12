La réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie mondiale de l'aluminium se poursuit, avec des émissions totales inférieures au pic de 2020

Points majeurs :

Réduction de l'intensité des émissions de GES de 2,33 % à 10,04 tonnes de CO2e par tonne d'aluminium produite

La production mondiale a augmenté de 2,75 % pour atteindre 111,2 millions de tonnes.

Les émissions totales sont restées à peu près stables à 1 116 millions de tonnes de CO2e

Troisième année consécutive de croissance de la production sans augmentation proportionnelle des émissions

LONDRES, 13 décembre 2024 /PRNewswire/ -- De nouvelles données de l'Institut international de l'aluminium https://international-aluminium.org/(IAI) montrent des progrès continus dans la croissance de la production mondiale d'aluminium sans augmentation correspondante des émissions de gaz à effet de serre.

Les émissions de gaz à effet de serre provenant de la production mondiale d'aluminium n'ont augmenté que de 0,36 % en 2023, alors que la production d'aluminium a augmenté de 2,75 %. Les émissions totales de gaz à effet de serre de l'industrie de l'aluminium ont atteint leur maximum en 2020.

Les dernières données montrent que la production d'aluminium est passée de 108,2 millions de tonnes en 2022 à 111,2 millions de tonnes en 2023. En revanche, les émissions de gaz à effet de serre sont restées pratiquement stables à 1 116 millions de tonnes d'équivalent CO2 (CO2e), contre 1 112 millions de tonnes en 2023.

Les émissions de chaque tonne d'aluminium produite, appelées "intensité des émissions", ont diminué de 2,33 % en 2023 et de 11,5 % depuis 2020.

Le secrétaire général de l'IAI, Miles Prosser , a déclaré : "Les dernières données nous confortent dans l'idée que l'industrie a atteint un tournant : "Les dernières données nous confortent dans l'idée que l'industrie est arrivée à un tournant, la croissance de la production de métaux ayant été découplée avec succès de la croissance des émissions. Nous sommes encouragés par le fait que les initiatives prises par les entreprises membres de l'IAI permettent d'accroître la production sans augmenter de manière significative les émissions de gaz à effet de serre (GES).

"Toutefois, si les niveaux d'émissions stables en 2023 reflètent des progrès positifs, ils rappellent aussi brutalement l'ampleur du défi à relever en matière de réduction des émissions. Les efforts soutenus de l'industrie et les investissements substantiels dans les projets de réduction des émissions https://international-aluminium.org/innovations-in-the-aluminium-industry/ ont jeté des bases solides, mais il reste encore beaucoup à faire. En tant qu'industrie, nous devons trouver des moyens de réduire les émissions plus rapidement, plus profondément et plus largement dans l'ensemble du secteur".

L'industrie de l'aluminium reste un élément clé pour de nombreux secteurs qui cherchent à réduire leur empreinte carbone, comme la production et la distribution d'énergie propre, la transition vers les véhicules électriques et l'adoption d'emballages durables et recyclables pour les aliments et les boissons. Face à la demande croissante d'aluminium, l'industrie investit considérablement dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre tout au long de la chaîne de valeur de la production.

L'intensité des émissions de la production d'aluminium, y compris le métal primaire et le recyclage, a diminué de 10,28 tonnes de CO2e par tonne en 2022 à 10,04 tonnes de CO2e par tonne en 2023.

L'intensité des émissions de la production d'aluminium primaire est passée de 15,1 millions de tonnes de CO2e par tonne en 2022 à 14,8 tonnes de CO2e par tonne en 2023.

Remarques à l'intention des rédacteurs :

L'IAI fournit des données complètes sur les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'aluminium :

Exploitation de la bauxite

Raffinage de l'alumine

Production d'aluminium primaire

Production d'anodes

Casting

Recyclage de l'aluminium

Production de semis

Refonte de la ferraille interne

Cela comprend à la fois les émissions directes des processus industriels et les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie, à l'achat de matériaux auxiliaires et au transport d'ingrédients clés, ce qui permet de mieux comprendre l'impact environnemental du secteur et les progrès accomplis en matière de réduction des émissions.

