La reprise économique et la récupération des actions regonflent les actifs du secteur public de 2 500 milliards de dollars, selon le rapport « Global Public Investor » d'OMFIF

L'augmentation de 2 500 milliards de dollars, soit une hausse de 7,3 % depuis 2016, pour atteindre un chiffre de 36 200 milliards de dollars, est la plus forte hausse de ce genre en cinq ans depuis qu'OMFIF a commencé à suivre les actifs sous gestion des 750 institutions couvertes par le GPI en 2018. Les actifs du GPI ont augmenté dans tous les types et sur tous les continents, à une exception près : les avoirs des banques centrales du Moyen-Orient ont diminué de 32 milliards de dollars.

La plus forte augmentation en pourcentage des actifs a été observée chez les investisseurs publics européens, dont les avoirs ont augmenté de 7 600 milliards de dollars, soit une hausse de 12 % par rapport à l'année précédente. Les banques centrales sont à l'origine de ce résultat. La Banque nationale suisse (BNS) a ajouté 133 milliards de dollars, ce qui porte son actif total à 812 milliards de dollars, soit 20 % de plus que l'année précédente. À l'instar des autres investisseurs, la BNS a largement profité des gains importants de ses participations en capital à l'étranger.

L'Asie a été la deuxième région en termes de résultats après l'Europe, les actifs ayant augmenté de 950 milliards de dollars. Avec des participations en capital de 13 700 milliards de dollars, elle demeure le centre GPI le plus important au monde et abrite les trois plus grands investisseurs publics au monde : la Banque populaire de Chine, le fonds d'investissement des régimes de retraites du gouvernement japonais et la Banque du Japon.

Les banques centrales du monde entier ont profité de la hausse du prix de l'or, ce qui reflète l'importance des métaux précieux dans leurs réserves. Elles ont ajouté plus de 371 tonnes d'or en 2017, ce qui porte les avoirs totaux à près de 31 800 tonnes, soit le niveau le plus élevé depuis les années 1990.

En termes de devises, 18 % des investisseurs publics interrogés par OMFIF ont l'intention d'être davantage exposés au renminbi dans les 12 à 24 mois à venir, et aucun d'entre eux ne prévoit de diminuer cette exposition. Il s'agit de la réponse la plus élevée à l'aune de toutes les monnaies, ce qui illustre la croissance du renminbi en tant que devise essentielle pour le commerce et l'investissement.

Les institutions affinent également leurs stratégies d'investissement afin de refléter leur engagement en faveur de la propriété responsable. Ils investissent de plus en plus dans des actifs durables, 36 % des investisseurs publics ayant répondu qu'ils prévoient d'augmenter leurs investissements en obligations vertes au cours des 12 à 24 mois à venir, les actions vertes correspondant à environ 18 %.

