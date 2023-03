La reprise se poursuit : l'exercice 2022 de Fraport marqué par une forte demande

Le résultat du groupe passe à 166,6 millions d'euros ; le PDG Schulte prévoit une croissance continue du trafic d'environ 15 à 25 % durant l'été ; des objectifs climatiques plus stricts pour 2030 : Fraport vise à réduire ses émissions de carbone de 78 % par rapport à l'année de référence 1990

FRANCFORT, Allemagne, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le rendement des activités de Fraport AG s'est nettement amélioré au cours de l'exercice 2022 (clos le 31 décembre). Dans le sillage de la fin de la pandémie de COVID-19 et de la levée progressive des restrictions de voyage au cours de l'année 2022, la forte demande de voyages a fait grimper tous les chiffres financiers clés du groupe. Le résultat du groupe (ou bénéfice net) a augmenté de 81,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 166,6 millions d'euros, dépassant les prévisions de Fraport en début d'année.

Stefan Schulte, PDG de Fraport, a déclaré : « Nous allons dans la bonne direction. Au cours du dernier exercice, nous avons constaté une demande particulièrement forte de passagers et de vacanciers pour le transport aérien. Les aéroports du groupe dans le monde entier ont également bénéficié de cette tendance. Alors que la demande était encore limitée au début de l'année, le nombre de passagers à Francfort a connu une croissance rapide pouvant atteindre 300 % à partir du mois d'avril. Au milieu de l'année 2022, des hausses de trafic avec des taux de croissance à trois chiffres, combinées à des pénuries de personnel, nous ont parfois amenés à nos limites lors de l'accélération des opérations. Je tiens donc à remercier sincèrement tous nos employés pour leur engagement et leur dévouement, ainsi que nos partenaires de l'aéroport de Francfort pour leur soutien continu, y compris, et avant tout, Lufthansa. Nous avons tous travaillé dur chaque jour pour réduire au minimum les perturbations pour les passagers. » Pour l'ensemble de l'année 2022, le nombre cumulé de passagers à l'aéroport de Francfort (FRA) a enregistré une croissance de près de 100 % par rapport à 2021. En ce qui concerne l'année en cours, M. Schulte a ajouté : « Au cours de l'été, nous nous attendons à ce que le trafic de passagers augmente encore d'environ 15 à 25 % par rapport à 2022. Tous les partenaires du processus continuent à s'engager pleinement pour garantir que davantage de ressources soient disponibles pour la prochaine saison touristique. Notre principal objectif est de maintenir la stabilité des opérations et d'améliorer notre résilience face aux situations irrégulières. Cela reste une tâche difficile compte tenu des facteurs structurels auxquels nous sommes confrontés, tels que les restrictions géopolitiques liées à l'espace aérien et les contraintes actuelles sur le marché du travail allemand. » Un autre enjeu clé souligné par M. Schulte est le programme de décarbonisation en cours de Fraport : « Nous intensifions également nos mesures climatiques. Après avoir progressé avec succès dans la décarbonisation en 2022, nous visons maintenant à réduire nos émissions de CO 2 à Francfort à 50 000 tonnes métriques d'ici 2030. Cela correspond à une réduction de 78 % par rapport à l'année de référence 1990. Notre objectif est de parvenir à un bilan carbone neutre pour l'ensemble du groupe d'ici 2045. »

La croissance du nombre de passagers stimule les performances de l'entreprise

Freiné par la propagation du variant Omicron du coronavirus au début de l'année, le trafic a fortement rebondi à partir du mois de mars, les restrictions de voyage ayant été levées dans de nombreux pays. À Francfort, le flux de passagers a bondi de 300 % en glissement annuel en avril et au cours des mois suivants. En 2022, quelque 48,9 millions de passagers ont transité par la plus grande plaque tournante de l'aviation allemande, soit une augmentation de 97,2 % sur un an (mais toujours 30,7 % de moins qu'en 2019, avant la crise). Les aéroports du portefeuille international de Fraport ont également enregistré une augmentation du nombre de passagers. Les aéroports du groupe Fraport desservant des destinations de vacances se sont redressés encore plus rapidement que la plaque tournante de FRA, dont les tendances de demande de voyages plus complexes. Les aéroports grecs se sont classés au premier rang, accueillant près de 4 % de passagers en plus en 2022 qu'en 2019, avant la pandémie, et atteignant un nouveau record historique.

