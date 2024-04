La refinería Burnaby de Parkland volvió de forma segura a sus operaciones normales

CALGARY, AB, 1 de abril de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Parkland Corporation ("Parkland") (TSX: PKI) anunció hoy que la Refinería Burnaby ("la refinería") regresó de manera segura a sus operaciones normales el 29 de marzo de 2024, luego de un cierre no planificado originado por un clima frío extremo el 12 de enero de 2024.

"Me gustaría agradecer al equipo de la refinería por su arduo trabajo y dedicación para restablecer las operaciones de manera segura", dijo Bob Espey, presidente y director ejecutivo. "Durante este período de parada, aceleramos los trabajos de mantenimiento y optimización de refinación previamente programados para el tercer trimestre de 2024. Además, hemos tomado medidas proactivas para mejorar la rentabilidad de marketing en toda la organización y mejorar la utilización y rentabilidad de la refinería durante el resto del año. Confío en nuestro plan operativo revisado y en las capacidades de ejecución comprobadas de nuestros equipos. Nuestro rango de orientación de EBITDA ajustado para 2024 se mantiene sin cambios en $ 1.95 mil millones a $ 2.05 mil millones ".

Como resultado de este cierre, anticipamos que la refinería entregará una utilización compuesta de aproximadamente el 20 por ciento y una pérdida de EBITDA ajustada de entre $ 60 y $ 65 millones para el primer trimestre de 2024. Parkland espera entregar entre $ 300 y $ 320 millones del EBITDA ajustado total para el primer trimestre de 2024.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un distribuidor internacional de combustible, comercializador y minorista de conveniencia con operaciones en 26 países de las Américas. Damos servicio a más de un millón de clientes cada día. Nuestra red minorista satisface las necesidades de combustible y conveniencia de los consumidores cotidianos. Nuestras operaciones comerciales proporcionan a las empresas combustibles industriales para que puedan servir mejor a sus clientes. Además de satisfacer las necesidades de combustibles esenciales de nuestros clientes, ofrecemos una variedad de opciones para ayudarles a reducir su impacto ambiental. Estos incluyen el abastecimiento de combustibles renovables, la fabricación y la mezcla, el comercio de carbono y energías renovables, la energía solar y la carga ultrarrápida de vehículos eléctricos. Con aproximadamente 4,000 ubicaciones minoristas y comerciales en Canadá, Estados Unidos y la región del Caribe, hemos desarrollado capacidades de suministro, distribución y comercio para acelerar el crecimiento y el desempeño comercial.

Nuestra estrategia se centra en dos pilares: nuestro Customer Advantage y nuestro Supply Advantage. A través de nuestro Customer Advantage, nos enfocamos en ser la primera opción de nuestros clientes, cultivando su lealtad a través de marcas patentadas, ofertas diferenciadas, nuestra extensa red, precios competitivos, un servicio confiable y nuestro convincente programa de lealtad. Nuestra Ventaja de Suministro se basa en lograr el menor costo de servicio entre los comercializadores y distribuidores de combustible independientes en los mercados difíciles de atender en los que operamos, a través de nuestros activos bien posicionados, una escala significativa y profundas capacidades de suministro y logística. Nuestro negocio está respaldado por nuestra gente y nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, que están profundamente arraigados en toda nuestra organización.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones a futuro (colectivamente, "declaraciones a futuro"). Cuando se usan en este comunicado de prensa, las palabras "espera", "anticipa", "hará", "podría", "haría", "cree" y expresiones similares tienen la intención de identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto a, entre otras cosas, las expectativas de utilización compuesta de la refinería, el EBITDA ajustado total y la pérdida de EBITDA ajustado durante el primer trimestre de 2024; expectativas con respecto a nuestros planes operativos y ejecución, incluso con respecto a la refinería; y expectativas con respecto a nuestro rango de orientación de EBITDA ajustado para 2024.

Estas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados o eventos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. No se puede garantizar que estas expectativas resulten correctas y no se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones a futuro son válidas únicamente en la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración a futuro, excepto según lo exijan las leyes de valores. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos, suposiciones e incertidumbres, que incluyen, entre otros: que la refinería continúe operando como se esperaba durante el resto del primer trimestre de 2024 y para el resto de 2024; condiciones económicas, de mercado y comerciales generales; la capacidad de Parkland para ejecutar su estrategia comercial, que incluye, entre otros, la capacidad de Parkland para integrar con éxito adquisiciones, capturar sinergias, implementar con éxito iniciativas de crecimiento orgánico y financiar dichas iniciativas en términos razonables; capacidad de la industria; acción competitiva de otras empresas; márgenes de refinación y comercialización; la capacidad de los proveedores para cumplir con los compromisos; acciones de las autoridades gubernamentales y otros reguladores, que incluyen, entre otros, aumentos de impuestos; cambios y desarrollos en las regulaciones ambientales y de otro tipo; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland. Además, la Guía de EBITDA Ajustado de 2024 refleja la integración continua de los negocios adquiridos, la captura de sinergias y las iniciativas de crecimiento orgánico, y los supuestos materiales clave incluyen: un aumento en el margen bruto ajustado de combustible comercial y minorista de aproximadamente el 5 por ciento y el margen bruto ajustado de alimentos, conveniencia y otros de aproximadamente el 5 por ciento en comparación con el año finalizado el 31 de diciembre de 2023; la realización de $ 100 millones de eficiencias de costos de MG&A de tasa de ejecución para fines de 2024; Refinamiento del margen bruto ajustado de aproximadamente $ 45 a $ 46 por barril y la utilización compuesta promedio de la Refinería Burnaby del 75 por ciento al 80 por ciento (teniendo en cuenta la interrupción no planificada) basada en la capacidad de procesamiento de crudo de la Refinería Burnaby de 55,000 barriles por día; el impacto financiero de la interrupción no planificada en la Refinería Burnaby y la reanudación de las operaciones normales; mejoras en las operaciones, la utilización y la optimización del suministro en la Refinería Burnaby durante 2024; y la implementación de las reducciones continuas de costos operativos y de MG&A en todo el negocio. Consulte también los riesgos e incertidumbres descritos bajo los encabezados "Declaración de precaución con respecto a la información prospectiva" y "Factores de riesgo" en el Formulario de información anual actual de Parkland, y bajo los encabezados "Información prospectiva" y "Factores de riesgo" en la Discusión y Análisis de la Administración de Parkland para el período financiero completado más recientemente, cada uno presentado en sedar + y disponible en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas por esta declaración cautelar.