Le débit de fret de l'aéroport de Francfort (comprenant le fret aérien et le courrier aérien) a atteint environ 2,0 millions de tonnes métriques en 2022, soit une baisse de 13,3 % par rapport à 2021. Parmi les principaux facteurs ayant contribué à cette baisse figurent l'arrêt du trafic aérien avec la Russie, conformément aux mesures de l'UE liées à la guerre en Ukraine, et à la stratégie zéro-COVID poursuivie par la Chine pendant presque toute l'année, ainsi que le ralentissement économique global. Malgré cet environnement de marché difficile, l'aéroport de Francfort a tout de même été en mesure de surpasser ses concurrents européens, défendant sa position de plaque tournante de fret numéro un du continent.

Porté par une forte demande des passagers, le chiffre d'affaires du groupe Fraport a augmenté de 49,0 % en un an pour atteindre 3,19 milliards d'euros au cours de l'exercice 2022. En ajustant les revenus résultant des mesures de construction et d'expansion des filiales de Fraport dans le monde entier (conformément à l'IFRIC 12), le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 50,6 % pour atteindre 2,86 milliards d'euros. L'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) du groupe a augmenté de 36,0 % en glissement annuel pour atteindre 1,03 milliard d'euros. Le résultat du groupe Fraport (ou bénéfice net) s'est considérablement amélioré de 81,5 % pour atteindre 166,6 millions d'euros au cours de l'exercice 2022 (contre 91,8 millions d'euros en 2021), malgré l'effet ponctuel négatif de l'amortissement complet de l'investissement en Russie.

La situation de la dette s'améliore grâce à l'augmentation des bénéfices

Grâce à la nette augmentation des bénéfices, le ratio de la dette nette sur l'EBITDA s'est également amélioré pour atteindre une valeur de 6,9 (contre 8,4 en 2021). Servant d'indicateur clé de la stabilité financière d'une entreprise, ce ratio montre combien d'années il faudrait à une entreprise pour rembourser sa dette, si la dette nette et l'EBITDA restent constants. Fraport vise à atteindre un ratio dette nette/EBITDA de 5,0. Lorsque cet objectif sera atteint, le groupe prévoit également de distribuer à nouveau des dividendes.

Des préparatifs complets sont en cours pour tenir compte de la croissance future

En réponse à la reprise du trafic, Fraport a pris diverses mesures pour accroître ses effectifs opérationnels à l'aéroport de Francfort. En conséquence, les effectifs à Francfort ont augmenté de 8,0 % sur un an pour atteindre 19 211 employés (au 31 décembre 2022). Pour l'année en cours, Fraport prévoit d'embaucher quelque 1 500 employés supplémentaires pour l'assistance au sol. Simultanément, les possibilités de formation avancée ont été considérablement élargies et accélérées pour répondre rapidement à la demande de personnel hautement qualifié. Un agent d'assistance au sol, par exemple, doit suivre un programme de formation de deux ans pour devenir un responsable de chargement pleinement qualifié. Fraport est en bonne voie pour atteindre les niveaux d'avant-crise pour cette qualification clé au cours de l'année actuelle.

Fraport a également lancé ou mis en œuvre un certain nombre d'améliorations de service pour les passagers dans les terminaux de l'aéroport de Francfort. Plus précisément, cela comprend l'utilisation accrue de scanners aux points de contrôle de sécurité. L'avantage de cette nouvelle technologie pour les passagers est que les liquides et les appareils électroniques ne doivent plus être présentés séparément, mais peuvent rester dans les bagages à main. Cela accélère considérablement le processus de contrôle global aux points de contrôle, sans compromettre la sécurité. L'aéroport exploite actuellement sept nouveaux scanners et est en train d'acquérir 24 autres scanners qui seront partiellement disponibles cet été. De plus, le projet de transformation du Terminal 1 a été lancé dans le but d'améliorer considérablement l'expérience des passagers. Dès l'été, les voyageurs pourront profiter de 40 nouvelles installations de dépôt de bagages et de 20 comptoirs d'enregistrement améliorés. Les nouvelles installations pourront être utilisées pour l'enregistrement en libre-service 24 heures sur 24, quelle que soit l'heure de départ.

Des objectifs climatiques encore plus stricts

Fraport accélère l'action climatique à l'aéroport de Francfort. D'ici 2030, l'objectif est de limiter les émissions de CO 2 à 50 000 tonnes métriques dans les zones sous contrôle direct de Fraport à Francfort. Auparavant, Fraport visait un objectif provisoire qui aurait réduit les émissions de carbone à l'aéroport de Francfort à 75 000 tonnes métriques d'ici 2030. Le nouvel objectif correspond à une réduction de 78 % des émissions de carbone par rapport à l'année de référence 1990. Qui plus est, à l'échelle du groupe, Fraport vise à être complètement neutre en carbone d'ici 2045. Au cours de l'exercice 2022, Fraport AG a réduit ses émissions de CO 2 à Francfort de 3,9 % sur un an, pour atteindre 113 199 tonnes métriques. Malgré l'augmentation de la demande d'énergie, l'exploitant de l'aéroport a ainsi déjà réalisé une réduction de 50 % par rapport à l'année de référence 1990. Pour en savoir plus à ce sujet, cliquez ici .

Perspectives

Pour l'exercice 2023, le conseil d'administration de Fraport prévoit que le trafic de passagers à l'aéroport de Francfort atteindra entre au moins 80 % et jusqu'à environ 90 % du niveau de l'année 2019, avant la crise. Cela correspondrait à un total d'environ 57 millions à 63 millions de passagers pour 2023. L'EBITDA du groupe devrait se situer entre 1 040 et 1 200 millions d'euros environ. Le résultat du groupe (bénéfice net) devrait se situer entre 300 et 420 millions d'euros. Le ratio dette nette/EBITDA pour 2023 devrait se maintenir au niveau de 2022, en raison des investissements continus effectués pour les mesures d'expansion. Compte tenu de l'impact économique continu de la pandémie de COVID-19, le conseil d'administration de Fraport proposera, comme en 2022, de ne pas distribuer de dividende pour l'exercice 2023.

Le rapport annuel complet de Fraport AG pour l'exercice 2022 est disponible ici .

Des photos de Fraport AG et de l'aéroport de Francfort en qualité d'impression peuvent être téléchargées gratuitement via la photothèque du site Internet de Fraport . Nous proposons également des séquences vidéo gratuites à télécharger, uniquement à des fins de diffusion de nouvelles et d'informations télévisées. Si vous souhaitez rencontrer un membre de notre équipe de relations médias à l'aéroport de Francfort, n'hésitez pas à nous contacter.

À propos de Fraport AG et de l'aéroport de Francfort

Fraport AG (Bourse de Francfort, MDAX), dont le siège social se trouve à Francfort, en Allemagne, est l'un des principaux acteurs mondiaux du secteur aéroportuaire. Le portefeuille d'entreprises de Fraport s'étend sur quatre continents avec des activités dans 29 aéroports dans le monde. En 2019, avant la pandémie, plus de 182 millions de passagers ont utilisé les aéroports gérés activement par Fraport. Impactés par la pandémie de COVID-19, les aéroports du groupe Fraport n'ont accueilli qu'environ 146 millions de passagers en 2022. Fraport AG a généré un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros et un bénéfice d'environ 167 millions d'euros au cours de l'exercice 2022 (31 décembre).

L'aéroport de Francfort (FRA), siège de Fraport, est stratégiquement situé au cœur de l'Europe, à la jonction de réseaux intermodaux routiers, ferroviaires et aériens essentiels. La région environnante de Francfort Rhin-Main-Neckar fait office de puissance économique et de plateforme logistique pour l'Europe et le monde. En 2019, l'aéroport de Francfort a accueilli plus de 70,5 millions de passagers et traité 2,1 millions de tonnes métriques de marchandises. En 2022, seuls 48,9 millions de passagers ont transité par l'aéroport de Francfort, en raison de la pandémie de COVID-19. Les volumes de fret ont atteint 2,0 millions de tonnes métriques en 2022. Sur la base du dernier classement pour 2021, l'aéroport de Francfort se classe au premier rang pour le fret en Europe.

